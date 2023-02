Startseite P&P Group – Verkaufsstart der SUNSHINE LOFTS in Bamberg übertrifft die Erwartungen Pressetext verfasst von PB3C am Mi, 2023-02-08 14:14. Der Immobilieninvestor und -entwickler P&P Group realisiert auf dem Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaserne in Bamberg in mehreren Bauabschnitten insgesamt mehr als 300 moderne und lichtdurchflutete Wohnungen. Eine besondere Identität und Strahlkraft erhalten die SUNSHINE LOFTS durch den Erhalt der historischen Bausubstanz: Die charakteristischen Backsteine der Kaserne bleiben erhalten und werden in das Gebäudeensemble integriert. Der Baubeginn erfolgt im ersten Quartal, sodass Ende 2024 die Übergabe der ersten Wohnungen stattfinden kann. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen hat bereits sehr erfolgreich gestartet. Auf dem 20 Hektar großen Areal nahe dem Stadtzentrum entwickeln derzeit mehrere Partner mit hohem Anspruch gemeinsam eines der innovativsten Stadtviertel Europas, das „Quartier der Zukunft“, mit bezahlbarem Wohnraum für rund 2.400 Menschen, viel Grün und einem zukunftsweisenden Energie- und Mobilitätskonzept. Bei der Entwicklung der SUNSHINE LOFTS setzt die P&P Group auf einen zeitgemäßen Wohnungsmix, der die verschiedenen Anforderungen von Personen in allen Alters- und Lebensphasen optimal abdeckt. Die modern ausgestatteten Ein- bis Vierzimmerwohnungen mit einer Größe von 25 bis 78 Quadratmetern im ersten Vertriebsabschnitt werden unter anderem mit bodentiefen Fenstern, Fußbodenheizung und mit Balkonen oder Loggien ausgestattet sein. Zudem erhalten die Erdgeschosswohnungen eine Terrasse mit Gartenanteil. Im Rahmen der Realisierung entstehen auch öffentlich geförderte Wohnungen. Das gesamte Quartier wird nach KfW-Effizienzhaus-55- und -70-Standard gebaut. Sämtliche Quartiersstraßen sind als verkehrsberuhigte Spielstraßen geplant. Nachhaltiges Energie- und Mobilitätskonzept Die P&P Group legt großen Wert auf die Nachhaltigkeit der SUNSHINE LOFTS: Mit einem zukunftsorientierten Energiekonzept setzt der erfahrene Bauträger auf Erdwärme, durch Photovoltaik-Anlagen angetriebene Wärmepumpen sowie intelligentes Speichermanagement samt angeschlossenem Blockheizkraftwerk, sodass rund 70 Prozent der benötigten Energie direkt vor Ort gewonnen werden.

Das klimafreundliche Mobilitätskonzept für die Quartiersentwicklung basiert auf dem Ansatz „eigenes Fahrrad – geteiltes Auto" und beinhaltet dezentrale Fahrradstellplätze, ein Car- und Bike-Sharing-Angebot sowie Lademöglichkeiten für alle Arten von E-Fahrzeugen. Die SUNSHINE LOFTS liegen im Osten Bambergs, an der Zollnerstraße. Im direkten Umkreis gibt es diverse gastronomische Angebote, einen Nahversorger, Sport- und Parkanlagen sowie Bildungseinrichtungen. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Gebäudekomplex und ist innerhalb von zwei Minuten erreichbar. Der Hauptbahnhof ist 1,5 Kilometer entfernt. „Mit dieser Projektentwicklung schaffen wir einzigartige Wohnräume und bieten Menschen in allen Lebensphasen eine attraktive Wohnmöglichkeit in einem innovativen Quartier. Dabei werden wir entsprechend der aktuellen Nachfrage zu 75 Prozent Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern schaffen. Der bisherige Zuspruch bestätigt unseren Weg und übertrifft unsere Erwartungen sogar – die bereits eröffnete Musterwohnung stößt auf großes Interesse, es liegen bereits wenige Tage nach Vertriebsstart mehr als 30 Reservierungen vor. Insbesondere die weitsichtige Planung unseres gesamten Teams hat zu dieser hohen Nachfrage geführt. Wir sind gerade dabei, die ersten Verkäufe zu finalisieren", sagt Eva-Maria Zurek, COO der P&P Group. Die P&P Gruppe, die seit knapp 30 Jahren durch innovative Bauvorhaben nachhaltige Werte in allen Assetklassen schafft, hat bereits über 8.000 Wohnungen realisiert.