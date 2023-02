Startseite Stadtpalais und Landsitz - stilvoll wohnen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-08 13:46. Elegant Wohnen und luxuriös Einrichten in der Beletage und Piano nobile Welche Gemeinsamkeiten können Sie sich bei einem Stadtpalais und einem Landsitz vorstellen ? Gehen Sie doch einmal auf eine Traumreise und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Was kommt Ihnen in den Sinn? Luxus, Pracht, vielfältige Verzierungen, Ornamente, Kunstobjekte, wunderbare Stoffe, besondere Materialien... Das Stadtpalais als städtische Residenz mit prachtvoller Architektur und eleganter Inneneinrichtung findet sein Pedant auf dem Land als Landsitz, Herrenhaus oder Gutshof. Landsitze dienten früher und heute Landgutsbesitzern und Adligen als Wohnsitz oder Sommersitz. Meist sind sie beeindruckende Gebäude mit hohen Fenstern, einer pompösen Fassade und einer Beletage - also einem bevorzugten Geschoss, wo sich die am besten ausgestatteten Räume des Hauses befinden. Die Beletage oder auch Piano nobile findet man ebenso im Stadtpalais. Im Unterschied zum Stadtpalais besitzt das Landpalais einen größeren Garten oder einen wundervollen Park mit einem See, einem Teich, Wasserläufen und vielfältigen Gartenelementen zur Verschönerung der Außenanlagen. Bei der Inneneinrichtung unterscheiden sich Landsitz und Stadtpalais aufgrund der Lage und des Zweckes in einigen Facetten. Das Landleben erfordert in manchen Räumen eine Inneneinrichtung, die etwas praktischer, robuster, massiver und etwas weniger elegant ist, als in der Stadt. Welche Aspekte kennzeichnen eine solche Inneneinrichtung in den verschiedenen Innenräumen? Feine Wohnaccessoires bestehen aus langlebigen und qualitätsvoll verarbeiteten Materialien.

Für Küche und Tisch stehen daher besondere Porzellane (https://www.acantik.de/shop/Edel-zu-Tisch-c129312025), gute Keramik, feine Gläser und hochwertige Bestecke zur Auswahl. Das Tafelsilber sorgt für die elegante Note. Für die Aufbewahrung kommen traditionelle Materialien wie Emaille und Steinzeug zum Einsatz. Die Gestaltung mit floralen Elementen bringt die Nähe zur Natur zum Ausdruck. Die Herstellung in kleinen Manufakturen unterscheidet diese Inneneinrichtung von weit verbreiteter Massenware.

Dieser rote Faden setzt sich auch bei den Heimtextilien (https://www.acantik.de/shop/) zur Ausstattung der Wohnräume fort. Gobelin-Stoffe und feine Spitzen machen Kissen und Tischdecken besonders. Wohndecken aus Naturmaterialien schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Kunstobjekte (https://www.acantik.de/shop/Stilvolle-Dekoration-c126706757) aus Porzellan und Bronze runden das Gesamtbild ab. Auf Balkon, Terrasse und im Garten fliesen eher stabile und wetterfeste Dekorationselemente in die Gestaltung ein.

Die stilvolle und elegante Ausstattung von Landsitz und Stadtpalais erfordert hochwertige und ausgesuchte Produkte der Inneneinrichtung. Um die Gemeinsamkeiten der Einrichtung von Stadtpalais und Landsitz auf einen Punkt zu bringen, haben wir die Idee des Landpalais entwickelt - und finden dafür hochwertige und stilvolle Wohnaccessoires (https://www.acantik.de/home-old), die wir in unserem Onlineshop anbieten. Wir legen Wert auf langlebige Produkte aus Materialien, die traditionell und ausgesucht sind. Eine sorgfältige Auswahl der Lieferanten und das besondere Augenmerk auf ausgesuchte Qualität macht unsere Artikel besonders. Wir führen überwiegend regionale Marken, Artikel Made in Germany und Made in EU und legen Wert auf Wohnaccessoires aus Manufakturen. Unser Interieur entspricht vorwiegend dem Landhaus Stil und ist eher verspielt als puristisch. Das die meisten unserer Produkte keine langen Lieferwege hinter sich haben, kommt unserer Nachhaltigkeitsstrategie entgegen. Besuchen Sie uns auf acantik.de (https://www.acantik.de/shop/) und landpalais.de Acantik Landpalais - Stilvoll wohnen - Kunst- & Designelemente & feine Textilien Acantik Landpalais - Stilvoll Wohnen - Feine Wohnaccessoires, Kunstobjekte und Heimtextilien - Porzellan, Bronze, Glaskunst, Gobelin, Spitzen, Design & Interieur Kontakt

