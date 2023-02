Dubai Kreuzfahrten: Sonne satt genießen in den Wintermonaten

Neues Jahr, neuer Urlaub. Wer in diesem Jahr eine besondere Reise machen möchte, der könnte beispielsweise eine Dubai Kreuzfahrt machen. Denn der Orient hat seinen ganz eigenen Reiz. Gerade in den Wintermonaten locken das milde Klima und die warmen Temperaturen viele Reisenden an. Eine Kreuzfahrt ist eine beliebte Variante, den Orient und seine Metropolen zu entdecken. Beim Kreuzfahrtspezialisten kreuzfahrten-reisebuero.de kann man die verschiedenen Routen und Reedereien miteinander vergleichen. Dubai Kreuzfahrten führen beispielsweise zu spannenden Zielen wie Abu Dhabi und Doha.

Dubai Kreuzfahrt zu den schönsten Städten des Orient

Die Dubai Kreuzfahrt „MSC Virtuosa - Dubai, Abu Dhabi & Qatar ab Dubai“ hat auf ihrer Route durch den Orient einige Höhepunkte zu bieten. Bereits vor dem Start der Dubai Kreuzfahrt erleben die Passagiere einen Tag in Dubai, bevor in Abu Dhabi der erste Stopp der Kreuzfahrt eingelegt wird. Die Metropole besticht durch moderne Bauwerke und große Einkaufszentren. Bekannt ist die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate für die Scheich-Zayid-Moschee. Zu den beliebten Aktivitäten während des Landgangs gehören Wüstensafaris. Es folgt auf dieser Dubai Kreuzfahrt der Stopp auf der Insel Sir Bani Yas, die etwa 250 Kilometer südwestlich von Abu Dhabi liegt. Mit einer Länge von 17,5 Kilometern und einer Breite von 9 Kilometern ist die Insel die größte der naturbelassenen Inseln in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach einem Tag auf See legt das Schiff auf dieser Dubai Kreuzfahrt einen Stopp im saudi-arabischen Dammam ein. Die Hafenstadt hat ein ausgebautes Hang-Ufer, das um eine Meeresbucht führt. Diese Flaniermeile ist elf Kilometer lang, hier gibt es Open-Air-Kunstwerke, Freizeiteinrichtungen und Kinderspielplätze. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist der König-Fahd-Park mit seinen Swimmingpools, Lagunen, einem Vergnügungszentrum für Kinder und Cafés. Im Anschluss an diesen Stopp macht das Kreuzfahrtschiff in Doha Halt. Das Stadtzentrum der Hauptstadt von Katar liegt unmittelbar am Wasser, ebenso liegen die Promenade Corniche und viele Parkanlagen direkt am Meer. Lohnenswert ist ein Besuch des Marktes Souq Waqif. Hier werden Gewürze, Kleidung, Kunsthandwerk und viele weitere Waren angeboten.

Dubai Kreuzfahrt mit dem Verwöhnprogramm von MSC

Während der Zeit auf See gibt es für die Passagiere dieser Dubai Kreuzfahrt an Bord der MSC Virtuosa zahlreiche Annehmlichkeiten. Neben dem erstklassigen Service an Bord, einer Kulinarik der Spitzenklasse, einem Galaabend und einem Kapitänsempfang, warten zahlreiche Wellnessangebote und Freizeitprogramme auf die Kreuzfahrer. Passend zu dieser Dubai Kreuzfahrt gibt es Flüge und geführte Landgänge, die zubuchbar sind.

Kurzprofil:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein Reisevermittler für Hochseekreuzfahrten und Flussreisen. Auf der Website des Reiseunternehmens gibt es zu allen Reiseangeboten detaillierte Beschreibungen zu den Routen, zu den Schiffen und zu den Leistungen. Durchgeführt werden die Kreuzfahrten von namhaften Reedereien. Ergänzt wird das Angebot durch eine persönliche Beratung per E-Mail und per Telefon.

Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen