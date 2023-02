VERSES beauftragt ShareIntel Shareholder Intelligence Services, LLC zur Sicherstellung bewährter Praktiken im Treuhandwesen

VERSES intensiviert seine Maßnahmen zur Wahrung der Aktionärsinteressen und beauftragt ShareIntel mit Nachforschungs- und Due-Diligence-Diensten zur Bekämpfung von illegalen Leerverkäufen

VANCOUVER, British Columbia, 8. Februar 2023 / IRW-Press / VERSES Technologies Inc. (NEO: VERS) (OTCQX: VRSSF) (VERSES' oder das Unternehmen) - ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, und der Entwickler von KOSM, dem weltweit ersten Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht - gibt heute bekannt, dass im Zuge der laufenden Bemühungen, die Anleger zu schützen und den Unternehmenswert zu maximieren, eine Servicevereinbarung mit der Firma ShareIntel Shareholder Services, LLC (ShareIntel) ausgehandelt und unterzeichnet wurde.

Wir sind überzeugt, dass VERSES dank dieser Kooperation mit ShareIntel die Trading-Aktivitäten besser überwachen kann (einschließlich des Managements von Broker-Dealer-Aktionen, Clearingstellen und Aktionärspositionen), was zu einer Steigerung des Unternehmenswertes führen wird, so Don Moody, General Counsel und Chief Legal Officer von VERSES. Durch die Überprüfung von Meldeanomalien sollten wir in der Lage sein, verdächtige, abnorme und unübliche Trading-Aktivitäten ausfindig zu machen und Maßnahmen zum Schutz der Anleger vor illegalen Leerverkäufen zu setzen.

Über die von ShareIntel entwickelten und patentierten Serviceangebote erhält VERSES Zugriff auf Daten für die Trading-Analyse, die dazu dienen, die Unternehmensführung, die Kommunikation mit den Aktionären, die Einhaltung von Vorschriften und die Überwachung des Handels mit den Aktien des Unternehmens zu koordinieren, zu überwachen und zu verbessern. Damit ist das Unternehmen in der Lage, die Trading-Aktivitäten genauer zu überwachen und auch mögliche Verletzungen der SEC-Vorschrift SHO zu ermitteln. In dieser Vorschrift werden die Anforderungen für Locate-Dienste, Glattstellung (close out) und Nichtlieferung (fail to deliver) von Aktien und Optionsanteilen festgelegt.

VERSES ist es ein Anliegen, alle notwendigen Maßnahmen zu setzen, um die Interessen bzw. Anteile seiner Aktionäre zu schützen. Das Unternehmen wird sich auch in Zukunft gemeinsam mit ShareIntel und anderen Partnern für die Bekämpfung illegaler Leerverkäufe und die Sicherstellung fairer Marktbedingungen einsetzen.

Über ShareIntel

ShareIntel-Shareholder Intelligence Services, LLC (SIS) ist Anbieter eines patentierten, regelkonformen SaaS-Modells, der von börsennotierten Unternehmen mit dem Tracking von Aktienbeteiligungen und mit der Überwachung kritischer Bewegungen zwischen Broker-Dealern und Aktionären beauftragt wird. DRIL-Down ermittelt die Teilnehmer an potenziell missbräuchlichen und illegalen Leerverkäufen und stellt verwertbare Daten zur Verfügung www.shareintel.com .

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, KOSM, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu einem universellen Kontext zusammen, der die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördert. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Die NEO Exchange hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts hin überprüft oder genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die Auswirkungen der Zusammenarbeit des Unternehmens mit ShareIntel auf den Shareholder Value, die weitere Zusammenarbeit des Unternehmens mit ShareIntel und die Fähigkeit des Unternehmens, die Handelsaktivitäten mit ShareIntel besser zu überwachen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Nutzung von ShareIntel dem Unternehmen und seinen Aktionären die erwarteten Vorteile bringen wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit des Unternehmens, die Funktionalität und den Nutzen der Tools und Angebote von ShareIntel zu maximieren, Angriffe auf die Cybersicherheit, der Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, das Unternehmen könnte mit Technologie- oder Software-Störungen konfrontiert werden, unvorhergesehene Kosten und andere Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens offengelegt werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können.

Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

