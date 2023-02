Startseite Los Angeles: Nachkommen von Zwangsmigranten ehren L. Ron Hubbard als Menschenfreund Pressetext verfasst von Frank Busch am Do, 2023-02-09 13:47. Zu den ersten Siedlern von Los Angeles gehörten diejenigen, die ihre Heimat in Zentralmexiko als Teil der spanischen Kampagne zur Unterwerfung der indigenen Bevölkerung der Region verlassen mussten. Mitglieder der Tlaxcala-Gemeinschaft von Los Angeles versammelten sich letzte Woche zu einer besonderen Zeremonie im Pico House, benannt nach Pio Pico, dem letzten Gouverneur des unter spanischer Herrschaft bekannten Alta California. Sie trafen sich dort, um dem Menschenfreund und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard eine Anerkennungsurkunde für die von ihm inspirierten Programme zu überreichen - Programme, die ihre Gemeinschaft in Los Angeles und zuhause in Mexiko verbessern. Herr Abel Garcia, Präsident und Vorstandsmitglied der Organizacion de Tlaxcaltecas USA, überreichte die Auszeichnung. Tlaxcala, ein Bundesstaat in Zentralmexiko, ist die Heimat eines stolzen Volkes von Kriegern, die den Azteken im vorkolumbianischen Mexiko widerstanden und ihren eigenen Traditionen und ihrer kulturellen Identität treu blieben. Doch 1591, nachdem sie den Spaniern geholfen hatten, das Aztekenreich zu stürzen, siedelte Hernando Cortés 400 Tlaxcalan-Familien nach Norden um, viele von ihnen gegen ihren Willen, um Spanien dabei zu helfen, die Kontrolle über die indigene Bevölkerung der Region zu erlangen. Was folgte, war die Zerstörung der indigenen Kulturen, sowohl nördlich als auch südlich der Grenze. „Wir, die Nachfahren der 400 Familien, die kamen, um die ersten Siedlungen in Kalifornien zu gründen, erkennen L. Ron Hubbard für sein Engagement an, anderen zu helfen und die Menschenrechte für unser Volk zu verwirklichen“, sagte Herr Garcia in seiner Präsentation. Die Organizacion de Tlaxcaltecas USA ist eine gemeinnützige Organisation, die das tlaxcalische Volk in Amerika und in der Heimat unterstützt, indem sie Migrantenfamilien mit ihren Angehörigen zusammenführt und die Traditionen, Bräuche, Kultur, das Kunsthandwerk und die Gastronomie von Tlaxcala fördert.

Tausende mexikanischer und mittelamerikanischer Migranten, die im Bezirk L.A. leben, sind seit bis zu 20 Jahren von ihren älteren Angehörigen getrennt. Viele alternde Eltern und Großeltern haben Anspruch auf ein Besuchervisum, wissen aber nicht, wie sie es beantragen sollen. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten die Scientology Kirchen von Los Angeles mit der Organizacion de Tlaxcaltecas USA zusammen, indem sie Veranstaltungen durchführen, um die Kultur am Leben zu erhalten und die humanitären Initiativen der Organisation zu unterstützen. Die Scientology Kirche und die Scientologen sind den Menschenrechten zutiefst verpflichtet, inspiriert von den Worten des Scientology Gründers L. Ron Hubbard, der schrieb: "Die Menschenrechte müssen zu einer gelebten Tatsache gemacht werden, nicht zu einem idealistischen Traum“. Die Scientology Kirche von Los Angeles ist so konzipiert, dass sie Scientologen auf ihrem Weg zu höheren Stufen der geistigen Freiheit ideale Einrichtungen bietet. Sie dient aber auch als ein Zuhause für die gesamte Gemeinde – ein Treffpunkt für gemeinsame Bemühungen, Menschen aller Konfessionen zu unterstützen.

Sie wurde 2010 vom kirchlichen Leiter der Scientology Kirche, David Miscavige, eingeweiht. Die Gemeindearbeit der Kirche wird auf der Scientology Website und in einer Episode von „Inside Scientology“ auf dem Scientology Network vorgestellt, das auf DIRECTV Kanal 320 verfügbar ist und auf Scientology.tv, über mobile Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Scientology Kirche Los Angeles. Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientology-fakten.de Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten