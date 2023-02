MCF Energy erhält Börsengenehmigung für deutsche Erdgasakquisition

Vancouver, British Columbia - 9. Februar 2023 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FRA: DC6; OTCPK: MCFNF) (MCF Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung der TSX Venture Exchange für den Erwerb einer Beteiligung von 50 % an dem Erdgas-Prospektionsgebiet Reudnitz in Deutschland (Reudnitz) erhalten hat, sodass das Unternehmen das Arbeitsprogramm in der Region starten kann. Dieser Erwerb ist Teil der Bemühungen von MCF Energy, die Energiesicherheit in Europa durch sein Joint Venture mit der Genexco GmbH (Genexco), das am 3. Januar 2023 und am 29. November 2022 gemeldet wurde, zu stärken.

Das Erdgas-Prospektionsgebiet Reudnitz ist ein bestätigtes, bedeutendes Entwicklungsobjekt, das sich in einer ländlichen Region 70 km südöstlich von Berlin befindet. Es wurde im Jahr 1964 entdeckt und umfasst mehrere Kohlenwasserstoff-Zonen; derzeit befindet es sich in der Planungsphase der Erschließung, wobei bereits eine Produktionslizenz beantragt wurde. Reudnitz enthält unerschlossene Entdeckungen im Rotliegend-Sandstein aus dem Perm (für Erdgas) und in den Lagerstätten des Zechstein-Karbonats (für Öl). Diese Arten von Reserven sind in der Region sehr bekannt, wobei in der nahe gelegenen Entdeckung Guhlen-1 Öl gefördert wird und in Lagerstätten ähnlichen Alters sowohl in Deutschland als auch im benachbarten Polen Erdgas produziert wird. Neben Öl und Gas haben die Entdeckung Reudnitz und die Prospektionsgebiete in der Region auch das Potenzial für eine Helium-Rückgewinnung.

Das Unternehmen und Genexco befinden sich zudem in der Endphase einer Vereinbarung, nach welcher MCF Energy sämtliche in Umlauf befindlichen Aktien von Genexco erwerben wird (wie am 23. Januar 2023 gemeldet). Mit diesem Erwerb wird sich MCF Energy als zukünftig führendes Unternehmen in der Erdgasexploration in Deutschland etablieren, wo es über ein erfahrenes lokales Team verfügt und zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Vermögenswerte von Genexco sein wird. In Deutschland sind mehrere weitere Anträge auf den Erwerb von Objekten im Gange. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der kommenden zwei bis drei Wochen erwartet und unterliegt aufsichtsrechtlichen und sonstigen erforderlichen Genehmigungen.

Über MCF Energy

MCF Energy ist davon überzeugt, dass die Lösung für die Energiesicherheit in Europa unmittelbar unter der Erdoberfläche liegt. Ziel des Unternehmens ist es, Erdgas in Europa zu entdecken und Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. MCF Energy hat sich Beteiligungen an zwei bedeutenden Erdgas-Explorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert und prüft derzeit weitere Möglichkeiten. Die Führungsriege des Unternehmens verfügt über umfassende Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeitet daran, die Erdgasindustrie sauberer, preiswerter und sicherer zu gestalten, um so zu erneuerbaren Energiequellen übergehen zu können.

Für aktuelle Unternehmensinformationen tragen Sie sich bitte in unsere Mailingliste unter www.MCFEnergy.com ein und folgen Sie uns unter www.Twitter.com/MCFEnergy . Weitere Informationen über das Unternehmen und die Transaktion finden Sie auf www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

MCF Energy Ltd.

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

MCF ENERGY LTD.

(vormals Pinedale Energy Limited)

SUITE 3123 - 595 BURRARD STREET

VANCOUVER, BC V7X 1J1

