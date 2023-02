Startseite Verlassen Sie sich auf unsere umweltfreundliche Computer Entsorgung in Frankfurt (Oder) Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-08 23:51. Wir denken an die Umwelt, an die Kosten unserer Kunden und bieten unseren Service immer zügig an, das in ganz Deutschland. Überzeugen Sie sich selbst! Die Unternehmer von heute haben mit vielen Dingen zu kämpfen. Man muss sich auf dem Markt halten können, was dank Corona und Inflation gar nicht so einfach ist. Dann muss man im Namen der Kunden an die DSGVO achten und wenn man sich von Altgeräten trennen will, auch noch an die Nachhaltigkeit. Wie soll das alles gehen? In einen oder zwei Punkten können wir Ihnen behilflich sein. Wir bieten Ihnen die kostenlose Computer Entsorgung in Frankfurt (Oder) an. Bei uns können Sie alte Geräte abgeben, bzw. von uns abholen lassen. Darunter zählen Computer, Drucker, Server, Kabel und mehr. Wir brauchen nur die genaue Anzahlt der Geräte, wie auch der Datenspeicher, damit wir uns auf Ihren Auftrag vorbereiten können. Sie können uns via Telefon, Mail oder Kontaktformular erreichen und senden uns am besten auch Bilder. Dann erhalten Sie einen schnellen Termin von uns.

Unsere IT und EDV Entsorgung in Frankfurt (Oder) ist für Sie in allen Städten von Deutschland unterwegs. Wir verdienen unser Geld mit dem Recycling und der Wiederverwertung. Daher haben wir uns vor allem auf Firmen spezialisiert, in denen direkt eine große Menge an Geräten abgeholt werden muss. Beide Seiten profitieren dadurch, Sie weil wir den Service kostenfrei anbieten, wir weil wir mit dem Recycling verdienen. Natürlich spielt bei uns der Datenschutz eine große Rolle, daher werden alle Daten zerstört und überschrieben, Sie erhalten von uns ein Zertifikat, welches Ihnen dies bestätigt. Zögern Sie nicht lange und lassen Sie sich von uns helfen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ®

