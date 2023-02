Startseite Karlsruher Start-up trotzt Personalmangel in der Pflege Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-08 14:07. Täglich nutzen bis zu 280 Pflegekräfte den Service von Pflegepiraten und finden über WhatsApp Jobangebote Das Care- und Tech-Start-up Pflegepiraten aus Karlsruhe verzeichnet seit dem Jahreswechsel Höchststände interessierter Pflegekräfte: Trotz Fachkräftemangel nehmen monatlich bis zu 3000 Pflegekräfte den Service des Unternehmens in Anspruch, um sich passgenaue Jobs im Gesundheitswesen via WhatsApp vorschlagen zu lassen. Pflegepiraten holt Bewerber:innen sprichwörtlich von der Couch ab, indem das Start-up die Jobsuche so einfach wie möglich macht: In nur 4 Minuten und ohne Lebenslauf können sich interessierte Pflegekräfte dank einer intelligenten Matching-Software automatisch passende Jobs über WhatsApp vorschlagen lassen. Dabei setzt das Start-up auf Social Recruiting und nutzt seine Reichweite und Sichtbarkeit auf Google und Social Media wie Facebook, Instagram und TikTok. Als Recruiting-Partner übernimmt Pflegepiraten für über 450 Einrichtungen des Pflege- und Gesundheitswesens in ganz Deutschland die Personalsuche. Mehr als 40.000 Pflegekräfte wurden bisher mit passenden offenen Vakanzen gematcht. Mitgründer und Geschäftsführer der Pflegepiraten, Jonathan Paule, erklärt das Erfolgsrezept: "Wir arbeiten bewerberorientiert und das heißt, dass die Jobs zum Menschen passen müssen und nicht andersherum. Deswegen muss es einfach, schnell und unkompliziert gehen. Warum sollte sich eine gefragte Fachkraft durch einen mühsamen Bewerbungsprozess quälen müssen oder Zeit auf verschiedenen Jobportalen verschwenden, wenn wir diese Arbeit für sie erledigen können? Und die Zahlen bestärken uns: 82 % unserer Kandidat:innen bleiben langfristig." Weitere Informationen zu den Pflegepiraten: Franz Gerstenberger, Tel: +49 32 221095930, E-Mail: gerstenberger@pflegepiraten.net 2017 in Karlsruhe gegründet, hat sich das Care- und Tech-Start-up Pflegepiraten auf digital-datengetriebenes und bewerberorientiertes Recruiting in der Pflegebranche spezialisiert. Kontakt

Pflegepiraten GmbH & Co. KG

Franz Gerstenberger

Alter Schlachthof 39

76131 Karlsruhe

+49 32 221095930

gerstenberger@pflegepiraten.net

https://www.pflegepiraten.net/