Startseite Wie Landwirt Bram de Vries dank TTPCG® glücklich und erfolgreich wurde Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-02-09 09:08. Den Haag, 08.02.2023 - Bram de Vries ist Landwirt in Noord-Brabant einer Provinz im Süden der Niederlande. Die Hauptstadt der Provinz ist "s-Hertogenbosch. Von seinen Eltern hat Bram im Jahr 2017 die Landwirtschaft übernommen. Dem jungen Bram fehlte die passende junge Frau an seiner Seite, die dazu bereit sei, in der Landwirtschaft zu leben. Im Internet entdeckte Bram die Werbung von TTPCG-Dating uitwisseling. Es stand zu lesen, dass über diesen Service Frauen auch einen Landwirt als Mann suchen. Ein Video in der Werbung zeigte einige mooie meisjes. Bram meldete sich bei TTPCG® und es kam wie es kommen musste, TTPCG® brachte Bram im März 2019 seine Liebe (https://www.ttpcg.us/wege-zum-partnerglueck.html) und die Mutter seines Sohnes Luuk. Bram war beim ersten Treffen mit seinem Partnervorschlag Tess fasziniert. Tess sagte, was Bram dachte. Das ist eines von vielen Beispielen dafür, wie perfekt das TTPCG®-matching funktioniert. Niederländische Bauern in der Klimakrise Wachstum war bisher die Devise der Landwirtschaft in den Niederlanden. So wurde das kleine Land zum zweitgrössten Agrarexporteur der Welt nach den USA. Weil dieses System immer mehr auf Kosten von Natur und menschlicher Gesundheit geht, wird nun nach neuen Wegen gesucht. In den Niederlanden ist der Stickstoff-Ausstoss deutlich zu hoch, das liegt auch an den Viehbetrieben. Das Land greift seit einiger Zeit schon zu drastischen Mitteln. Aus Protest gegen die Pläne hatten Bauern wochenlang zum Teil gewalttätig protestiert. Sie hatten Autobahnen blockiert, Brände gelegt und Mist, Müll, aber auch Asbest auf Strassen gekippt. Die Lager von Supermärkten waren blockiert und Politiker bedroht worden. Bram de Vries suchte sich eine zusätzliche Existenz Die Probleme mit seiner Landwirtschaft wurden immer mehr. Daher traf Bram de Vries gemeinsam mit seiner Frau Tess die Entscheidung, ihre Landwirtschaft zu verkleinern. Tess und Bram waren sich darüber in Klaren, eine weitere wirtschaftliche Säule sich und für Söhnchen Luuk schaffen zu müssen. Und wieder war es eine Werbung von TTPCG-Dating uitwisseling, die Tess und Bram bei der Suche nach einer neuen Existenz auffiel. Da Bram nicht nur in die Landwirtschaft hineinwuchs, machte er nach der Schule eine Ausbildung zur Informations- und Kommunikationstechnik. Bram fragte seine Frau, ob er sich als Franchisenehmer bei TTPCG-Dating uitwisseling bewerben (https://www.ttpcg.us/franchise-information/)solle. Tess meinte nur, warum eigentlich nicht. Heute ist Bram de Vries im Nebenerwerb Landwirt dazu erfolgreicher TTPCG-Franchisenehmer Die einmalige nur sehr geringe Startgebühr in eine sehr sichere dazu lukrative Existenz, die TTPCG® bietet, (https://ttpcg-franchise-eu.us/) dazu die Tatsache, dass sämtliche Tools zum erfolgreichen Start und eine 24 Stunden Unterstützung und echte Interessentenanfragen geboten werden, hat Bram de Vries nicht zögern lassen, TTPCG-Franchisenehmer zu werden. Er startete Anfang des Jahres 2022 und kann heute als TTPCG-Franchisenehmer seiner Familie eine sichere Existenz und ein gutes Einkommen bieten. Dazu bleibt Bram noch genügend Zeit für seinen geschrumpften Hof und seinen kleinen Sohn Luuk. Sie haben die Übersetzung eines niederländischen Presseberichts der Journalistin Inge Klopffer gelesen. Der Bericht erschien zuerst in der Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD. Vielen Dank dafür! Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden. Firmenkontakt

