Rhein Kreuzfahrten als romantische Flussreisen zum Frühlingserwachen

Flusskreuzfahrten sind beliebt, weil sie eine Kombination aus Erholung und Erlebnis bieten. Ein Fluss, an dessen Ufern es viel zu sehen gibt, ist der Rhein. Vor allem in den Frühlingsmonaten sind Rheinkreuzfahrten sehr beliebt, kann man doch so das Erwachen des Frühlings nicht nur an den vorbeiziehenden Flussufern, sondern auch in den in vielen charmanten Städten erleben. Routen von Köln über Rüdesheim, Speyer und Straßburg sind gefragt. Das liegt neben der schönen Flusslandschaft auch an den meist angenehmen Temperaturen und Witterungsbedingungen. So lädt mildes Wetter dazu ein, die Städte entlang der Route einer solchen Rheinkreuzfahrt zu erkunden. Der Kreuzfahrtenspezialist rivers2oceans-kreuzfahrten.de hat eine ganze Palette an Rhein Kreuzfahrten zu günstigen Preisen im Programm.

Entspannte Rheinkreuzfahrt von Köln über Speyer bis nach Straßburg

Empfehlenswert ist beispielsweise die „A-ROSA Rhein Kurzkreuzfahrt 2023 - Rhein Romantik“, die in der Dommetropole Köln startet. Von hier aus nimmt das Kreuzfahrtschiff A-ROSA Brava Kurs auf Rüdesheim. Die Stadt im Rheintal ist vor allem für ihre Weine bekannt. Während des Stopps in Rüdesheim bleibt ausreichend Zeit, um die belebte Drosselgasse in der charmanten Rüdesheimer Altstadt zu erkunden sowie das Rheingauer Weinmuseum, das in der mittelalterlichen Brömsburg untergebracht ist. Von Rüdesheim aus führt die Flusskreuzfahrt auf dem Rhein weiter nach Speyer und nach Straßburg. Die Stadt im Elsass mit ihrem gotischen Liebfrauenmünster, dessen Turm 142 Meter hoch ist und eine beeindruckende Aussicht auf die Stadt bietet, ist ein beliebtes Touristenziel. Auch die kleinen Gassen mit ihren Fachwerkhäusern im Gerber-Viertel im Stadtteil La Petite France laden zu einem Spaziergang ein. Von Straßburg aus geht diese Rheinkreuzfahrt noch weiter über Mainz und Koblenz, bevor die Reise dann in Köln endet.

Rheinkreuzfahrt mit besonders vielen Extras

Die Rheinkreuzfahrt an Bord der A-ROSA Brava beinhaltet so einige besondere Leistungen: Neben den zu den Mahlzeiten servierten kulinarischen Spezialitäten ist das Live-Cooking an Bord eine dieser Besonderheiten. Außerdem werden die Kreuzfahrtgäste auf Welcome- und Farewell-Abenden verwöhnt. In der Sauna und im SPA-ROSA sowie auf den Putting Greens des A-ROSA-Schiffs können die Passagiere nach den Ausflügen und während der Zeit auf dem Fluss entspannen. E-Bikes können kostenlos ausgeliehen werden. Täglich findet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm statt. So wird diese Rheinkreuzfahrt ganz sicher zu einer besonderen Urlaubsreise.

