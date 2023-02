Startseite SER verstärkt Wachstumsstrategie mit neuem CMO Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-02-13 17:35. Will McInnes ist ein erfahrener globaler Marketing-Leader mit nachweisbaren Erfolgen in der Skalierung von Unternehmen - Ausbau der Wachstumsdynamik nach Rekordplus von 400 % bei Software-Subscriptions in 2022

- Will McInnes unterstützt mit seiner Expertise in der Markenführung die internationale Expansionsstrategie von SER Will McInnes ist neuer Chief Marketing Officer (CMO) bei SER, dem führenden Anbieter von Intelligent Content Automation-Lösungen. Als erfahrener CMO blickt Will McInnes auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte im Markenaufbau und der Skalierung von Technologieunternehmen zurück. Mit seinen Strategien konnte er mehrfach nachweisbar zum Unternehmenswachstum und der Steigerung der Profitabilität beitragen. Will McInnes wird den eingeschlagenen Wachstumskurs von SER weiter ausbauen. Dabei verfolgt er als CMO die Mission, das Neukundengeschäft weiterzuentwickeln und die Positionierung und Differenzierung von SER als führenden Anbieter im globalen Enterprise Content Management-Markt weiter zu schärfen. Ein wichtiger Hebel dafür ist auch die jahrzehntelange Erfahrung und Expertise des Unternehmens bei der Implementierung von Projekten in verschiedensten Branchen. Der Brite verfügt über vielseitige Erfahrung in der Vermarktung von KI- und Automatisierungs-Technologien, die er unter anderem bei seiner jüngsten Tätigkeit bei Ultimate, einem Startup für Customer Experience und Support, unter Beweis stellen konnte, wo er maßgeblich zu einer Verdopplung des Umsatzes beitrug. Will McInnes ist ein ausgewiesener Marketingstratege und absoluter B2B Brand-Experte, wenn es darum geht, die globale Bekanntheit einer Marke zu steigern und das internationale Wachstum vorantreiben. Als ehemaliger CMO von Brandwatch, der Nr.1 Plattform für Social Intelligence, war er für die erfolgreiche Expansion des in Großbritannien ansässigen Unternehmens nach Europa, in die USA, in die APAC-Region und in den Mittleren Osten verantwortlich. Dadurch konnte Brandwatch seinen Jahresumsatz um das Fünffache steigern. "Will passt perfekt zu SER", sagt Dr. John Bates, CEO von SER. "Er ist ein Marken-Innovator, ein Business-Builder und er teilt unsere Faszination für KI und Content Automation, um die Art und Weise wie Menschen arbeiten, grundlegend zu verbessern. Wir haben das Jahr 2022 mit einem Rekordwachstum abgeschlossen und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um mit Wills Erfahrung und Expertise diese Entwicklung weiter auszubauen." "Ich bin davon überzeugt, dass SER noch viele Kunden von den Möglichkeiten und dem Nutzen von Intelligent Content Automation begeistern wird. SER verfolgt eine klare Vision und verfügt über die innovativste Technologie am Markt, was mich absolut zuversichtlich stimmt, dass wir auch im Jahr 2023 sehr erfolgreich sein werden", kommentiert Will McInnes. Bereits Anfang der 2000er Jahre gründete Will McInnes die erste Agentur für Social Media und zählt damit zu den Pionieren der digitalen Transformation. Im Jahr 2012 veröffentlichte er das Buch "Culture Shock: A Handbook for the 21st Century". Darin geht er der noch immer sehr aktuellen Fragestellung nach, wie sich Unternehmen im Kontext von disruptiven digitalen Technologien weiterentwickeln müssen - ein Wandel, bei dem auch SER seine Kunden aktiv unterstützt. Über SER SER ist einer der weltweit führenden Software-Pioniere im Enterprise Content Management- (ECM) und Content Services-Markt. Die KI-gestützte Doxis Intelligent Content Automation-Plattform sowie die Lösungssuiten für unternehmensrelevante Prozesse von SER automatisieren das Verstehen von Inhalten über zentrale Business-Anwendungen hinweg. Von Marktanalysten gelobt, erleichtert die Spitzentechnologie von SER die tägliche Arbeit von über fünf Millionen Nutzern. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung arbeitet ein engagiertes Team an 22 Standorten weltweit. Erfahren Sie mehr auf www.sergroup.com. Kontakt

SERgroup Holding International GmbH

Christian Schneider

Heinrich-Kley-Straße 12

80807 München

089 996 528 39

christian.schneider@sergroup.com

https://www.sergroup.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten