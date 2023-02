Startseite Fivetran präsentiert Lite Konnektoren für praktisch jede SaaS-Anwendung: Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-02-09 09:26. Hunderte von neuen Konnektoren kommen noch schneller auf den Markt München, 09. Februar 2023 - Fivetran (https://www.fivetran.com/), führender Anbieter für automatisierte Datenbewegungen, präsentiert einen neuen Service, der noch mehr SaaS-Konnektoren noch schneller auf den Markt bringt. Mit Hilfe von generativer KI und Natural Language Processing (NLP) kann Fivetran die Lite Konnektoren in einem Bruchteil der Zeit entwickeln, die für Standard-Konnektoren erforderlich sind. Dennoch bieten die Lite Konnektoren dieselbe hohe Qualität, Datenintegrität und Sicherheit, die Kunden von Fivetran gewohnt sind. Zu dem neuen Angebot gehört das "By-Request-Programm", durch das Unternehmen Konnektoren auf Anfrage erhalten können. Die Lite Konnektoren lösen den kritischen und wachsenden Bedarf nach gemanagten Konnektoren für die stetig steigende Anzahl von SaaS-Anwendungen. Diese Dienste liefern die Daten, die Unternehmen benötigen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu behalten. Angesichts der explosionsartigen Zunahme neuer Software und Services konnte der Markt bisher nicht schnell genug gemanagte Konnektoren bereitstellen. Dadurch waren viele Unternehmen bei diesen Konnektoren auf ihre internen Teams angewiesen. Diese mussten eigene Data Pipelines erstellen und pflegen. Die Folge: Die Dateninfrastruktur in Unternehmen wurde immer komplexer. "Der neue Slack Lite Konnektor von Fivetran war enorm wertvoll für uns. Denn unser Support-Team war auf der Suche nach Daten, mit denen es die Fragemuster unserer Nutzer besser verstehen und mit den Teams verbinden kann, die diese Fragen am besten beantworten können", erklärt Jake Hannan, Senior Manager, Data Platform bei Sigma. "Die Einrichtung des Konnektors war einfach und er bietet dieselbe hohe Qualität, die wir von anderen Fivetran-Konnektoren kennen. Wir versuchen, den Großteil unserer Datenbewegungen im Fivetran-Ökosystem zu halten, und wollen über das By-Request-Programm weitere Lite Konnektoren für einige andere Anwendungen nutzen." Im Rahmen seines "By-Request-Programms" kann Fivetran neue Lite Konnektoren in nur 30 Tagen erstellen, so dass Unternehmen alle Datenbewegungen mit Hilfe von Fivetran automatisieren können. Neunzig Lite Konnektoren für führende SaaS-Anwendungen sind bereits verfügbar, darunter Okta, Slack, Chargebee, Gong und WooCommerce. Fivetran plant, im nächsten Jahr Hunderte neuer Konnektoren einzuführen. Damit wird Fivetran mehr als 500 vollständig gemanagte Konnektoren anbieten können. "Auch unsere Kunden stehen - wie alle Unternehmen - unter enormem Kostendruck und suchen nach jeder Möglichkeit, ihre Abläufe zu rationalisieren und Infrastrukturkosten zu senken. Die Entwicklung eigener Konnektoren und die Pflege von Data Pipelines ist eine große wirtschaftliche Belastung, die sie jedoch nicht auf sich nehmen müssen", erklärt Alexander Lovell, Head of Product bei Fivetran. "Mit unserem By-Request-Programm und unseren Lite Konnektoren können wir die Herausforderung der Cloud-Datenintegration umfassender und effizienter als je zuvor zu lösen. Diese neue Stufe der Reaktionsfähigkeit ist ein Game Changer für kleine und große Datenteams." Der Unterschied zwischen Fivetran Lite Konnektoren und Fivetran Standard-Konnektoren: Der Erstellungsprozess für Lite Konnektoren beginnt mit der API, während Standard-Konnektoren mit der Untersuchung der zugrunde liegenden Geschäftsabläufe der Anwendung beginnen. Dieser Ansatz, verbunden mit einem verkürzten Release-Zyklus, ermöglicht es Fivetran, die Entwicklung hunderter neuer Konnektoren zu beschleunigen. Die Preise, sowohl von den Standard- als auch von den Lite Konnektoren, bestimmen sich durch den Datendurchsatz - mit entsprechenden Rabatten für größere Datenmengen. Weitere Informationen zu den Lite Konnektoren und allen verfügbaren Konnektoren von Fivetran finden Sie hier (https://www.fivetran.com/blog/move-data-from-nearly-any-saas-app-with-li...). Bildmaterial zum Download: Fivetran Lite Connectors UI (https://www.dropbox.com/s/7eyrflprb1q0kh7/Fivetran%20Lite%20Connectors%2...) Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Datenbewegungen im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) - von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Lionsgate und Morgan Stanley, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com. Firmenkontakt

