Top Künstler für Firmenevent der Finanzberater gebucht

Beim Firmenevent der Finanzpartner AG sorgte eine Künstlerin für Unterhaltung. Mit Origami Figuren begrüßte Sie die Gäste und später präsentierte sie als Sandmalerei Künstlerin einen weitere Showact.

Erfolgreiche Firmenfeier dank richtiger Künstler

Hohenkammer. Die FP Finanzpartner AG hat für Ihre große Firmenfeier in diesem Jahr ins ehrwürdige Schloss zu Hohenkammer geladen. Das tolle Ambiente das weitläufige Gelände rund um das Schloss und der festliche Saal waren ebenso beeindruckend, wie die Unterhaltungskünstler, welche man für diesen Firmenevent buchen konnte . Schon bei Ankunft der Finanzexperten begrüßte Show Künstlerin Sabrina in einem äußerst auffälligen Dress und zog alle Blicke auf sich. Ihr in lila gehaltenes Outfit war allerdings bereits Teil des Showacts, den die Origami Künstlerin für diesen Firmenevent vorbereitet hatte. Denn nicht nur war das Kleid aus Papier gefaltet, auch kreierte Sabrina in unglaublichem Tempo an Ort und Stelle schöne Kunstwerke aus bunten Blättern, die in eben diesem Dress zu stecken schienen. Einen besseren Eindruck vom Outfit bekommt man unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent Die Gäste kamen gar nicht recht hinterher, als die Show-Künstlerin mit flinken Fingern Blumen, Tierchen oder auch Damenschuhe und Schmuck in Form knickte. Fasziniert kamen die ersten im Publikum bereits mit speziellen Ideen auf die Papier Künstlerin zu. Aber Sie ließ sich davon nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen und erfüllte alle Wünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem diesjährigen Firmenanlass.

Origami Show als Unterhaltung für Firmenveranstaltung

So füllte sich das Foyer im Laufe des noch frühen abends mit den besten Mitarbeitern des Unternehmens, die später dann auch Ihre wohlverdienten Auszeichnungen bekamen. Die Firmenveranstaltung war bereits zum Sektempfang im vollen Gange, dank der sehr sympathischen Origami Künstlerin, die unermüdlich kleine Skulpturen formte und an die Umstehenden verteilte. Dabei scherzte Sie mit den Gästen des Firmenevents und sorgte bereits vor dem Essen für beste Unterhaltung. Allmählich fanden sich dann alle im Saal ein und der Geschäftsführer begrüßte die Anwesenden und deren Begleitung in seiner festlichen Ansprache zum diesjährigen Event.

Nach dem ersten Gang wurde die illustre Gesellschaft des Firmenevents abermals von der Origami Künstlerin überrascht. Dieses Mal trug Sie kein Papierkleid, sondern erschien im eleganten Cocktailkleid und Sie faltete auch keine Kunstwerke aus japanischen Blättern. Vor den Gästen waren eine große Leinwand mit Beamer aufgebaut und ein Glastisch, der von unten beleuchtet wurde. Über dem Tisch war eine Kamera installiert, die das Geschehen auf die Leinwand übertragen sollte. Das Unternehmen hatte mit Sabrina eine vielseitig talentierte Künstlerin buchen können, die nun eigens für diesen Firmenevent eine Sandmalerei Show entworfen hatte.

Sandmalerei Show verzauberte den Firmenanlass

Das Sabrina geschickt mit Ihren Fingern umzugehen wusste, hatte Sie bereits mit Ihrem Walking Act im Foyer bewiesen. Aber das Sie auch eine begnadete Sandmalerei Künstlerin war erstaunte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzfirma abermals. Einen Trailer dieser Kunst können Interessierte unter https://www.blubshow.de/unterhaltungskuenstler-firmenfeier-firmenevent finden. Sie hatte sich für diese Firmenfeier auch allerhand einfallen lassen. Denn in der Showeinlage malte Sie aus feinem Sand Landschaften und Bilder, die eine visuelle Geschichte erzählten. Auf der Leinwand konnten die Zuschauer diese Sandmalerei dann verfolgen und waren sichtlich beeindruckt. Zu guter Letzt hatte die Künstlerin für diesen Firmenevent noch eine Überraschung im Ärmel. Sabrina malte ein speziell auf diese Firmenfeier passendes Bild für das Unternehmen und die geladenen Kollegen und sorgte somit am Ende Ihres Rahmenprogramms nochmal für Gänsehaut. Man konnte es der Unternehmensführung ansehen, dass diese mit der Entscheidung Sabrina als diesjährigen Künstler für den Firmenevent zu buchen zufrieden waren. Nach diesem schönen Showprogramm wurde der Hauptgang serviert bevor es dann zur Ehrung der Besten der Besten kam. Nach dem Essen wurden die formellen Jacketts abgelegt und zur Party im Foyer geladen. Hier sorgte nicht nur der DJ für Schwung, auch an der Cocktailbar war reger Betrieb bis in den späten Abend hinein.

