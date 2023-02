Startseite Service garantiert sicheren Einsatz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-08 15:00. HKL bietet seinen Kunden ein Service-Konzept mit Mehrwert. Hamburg, 8. Februar 2023 - Für Unternehmen aus Bau, Handwerk und Gewerbe ist es insbesondere in Zeiten angespannter Lieferketten wichtig, dass die eigenen Maschinen und Geräte zuverlässig und sicher eingesetzt werden können. Genau hierzu trägt HKL mit seinem Service-Konzept einen guten Teil bei. Das Leistungsspektrum ist umfassend: Es beinhaltet die Inspektion, Wartung, Reparatur und Pflege der Maschinen; hinzu kommt ein schneller Ersatzteildienst. Das HKL Werkstattpersonal ist top geschult und kennt sich zudem dank der Größe und Maschinenvielfalt des HKL MIETPARKs bestens aus. Für den Einsatz vor Ort sind über 200 Kundendienstfahrzeuge jederzeit abrufbereit. "Mit unserem ServicePlus steht einer langen und zuverlässigen Laufzeit der Maschinen nichts mehr im Weg. Unsere Kunden erhalten dabei immer die Lösung und den Service, der von ihnen individuell benötigt wird. So tragen wir unseren Teil zu ihrem Erfolg bei", so Matthias Brandt, Ressortleiter Service bei HKL, und führt fort: "Auf Wunsch können Serviceverträge mit unterschiedlichen Leistungspaketen gebucht werden, die den Kunden einen vollumfänglichen Schutz bieten. Damit ist die optimale Maschinen-Pflege stets gewährleistet. Die Einsatzfähigkeit der Maschinen bleibt stabil, ihre Lebensdauer und Werthaltigkeit verlängern sich." Der HKL Geschäftsbereich Service ist von hoher Fachkompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung der über 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt. Das Werkstattpersonal verfügt über profunde Produktkenntnisse und ist immer auf dem neuesten Wissensstand hinsichtlich aktueller Diagnoseverfahren und Messtechnik. Das Leistungsportfolio umfasst die Durchfuhrung sicherheitstechnischer Überprufungen, die Diagnose des Betriebszustands, den Öldiagnose- sowie multiCrimp-Hydraulikschlauch-Service, die umfassende Fehlerermittlung und Fehlerdokumentation sowie die zeitwertgerechte Reparatur - und das in über 40 Servicewerkstätten bundesweit. Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit - dafür steht HKL BAUMASCHINEN AUSTRIA (www.hkl-baumaschinen.at). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte - und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2021 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 450 Millionen Euro. Firmenkontakt

