Century Lithium und Koch Technology Solutions arbeiten zusammen an Li-Pro™-Verfahren für die kommerzielle direkte Lithiumextrakt

9. Februar 2023 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium - www.rohstoff-tv.com/play/century-lithium-namensaenderung-machbarkeitsstu...) freut sich, seine Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions (KTS), einem Unternehmen von Koch Engineered Solutions (KES), bei der Anwendung des Li-Pro-Verfahrens für die direkte Lithiumextraktion (DLE) in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) von Century Lithium im Amargosa Valley (Nevada, USA) bekannt zu geben.

Century Lithiums Zusammenarbeit mit KTS und KES hat sich als fruchtbar erwiesen und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter auszubauen, so Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. Unser DLE-Prozess erzielt in der Pilotanlage eine sehr gute Leistung und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Koch, um das Projekt voranzubringen.

Im März 2022 erwarb Century Lithium eine Lizenz für das Lionex-DLE-Verfahren (Lionex) und KTS erwarb anschließend die Exklusivrechte an der Lionex-Technologie, die in das Li-Pro-Verfahren von KTS eingebunden wurde. Im Rahmen einer Vereinbarung, die am 6. Februar 2023 abgeschlossen wurde, werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um die zusätzlichen Funktionen des Li-Pro-Verfahrens in der Pilotanlage von Century Lithium zu bewerten. Anhand der gewonnenen Informationen wird KTS die technische Planung für die großtechnische Umsetzung des Li-Pro-Verfahrens beim Lithiumprojekt Clayton Valley (Projekt) von Century Lithium in Esmeralda County im westlichen Zentrum von Nevada übernehmen.

Century Lithium hat bei der Ermittlung und dem Nachweis einer erstklassigen Lithiumressource hervorragende Arbeit geleistet, sagt Adam Sackett, President von Koch Technology Solutions. Angesichts der sich beschleunigenden Energiewende freuen wir uns, mit Century Lithium an der Kommerzialisierung der Li-Pro-Technologie zusammenzuarbeiten, wobei wir unsere wachsenden komplementären Kompetenzen einsetzen werden.

Im Rahmen des Programms werden bestimmte Schlüsselkomponenten des Li-Pro-Verfahrens in der Pilotanlage von Century Lithium erprobt. KTS wird die technische Planung und die Kosten für den DLE-Teil der Verarbeitungsanlage im Vollmaßstab für das Projekt von Century Lithium übernehmen. Dieses Programm ist unabhängig von der laufenden Machbarkeitsstudie des Projekts und wird mit der Anlieferung der KTS-Ausrüstung an die Pilotanlage beginnen. Century Lithium wird die Studie, die Installation und den Betrieb der Ausrüstung in der Pilotanlage finanzieren, und KTS wird Schulungen anbieten und technische Unterstützung leisten.

Über Koch Technology Solutions

Koch Technology Solutions (KTS) ist das Technologie-Lizenzgeschäft von Koch Engineered Solutions (KES). KTS schafft Mehrwert für seine Kunden durch ein wachsendes Portfolio von Technologien, einschließlich direkter Lithiumextraktion, der Polyester-Wertschöpfungskette, der Raffinerieindustrie sowie 1,4-Butandiol und seiner Derivate. KTS vereint seine exklusiven Technologien, Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit denen anderer KES-Unternehmen, um Gesamtlösungen zur Optimierung der Kapitalinvestitionen und der bestehenden Produktionsanlagen der Kunden zu bieten.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, liegt. Century Lithium führt derzeit in seiner Lithiumextraktionanlage in Amargosa Valley, Nevada, Pilottests anhand von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte durch und macht Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und der Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt zu werden.

IM NAMEN VON CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President und Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NEITHER THE TSX VENTURE EXCHANGE NOR ITS REGULATION SERVICES PROVIDER ACCEPTS RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THE CONTENT OF THIS NEWS RELEASE.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Begriffe wie erwartet, schätzt, projiziert, geht davon aus, glaubt, könnte, geplant und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com .

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

