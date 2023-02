Startseite MSC Kreuzfahrt - Der besondere Kurzurlaub auf See Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2023-02-13 22:18. Hat man die Wintermonate endlich hinter sich gelassen, wird eine kurze Auszeit vom Alltag von vielen Menschen gerade in den Frühlingsmonaten herbei gesehnt. Besonders abwechslungsreich und gleichzeitig entspannt ist der Kurzurlaub auf hoher See. Kurzkreuzfahrten sind auch eine gute Gelegenheit, einen Kreuzfahrturlaub ein erstes Mal auszuprobieren. Wer dabei an Bord besonders verwöhnt werden möchte, dem sei eine MSC Kreuzfahrt empfohlen. Eine riesige Palette an MSC Kreuzfahrten findet man beim Kreuzfahrtspezialisten kreuzfahrten-reisebuero.de, eine gute Seite für alle, die nach Informationen suchen. Kurze MSC Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer und in Nordeuropa Mit der dreitägigen MSC Kreuzfahrt „MSC World Europa - zwei Nächte Mittelmeer ab Genua“ erleben die Passagiere neben einem Tag auf See und der Metropole Barcelona zunächst den Beginn des Kurzurlaubs in der italienischen Hafenstadt Genua. Vor der Einschiffung lohnt sich ein Ausflug zu den Sehenswürdigkeiten in Genuas Altstadt. Beim Schlendern durch die engen Gassen kann man beispielsweise die Kathedrale San Lorenzo besichtigen, ebenso die Piazza de Ferrari und die Oper Teatro Carlo Felice. Schließlich legt die MSC Kreuzfahrt in Genua ab und es folgt ein erholsamer Urlaubstag auf See. Während des Seetags können die Passagiere die Annehmlichkeiten an Bord der MSC World Europa genießen. Am dritten Tag endet diese MSC Kreuzfahrt schließlich in der quirligen spanischen Metropole Barcelona, die mit Sehenswürdigkeiten wie der Sagrada Familia weltberühmt ist. Neben der Mittelmeerreise gibt es auch in Nordeuropa MSC Kreuzfahrten, die für einen Kurzurlaub geeignet sind. Dazu gehört die MSC Kreuzfahrt „MSC Virtuosa – 4 Nächte Nordeuropa ab Rotterdam“. Die Route führt nach Le Havre in Frankreich und nach Southampton im Vereinigten Königreich. Beliebte Ausflugsziele in Le Havre sind der Botanische Garten und die Kirchen und Museen der Hafenstadt. In Southampton können die Passagiere ein interaktives Modell der Titanic im SeaCity Museum besichtigen oder das Tudor House & Garden besuchen. Hier gibt es einen Einblick in 800 Jahre englischer Geschichte. Vor dem Ende der Reise in Hamburg genießen die Passagiere auch bei dieser Kreuzfahrt noch einen Tag auf See. Die kurzen MSC Kreuzfahrten sind Kurzreisen zum Entspannen und Genießen Die Minikreuzfahrten von MSC beinhalten viele Inklusivleistungen, mit denen die Urlauber verwöhnt werden. Die Kulinarik auf den MSC-Schiffen zählt zur Spitzenklasse, hier steht Genuss im Vordergrund. Dazu bieten die MSC Kreuzfahrten ein vielfältiges Freizeit- und Unterhaltungsangebot. Für Familien mit Kindern steht eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Es gibt auch zubuchbare Leistungen. Empfehlenswert sind beispielsweise die Buchung von geführten Landgängen und die Anreise zur Einschiffung. Mehr Informationen zu den MSC Kreuzfahrten gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/msc-kreuzfahrten Kurzprofil:

Die in Uelzen ansässige Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein Reiseunternehmen, das Hochseekreuzfahrten und Flussreisen von bekannten Reedereien vermittelt. Auf der Website des Reisevermittlers gibt es zu allen Angeboten detaillierte Informationen zu den Leistungen, zu den Routen und zu den Schiffen. Für eine persönliche Beratung steht ein Kundenservice per E-Mail und per Telefon zur Verfügung. Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten