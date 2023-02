Startseite Hochwertige Geschenkideen zur Geburt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-02-14 12:08. Ein Baby ist unterwegs und gemeinsam mit den werdenden Eltern freuen sich auch Verwandte, Freunde und Bekannte. Kurz vor der Entbindung sind dann die meisten auf der Suche nach hochwertigen Geschenkideen für den neuen Erdenbürger. Egal, ob Kuscheltier, Kleidung oder Pflegeprodukte. Wichtig ist den meisten, dass die Geschenke aus gesunden, qualitativ hochwertigen Materialen oder Zutaten hergestellt wurden. Besonders schöne Geschenkideen zur Geburt findet man bei Chill n Feel, einem familiengeführten Unternehmen, das durch seine Produkte zusätzlich Familien in Peru unterstützt. Kuscheltiere - nachhaltig und hochwertig zugleich

Wer den frischgebackenen Eltern mit einer nachhaltigen Geschenkidee zur Geburt des Nachwuchses eine Freude machen will, greift oft zu Babykleidung oder auch zu Kuscheltieren, die das Neugeborene meist lange begleiten. Qualitätsprodukte, die nachhaltig, vegan und schadstofffrei sind, findet man beim Onlineshop von Chill n Feel (https://chillnfeel.com/kategorie/geschenke/). Dort legt man Wert auf natürliche Materialien, Handarbeit und faire Produktionsbedingungen, deshalb sind alle Produkte schadstofffrei und baby- bzw. kindersicher. Wer sich für ein ökologisches Kuscheltier (https://chillnfeel.com/kategorie/bio-spielzeug/)als Geburtsgeschenk entscheidet, hat hier die Auswahl zwischen Faultier, Oktopus, Babyaffe, Einhorn, Löwe, Reh und vielen, vielen mehr. Die kostbaren Babygeschenke werden in Peru aus Naturmaterialien handgestrickt und ermöglichen durch ihre faire Herstellung den peruanischen Familien ein Zusatzeinkommen und den Kindern dort eine bessere Schulbildung. Mit allen von Chill n Feel hergestellten Kuscheltieren kann man nicht nur besonders gut kuscheln, sie lassen sich auch ideal für Rollenspiele mit und zwischen den Kleinsten einsetzen. Außerdem sind bei allen Kuscheltieren keine verschluckbaren Kleinteile verklebt oder vernäht worden. Verwendet wurde kein Glitzer oder grelle Farben, die vom kleinen Liebling sowieso noch nicht wahrgenommen werden. Und alle Tiere und Puppen verfügen über ein natürliches Design, sie sind kuschelig und weich und lassen sich selbst mit kleinen Fingern schon gut fassen. Babykleidung als hochwertige Geschenkidee zur Geburt

Viele Verwandte, Bekannte und Freunde schenken den Eltern zur Geburt des Babys auch gerne Kleidung. Wer der jungen Familie echte Wertschätzung entgegenbringt, schenkt gerne hochwertige Produkte, die frei von Schadstoffen und Chemikalien sind. Die Kleidung von Chill n Feel (https://chillnfeel.com/kategorie/erstausstattung/) ist eine besonders hochwertige Geschenkidee zur Geburt, da sie aus bio-zertifizierter Pima Baumwolle besteht. Diese kann bedenkenlos mit der zarten Babyhaut in Berührung kommen, denn sie ist rein und naturbelassen bzw. haut- und umweltverträglich gefärbt. Großen Wert legt das Unternehmen auch darauf, dass die Kleidungsstücke bequem an- und auszuziehen sind. Im Sortiment hat das Unternehmen alles, was sich als Willkommensgeschenk zur Geburt eignet: Vom Body über den Strampler bis hin zum Schlafanzug und der Babymütze. Eine besonders süße Geschenkidee, die als Geburtsgeschenk sehr beliebt ist, sind auch die Baby Meilensteinkarten (https://chillnfeel.com/produkt/30-meilensteinkarten-baby/). Sie sind im Faultier Style designt und mit ihnen bleibt das erste Lebensjahr des Babys immer in liebevoller Erinnerung. 30 Karten begleiten von der Geburt bis hin zum 1. Geburtstag. So weiß man immer genau, wann der Nachwuchs das 1. Mal gekrabbelt ist oder sitzen konnte usw. Das junge deutsch-peruanische Familienunternehmen Chill n Feel hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Wohlfühlmode für Babys und klein wenig größere Kinder spezialisiert. Die Produkte der Marke überzeugen durch ihre Qualität sowie durch Designs, die für entspannte Spielstunden und einen wohlbehüteten Schlaf sorgen - dank der weichen Pima Baumwolle und der besonderen Schnitte der Produkte schneidet nichts ein oder ist zu eng. Chill n Feel setzt dabei auf ausgewählte, hochwertige Kleidung, die zum Wohlfühlen von Babys und kleinen Kindern beitragen, aber auch aus nachhaltigen Materialien und unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Besonders nachhaltig sind auch die süßen Kuscheltiere aus schadstofffreier Biobaumwolle, die die weiche Wohlfühlkleidung optimal ergänzen. Sie sind nicht nur perfekt als Einschlafhilfe, sondern helfen auch beim Zahnen, sind bester Freund und treuer Weggefährte oder eignen sich für größere Kinder für Rollenspiele. Durch den Kauf dieser Kuscheltiere werden in den peruanischen Anden Frauen und deren Familien unterstützt. Die fleißigen Strickerinnen sichern sich durch ihre Arbeit ein Zusatzeinkommen, mit dem sie ihren Kindern eine bessere Schulbildung ermöglichen können. Firmenkontakt

Chill n Feel UG

Martina Sturainer de Cueto

Tulpenweg 3

83071 Stephanskirchen

08031 3916096

martina@chillnfeel.com

chillnfeel.com Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661

info@pr-check.de

