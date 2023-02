Silber gegen Kaufkraftverlust

Noch nie sind Reallöhne so stark geschrumpft wie jetzt. Edelmetalle wie Silber erhalten die Kaufkraft.

Gold gehört zu den Lieblingen der Anleger, doch Silber, der kleine Bruder, ist auch nicht zu verachten. Denn Silber ist zu rund 50 Prozent ein Industriemetall, während Gold nur in relativ geringem Maße in der Industrie verbaut wird. Silber findet in immer mehr Produktionsverfahren Verwendung und es ist in Zukunftstechnologien unverzichtbar. Silber gibt es in Medikamenten und weil es Bakterien tötet, wird es gern in der Medizin verwendet. In der Elektroindustrie und in der chemischen Industrie wird Silber eingesetzt, oft auch als Bestandteil von Legierungen sowie im Computersektor. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften kann Silber in der Industrie nicht oder nur schwer durch andere Stoffe ersetzt werden. Die Recyclingmöglichkeiten sind eher gering, da das Edelmetall oft nur in kleinen Mengen verbaut ist und das Recycling unrentabel wäre.

Eine neue Anwendung von Silber hat jüngst die NASA mit der Erfindung des Silberionenmotors ins Leben gerufen. Wenn sich ein Satellit oder ein Raumfahrzeug im Weltraum befindet, dann braucht es nur noch Antriebsleistung, um sich fortzubewegen. Bisher wurden dafür meist giftige Chemikalien verwendet. Nun könnte der Silberionenmotor eine neue Ära einleiten. Silber wird in der Brennstoffquelle mit eingesetzt, dazu kommen Elektrolyten aus Silberfolie. Ein Raumschiff kann damit sanft, aber sehr präzise bewegt werden. Giftige Chemikalien und viel Strom werden eingespart. Die NASA ist nun auf der Suche nach Lizenznehmern, um diese neue Technologie zu kommerzialisieren.

So rücken Silberunternehmen in den Fokus für Anleger, zum Beispiel MAG Silver - https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-mit-victoria-gold-gold-terr... - mit seinen Ambitionen ein primäres Silberunternehmen zu werden. Hauptprojekt ist das Juanicipio-Projekt im Fresnillo Trend in Mexiko, Partner ist Fresnillo.

Ebenfalls in Mexiko ist Discovery Silver - https://www.youtube.com/watch?v=MzLKx2HriOw&t=176s - mit seinem Codero-Silberprojekt vertreten. Dieses befindet sich zu 100 Prozent im Eigenbesitz des Unternehmens und es verfügt über eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

