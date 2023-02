Startseite Erste GreenSign Hotel-Zertifizierung für das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-02-13 17:51. Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde hat mit der GreenSign Hotel-Zertifizierung erstmals die Nummer 1 Nachhaltigkeits-Zertifizierung für die Hotellerie in Europa erhalten und auf Anhieb erfolgreich mit "Level 4" von 5 bestanden München/Travemünde, 13. Februar 2023. Hotels, die mit GreenSign zertifiziert sind, stehen für eine nachhaltige Hotelführung und erfüllen die wichtigsten Kriterien im Einklang von ökologischem Anspruch, sozialem Engagement und wirtschaftlichem Erfolg. Das Nachhaltigkeitszertifikat GreenSign ermöglicht eine Positionierung als nachhaltiger Hotelbetrieb im nationalen und internationalen Markt und begünstigt eine stetige Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsleistung. Kay Plesse, Hoteldirektor des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde: "Im November 2022 begonnen, hat das interne GreenSign-Team vom ATLANTIC Grand Hotel Travemünde innerhalb von nur drei Monaten die Vorbereitungen für die Zertifizierung getroffen. Das gesamte Hotel-Team hat sich intensiv und sensibel mit den Themen "Nachhaltigkeit und Klimaschutz" befasst, den Austausch mit unseren wichtigsten Lieferanten dazu geführt, unsere Produkte und Angebote überprüft sowie erste Anpassungen da vorgenommen, wo nötig, um das gemeinsame Ziel zu erreichen." Seit 2014 steht die GreenSign Hotel Zertifizierung dafür, Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit zu begleiten. Seit Juni 2022 ist der Zertifizierungskatalog für die GreenSign Hotel Zertifizierung vom weltweit bekannten Globalen Rat für nachhaltigen Tourismus, dem Global Sustainable Tourism Council, international anerkannt. Mit dem einzigartigen fünfstufigen Zertifizierungssystem, welches auf internationalen Rahmenwerken aufgebaut ist, prüft die Jury nicht nur den IST-Zustand der Nachhaltigkeit eines Hotels, sondern weist zeitgleich einen Weg zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung der eigenen Nachhaltigkeits-Leistung.

Das mehrstufige GreenSign System, das bislang in über 350 Hotels international erfolgreich angewendet wurde, ist einmalig in der Branche. Untersucht und bewertet werden während eines Audits ökologische, ökonomische und soziale Aspekte sämtlicher Hotelabläufe. Danach gibt es Anregungen zur weiteren Optimierung, wobei insgesamt 5 Levels erreicht werden können. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind ein Kernanliegen aller ATLANTIC Hotels. Da das ATLANTIC Hotel Sail City Bremerhaven und das ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven schon seit Längerem auf diese Themen fokussiert sind, wurden sie als erste Häuser der Gruppe durch GreenSign/InfraCert zertifiziert.

Kay Plesse: "Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde hat durch seine soziale Verantwortung und die nachhaltige Entwicklung jetzt ebenfalls eine GreenSign-Zertifizierung auf Level 4 erhalten. Wir sind auf die Leistung unseres Teams und die Zertifizierung sehr stolz. Andere ATLANTIC Hotels werden dem guten Beispiel folgen, denn auch beim Thema Nachhaltigkeit gilt: "Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen!" Geplant ist die Zertifizierung aller Hotels bis Ende 2023."

Bild von links: Das erfolgreiche GreenSign-Team des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde: Sarah Gehrold (Einkaufsleiterin), Caroline Waibel (Direktionsassistentin), Kay Plesse (Hoteldirektor), Victoria Knauer-Hansen (GreenSign), Christin Saalbach (ATLANTIC Hotels Management GmbH) und Martin Penzin (Technischer Leiter). Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Direkt an der Strandpromenade gelegen, begrüßt das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde seine Gäste in 73 Zimmern und Suiten, die im Sommer 2023 um 10 großzügige Appartements in der ATLANTIC Dependance gegenüber des Hotels ergänzt werden. Der ausgezeichnete Wellnessbereich mit einem 680 m2 großen Spa mit Schwimmbad, Beauty, Fitness, Saunen und Dampfbädern garantiert Entspannung pur. Eine ungezwungene Gastlichkeit, mit persönlichem und aufmerksamen Service machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis und sind das Markenzeichen von Hoteldirektor Kay Plesse und seinem engagierten Team. Das bestätigt auch die Aufnahme in das Ranking der "101 besten Hotels Deutschlands" 2022/2023.

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe - von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde (Fortsetzung)

Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck - Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der "Sieben Türme". Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

