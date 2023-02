PRCO Hotelnews zum Valentinstag: Love Toys, Beach- oder Mountain Lover?

PRCO Germany - Am 14. Februar ist Valentinstag - wir präsentieren vier internationale Hotelideen in den Hotspots der Liebe: Venedig, Sansibar, Malediven und die Dolomiten. Hier kommen sich Verliebte sicherlich näher als anderswo

Lovetoys in Venedig

In Kooperation mit dem Mailänder Sexspielzeug Start-up Yspot zeigt sich das Palazzina Grassi in Venedig, als Teil der Relegance - The Unexpected Collection, buchstäblich sexy: Das direkt am Canal Grande gelegene einzige Fünf-Sterne-Hotel Italiens, das vollständig vom französischen Architekten Philippe Starck entworfen wurde, verwandelt sich in der Nacht zum Valentinstag in ein wahres Liebesnest. Zum aktuellen Valentinsangebot hier. www.relegancecollection.com

Mountain Lovers in den Dolomiten

Neu in der Relegance - The Unexpected Collection das Rosapetra Spa Resort in Cortina, das Verliebten eine Paar-Massage und Höhenflüge auf dem Tofane-Massiv im Ampezzaner Tal. Ein typisches Alpenchalet mit fünf neuen Dolomiten-Suiten, wo sich Verliebte voll und ganz im üppigen Wohnbereich mit Lounge und Esszimmer entspannen sowie den spektakulären Blick auf die Tofane-Pisten genießen können. www.relegancecollection.com

Candle Light Beaches auf den Malediven

Das Grand Park Kodhipparu Maldives, entworfen als One-Island-One-Resort von Hirsch Bedner Associates, als erstes Luxusresort der Park Hotel Group im Nord-Male-Atoll. 120 atemberaubende Villen - 65 davon mit Privatpools, ein preisgekröntes Spa sowie drei Restaurants und Bars bringen Verliebten am Valentinsabend echtes Beachfeeling. www.parkhotelgroup.com

Valentinstage auf Sansibar

Neu seit 1. Dezember 2022: Das Emerald Zanzibar Resort & Spa, ein Mitglied von The Leading Hotels of the World, liegt im Nordosten der Insel in der Gegend von Muyuni, direkt vor der Insel Mnemba. Dieses neue All-Suite-Hotel wird mit seiner authentischen Gastfreundschaft und seinem charakteristischen Deluxe-All-Inclusive-Angebot die Destination prägen. Zu den Emerald Experiences hier. www.emerald-collection.com

PRCO ist eine weltweit tätige Kommunikationsgruppe, die sich auf die Förderung von Unternehmen aus den Bereichen Reisen, Immobilien und Luxus-Lifestyle spezialisiert hat.

Das 1989 gegründete Unternehmen verfügt über sieben internationale Niederlassungen, die integrierte Kommunikationslösungen sowohl individuell auf lokaler Basis als auch im Rahmen vollständig koordinierter internationaler Kampagnen anbieten.

