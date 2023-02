Startseite Clarity erhält Bohrgenehmigung für das Projekt Lithium381 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-08 16:38. Vancouver, BC - 8. Februar 2023 / IRW-Press / - Clarity Metals Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CMET, OTC: CLGCF, FWB: 27G0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die am 18. Januar 2023 angekündigte Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet Lithium381 (das Konzessionsgebiet) erhalten hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Provinz Quebec und grenzt unmittelbar an das Lithiumkonzessionsgebiet James Bay von Allkem Limited. In der Bohrgenehmigung ist der Standort von 27 Bohrplattformen festgelegt. Diese Standorte konzentrieren sich auf ein Ziel, das auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse einer vor kurzem abgeschlossenen IP-/Resistivitätsvermessung ermittelt wurde. Die Messungen ließen ein Gebiet mit relativ hohen Resistivitätswerten erkennen, das sich über 1,5 km in Ost-West-Richtung erstreckt. Zusätzliche Daten, die bei einer Fernerkundungsuntersuchung und einer triaxialen Messung mit dem Magnetometer erfasst wurden, haben das Ziel weiter abgegrenzt. Einen Überblick des Zielgebiets entnehmen Sie bitte Abbildung 1. James Rogers, der CEO von Clarity, meint dazu: Wir machen nach wie vor schnelle Fortschritte bei der Bewertung dieses Ziels und freuen uns über die Erteilung dieser Genehmigung, die uns die Erprobung des Konzessionsgebiets Lithium381 anhand von Bohrungen ermöglichen wird. Clarity und Genius Metals Inc. prüfen derzeit die Angebote von Auftragnehmern und die erforderliche Logistik, um den Zeitplan für ein geplantes Bohrprogramm mit bis zu 2.000 m Gesamtlänge festzulegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69193/2023-02-08Permit_DE_PR... Abbildung 1: Zielgebiet auf dem Konzessionsgebiet Lithium381, für das nun eine Bohrgenehmigung vorliegt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69193/2023-02-08Permit_DE_PR... Abbildung 2: Lage des Projekts Lithium381 mit nahegelegenen Konzessionsgebieten und Umriss der gesamten Grube auf Allkems Lithiumprojekt James Bay aus der Machbarkeitsstudie von Allkem. Das Konzessionsgebiet Lithium381 Das Konzessionsgebiet befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Quebec, etwa 3 km von der James Bay Road und der Servicestelle bei KM381 entfernt, die die Infrastruktur für das örtliche Gebiet bereitstellt. Die 21 Mineralclaims, die Teil des 1.107 ha großen Konzessionsgebiets sind, grenzen an das Lithiumkonzessionsgebiet James Bay von Allkem Limited, welches eine Lagerstätte mit angedeuteten Ressourcen im Umfang von 40,8 Millionen Tonnen mit 1,40 % Li2O beherbergt. Bei der Lithiumlagerstätte James Bay handelt es sich um einen lithiumhaltigen Pegmatit; der Bau der entsprechenden Mine soll im ersten Quartal 2023 beginnen. (Quelle: Machbarkeitsstudie von Allkem, von Allkem am 11. Januar 2022 auf SEDAR eingereicht). Siehe Abbildung 2. Das Konzessionsgebiet wurde bisher noch nicht auf lithiumhaltige Pegmatite erkundet, ist jedoch in erster Linie von amphibolitischem Metasedimentgestein und in geringerem Maße von metavulkanischem Gestein der unteren Eastmain-Gruppe des Eastmain-Grünsteingürtels im nordöstlichen Teil der Provinz Superior unterlagert. Dies ist das Wirtsgestein der benachbarten Lithiumlagerstätte James Bay. Die Provinz Quebec ist dank ihres 2030 Plan for a Green Economy, der auf eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen abzielt, sowie ihres Plan for Development of Critical and Strategic Minerals (2020-2025), der Verpflichtungen zur Teilung des finanziellen Risikos und Pläne zur Verbesserung der Infrastruktur für Projekte im Norden Quebecs beinhaltet, ein günstiger Standort für Investitionen in die Exploration kritischer Minerale. Clarity schloss vor kurzem eine Optionsvereinbarung ab, welcher zufolge das Unternehmen von Genius Metals Inc., einem an der TSX Venture Exchange (TSXV) notierten Unternehmen, einen ungeteilten Anteil von 50 % am Konzessionsgebiet Lithium381 erwerben kann (siehe Clarity-Pressemeldung vom 7. Dezember 2022). Qualifizierter Sachverständiger Herr Rory Kutluoglu, P.Geo., ein Mitglied des Advisory Board und ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft. Über Clarity Clarity Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsprojektunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten liegt. Die Explorationsstrategie von Clarity ist global ausgerichtet und konzentriert sich auf Länder mit etablierten Rechts- und Regulierungssystemen, die Bergbauinvestitionen unterstützen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver (British Columbia) und notiert an der CSE unter dem Kürzel CMET. Clarity hat vor kurzem eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 50 % der Anteile am Projekt Lithium381 abgeschlossen, das an das in der Machbarkeitsphase befindliche Lithiumprojekt James Bay von Allkem Limited (Allkem) angrenzt. Siehe Clarity-Pressemeldung vom 7. Dezember 2022. Das Unternehmen hat vor kurzem auch 100 % der Anteile am Projekt Fecteau erworben, das im ertragreichen Goldgürtel Abitibi liegt und an das Projekt Windfall von Osisko Mining angrenzt. Siehe Clarity-Pressemeldung vom 1. Februar 2023. Darüber hinaus besitzt Clarity Rechte an mehreren im Frühstadium befindlichen Projekten in British Columbia und Neufundland: - Gold-Kupfer-Molybdänit-Konzessionsgebiet Empirical (10.518 ha) - Lillooet, B.C.

- Gold-Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Tyber (928 ha) - Südost-Vancouver Island, B.C.

- Gold-Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Gretna Green (1.331 ha) - Port Alberni, Vancouver Island, B.C.

- Nickelkonzessionsgebiet Harp Lake (3.452 ha) - Labrador, NL

- MVT-Konzessionsgebiet Eddies Cove (450 ha) - Nordwest-Neufundland

- Nickelkonzessionsgebiet Hare Bay (750 ha) - Nordwest-Neufundland Mehr erfahren über Clarity Metals Corp. und seine Projekte können Sie unter www.claritygoldcorp.com . FÜR DAS BOARD

James Rogers Chief Executive Officer

Tel: 1 (833) 387-7436

E-Mail: info@claritygoldcorp.com

Website: www.claritygoldcorp.com Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen über das Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet, über Ziele, die aus dem Explorationsprogramm abgeleitet werden könnten, und über die Tatsache, dass das Konzessionsgebiet Lithium381 ein Projekt mit einer günstigen geologischen Grundlage ist, das an die Weltklasse-Lithiumlagerstätte von Allkem angrenzt und dieselben Gesteine und geologischen Strukturen aufweist. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen beruhen, und sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, einschließlich: dass das Konzessionsgebiet möglicherweise überhaupt kein Lithium oder keine wirtschaftlich verwertbaren Lithiumgehalte beherbergt; dass das Konzessionsgebiet möglicherweise keine Lithiumressourcen beherbergt, wie das angrenzende Konzessionsgebiet von Allkem; dass das Unternehmen das Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet nicht wie geplant abschließen kann; ungünstige Marktbedingungen; und andere Faktoren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Clarity Metals Corp.

