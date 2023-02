Startseite Angeln im Frühjahr - Friedfische locken mit den neuen Mini Boilies Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2023-02-13 22:05. Bald sind die kalten Tage schon vorbei und man kann den Frühling erahnen. Das ist die Zeit, in denen die kapitalen Friedfische endlich wieder anfangen zu beißen. Um Karpfen, Brassen, Schleie, Barben und die anderen Friedfische aus ihren Winterquartieren zu locken, hat der Online-Angelshop angel-berger.de jede Menge passende Futtermittel. Im Verlauf des Jahres ändern sich die Vorlieben der Fische. So halten sich die Fische an den kälteren Tagen zurück und bevorzugen die natürlicheren Aromen, an den wärmeren Tagen lockt man sie besser mit stärkere Aromen. Insbesondere die kleinen Mini-Boilies mit natürlichen Aromen eignen sich zum Jahresbeginn und im Frühjahr, wenn die Fische gerade erst beginnen, wieder vermehrt auf Futtersuche zu gehen. Dabei sind die Mini Boilies äußerst vielseitig einsetzbar. Mini Boilies für das Method und Feeder Angeln Mit den Magic Baits Mini Boilies Feederboilies Method Feeder Futtermittel erhält man Mini Boilies, welche man bestens für die Method und Feeder Angelei nutzen kann. Beim Feedern befestigt man den Mini-Boilie entweder direkt auf dem Haken oder man bietet den Mini Boilie am Haar an. Man kann die Mini-Boilies auch problemlos mit anderen Naturködern oder großen Boilies zusammen anbieten. So sind die kleinen Mini Boilies auch bestens zum Anfüttern geeignet. Durch regelmäßiges Anfüttern mit den Mini Boilies kann der Fangerfolg weiter verbessert werden. Vor allem dann, wenn einer der Futterboilies als Hakenköder verwendet wird. Die Mini Boilies werden sowohl von Karpfen als auch von Schleie, Brassen oder von Barben in allen Gewässertypen vor Vorliebe gefressen. Mit der zweifarbigen Optik kommen auch visuelle Reize bei diesen Mini Boilies zum Tragen und verleiten Karpfen und Co. zum Beißen. Lockwirkung der Mini Boilies mit Dips und Lockstoff-Sprays noch weiter erhöhen Werden die Tage wärmer, soll die Lockwirkung der Mini Boilies womöglich gesteigert werden. Hier eigenen sich beispielsweise Dips und Lockstoff-Sprays. Die Mini Boilies nehmen Liquid oder Lockstoffe auf und geben diese nach und nach wieder ab. Mit dieser Lockstoffspur lassen sich die Friedfische unter Wasser an den Angelplatz locken. So sind beispielsweise der Angel Berger Powder Dip Pulverdip Boilie Dip oder das Angel Berger Power Spray Lockstoff Karpfen auf angel-berger.de erhältlich. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.angel-berger.de/angel-berger-magic-baits-mini-boilies-feeder... Kurzprofil:

Das Unternehmen Angelsport Berger hat mit seinem Angelshop angel-berger.de bereits weit über 20 Jahre Erfahrung. Der Angel-Onlineshop bietet alles notwendige Zubehör rund ums Angeln zu günstigen Preisen. Im Onlineshop finden Angler mehr als 3.000 Produkte im breit gefächerten Sortiment. Die Produktpalette setzt sich aus Produkten namhafter Hersteller sowie aus eigenen Produkten zusammen. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten