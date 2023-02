Libero Copper setzt Erweiterung von Potenzial von Porphyrkupfer-Molybdän-Projekt Mocoa fort

7. Februar 2023 / IRW-Press / - Libero Copper & Gold Corporation (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) (Libero Copper) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen des laufenden Feldprogramms neue Vorkommen von verwitterten Deckschichten in Ausbissen identifiziert wurden, die mit jenen verwitterten Deckschichten übereinstimmen, die direkt über der Lagerstätte Mocoa vorkommen. Die kürzlich identifizierten Ausbisse mit verwitterter Deckschicht erstrecken sich über 500 m ostnordöstlich und über 300 m östlich früherer Bohrkragenstandorte. Darüber hinaus wurden weitere neue Gebiete mit Ausbissen mit verwitterter Deckschicht kartiert, die sich über 500 m südlich und über 1.000 m südöstlich früherer Bohrkragenstandorte erstrecken, die als Ziel 1 bekannt sind. Ein weiteres Gebiet mit verwitterter Deckschicht wurde etwa 2.000 m südöstlich der Lagerstätte Mocoa, unmittelbar nördlich von Ziel 5 kartiert (Abb. 1).

Höhepunkte

- Die verwitterte Deckschicht in Ausbissen stimmt mit jener verwitterten Deckschicht überein, die kürzlich direkt über der Lagerstätte Mocoa kartiert wurde und sich über 500 m ostnordöstlich und 300 m östlich früherer Bohrkragen erstreckt (Abb. 1 bis 5).

- Außerdem wurde eine verwitterte Deckschicht kartiert, die sich 500 m südlich und über 1.000 m südöstlich früherer Bohrkragen bei Ziel 1 erstreckt.

- Eine verwitterte Deckschicht wurde über 2.000 m südöstlich der Lagerstätte Mocoa, unmittelbar nördlich von Ziel 5 kartiert.

- Die laufenden Feldarbeiten bieten zusätzliche Unterstützung für die Erweiterung der Ressource Mocoa und das Potenzial für neue, unentdeckte, mit Porphyr in Zusammenhang stehende Mineralisierungen in der unmittelbaren Umgebung. Libero Copper identifizierte bereits zuvor neun weitere Porphyrziele in diesem Gebiet (mögliches gebündeltes Porphyrsystem), die von geophysikalischen und geochemischen Gesteinsproben unterstützt werden (Pressemitteilung vom 3. Mai 2022).

Nach den außergewöhnlichen Ergebnissen des ersten Bohrlochs von Libero Copper im Vorjahr hat das Unternehmen das Explorationspotenzial neben und im Umfeld der Lagerstätte Mocoa erweitert. Die Identifizierung neuer Gebiete mit verwitterter Deckschicht in Ausbissen ist von enormer Bedeutung, zumal dies auf das mögliche Vorkommen einer ähnlichen Porphyrkupfer-Molybdän-Mineralisierung in diesen Gebieten unterhalb der verwitterten Deckschicht hinweist und zu einer Erweiterung der aktuellen Ressource Mocoa führen könnte, sagte President und CEO Ian Harris. Da es sich beim Porphyrsystem Mocoa um ein angehäuftes Porphyrsystem handeln könnte, gehen wir davon aus, dass wir neben und im Umfeld der Lagerstätte Mocoa weitere Ausbisse mit verwitterter Deckschicht und eine damit in Zusammenhang stehende hydrothermale Porphyrkupfer-Molybdän-Mineralisierung entdecken werden. Wir sind von den laufenden Ergebnissen des Feldprogramms begeistert und freuen uns auf die Fortsetzung der systematischen Bewertung und Bestätigung der anderen Ziele im Schürfrechtegebiet.

Im Rahmen der Fortsetzung des systematischen Feldkartierungs- und Probennahmeprogramms wurden erfolgreich mehrere neue Gebiete mit verwitterter Deckschicht in Ausbissen unmittelbar neben der Lagerstätte Mocoa lokalisiert. Im Rahmen der Kartierung wurde das Gebiet mit Ausbissen mit verwitterter Deckschicht etwa 500 m in Richtung Ostnordosten, 300 m in Richtung Osten, 500 m in Richtung Süden und über 1.000 m in Richtung Südosten der aktuellen Bohrkragen von Mocoa erweitert, die mit dem Ressourcengebiet Mocoa in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus wurde etwa 2.000 m südöstlich des Ressourcengebiets Mocoa eine verwitterte Deckschicht kartiert (Abb. 1). Gebiete mit kalihaltiger und phyllischer Alteration, die in Ausbissen vorkommt, wurden in der Nähe der verwitterten Deckschicht kartiert (Abb. 2). Die Abb. 3 bis 5 zeigen repräsentative Fotos von Gesteinsproben an der Oberfläche des Lagerstättengebiets Mocoa, Ziel 1 und Ziel 5.

Seit Juli 2022 hat das Unternehmensteam insgesamt 928 Gesteinsproben und 694 Bodenbohrproben entnommen. Die Ergebnisse sind unvollständig, da das Unternehmen auf die Analyseergebnisse für einen beträchtlichen Teil der Proben wartet. Die Interpretation der Daten der Boden- und Gesteinsproben finden Sie in den Abb. 3 bis 5. Libero Copper setzt die Weiterentwicklung der systematischen Explorationen beim Projekt Mocoa sowie das Bodenprobennahmeprogramm, Schürfgrabungen und Kartierungen auf regionaler Ebene im gesamten Konzessionsgebiet fort.

Abb. 1: Geologische Interpretation, Ausbiss mit verwitterter Deckschicht, entmagnetisierte Zone und Zielgebiete

Abb. 2: Geologische Interpretation, kalihaltige und phyllitische Alteration, Ausbiss mit verwitterter Deckschicht, entmagnetisierte Zone

Abb. 3:

Links oben: Karte von Kupferbodenprobe

Links unten: Karte von Kupfergesteinsprobe

Rechts oben: Probe von Porphyrausbiss mit verwitterter Deckschicht mit Quarz-Sulfid-Erzgang bei Lagerstätte Mocoa

Rechts unten: Probe von Porphyrausbiss mit verwitterter Deckschicht mit Quarz-Sulfid-Erzgänge bei Lagerstätte Mocoa

Abb. 4:

Links oben: Karte von Kupferbodenprobe

Links unten: Karte von Kupfergesteinsprobe

Rechts oben: Probe von Porphyrausbiss mit verwitterter Deckschicht, ca. 1.000 m südöstlich von Lagerstätte Mocoa (Zielgebiet 1)

Rechts unten: Starke phyllitische Alteration südlich von Lagerstätte Mocoa (Zielgebiet 1)

Abb. 5:

Links oben: Karte von Kupferbodenprobe

Links unten: Karte von Kupfergesteinsprobe

Rechts oben: Probe von Dazit-Porphyr-Ausbiss mit verwitterter Deckschicht, ca. 1.500 m südöstlich von Lagerstätte Mocoa (Zielgebiet 5)

Rechts unten: Starke phyllitische/propylitische Alteration, 2.000 m südöstlich von Lagerstätte Mocoa (Zielgebiet 5)

Über die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste und schließlich in einer positiven Vormachbarkeitsstudie gipfelte (die Vormachbarkeitsstudie ist lediglich historischer Natur und sollte nicht als verlässlich angesehen werden, da sie nicht NI 43-101-konform ist). B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch.

Eine grubenbeschränkte vermutete Ressource bei Mocoa enthält 636 Millionen Tonnen mit einem CuÄq von 0,45 % (0,33 % Cu und 0,036 % Mo)1, die unter Verwendung von 3 $/Pfund Cu und 10 $/Pfund Mo ermittelt wurden und 4,6 Milliarden Pfund Kupfer und 511 Millionen Pfund Molybdän enthalten. Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Grundstück haben zusätzliche Porphyr-Ziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung.

Das Vorkommen Mocoa liegt in den östlichen Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, mit darunterliegendem Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, und Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador (438 Millionen Tonnen nachgewiesen und angedeutet, mit 0,61 % Cu und 235 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,52 % Cu)2, San Carlos (600 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,59 % Cu)2, Panantza (463 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,66 % Cu)3, und Solaris Waritzao in Ecuador.

Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alterierung und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alterierung, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus versprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen, Stockwork und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Hochgradige Kupfer-Molybdänmineralisierung setzt sich in Tiefen von mehr als 1.000 Metern fort.

1. Technical Report: Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa", zum Stichtag 1. November 2021

2. Technical Report: Mirador Copper-Gold Project 30,000 TPD Feasibility Study, zum Stichtag 3. April 2008

3. Technical Report: Preliminary Assessment Report Panantza & San Carlos Copper Project, zum Stichtag 30. Oktober 2007

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle bei der Probenahme, -sicherung und -untersuchung

Libero Copper arbeitet nach einem strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll (QA/QC), das den besten Praktiken der Branche entspricht. Lokale Techniker werden vor Ort gemäß den standardmäßigen QA/QC-Verfahren und den damit verbundenen Standardarbeitsanweisungen für die Probenentnahme geschult. Die Bodenproben werden unter der direkten Aufsicht von Projektgeologen entnommen. Die Bodenproben werden in den Kernbohrungseinrichtungen des Projekts in Mocoa mit einem tragbaren Niton XRF-Handgerät, Modell XL5 plus (hergestellt von Thermo Scientific), sicher analysiert. Die Bodenproben werden sicher von den Kernbohrungseinrichtungen von Libero Copper in Mocoa (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von ActLabs in Medellin (Kolumbien) transportiert. Die Proben werden in den Einrichtungen in Medellin aufbereitet und mittels 4-Säure-Verdauungs-AA-Analyse auf Kupfer und Molybdän untersucht. Die Proben werden per Luftfracht von Medellin zum zertifizierten ActLabs-Labor in Guadalajara, Mexiko, transportiert, wo sie mittels 4-Acid Digest ICP-Multielementanalyse analysiert werden.

Um die laufende Qualität der Untersuchungsdaten und der Datenbank zu überwachen, hat Libero Copper QA/QC-Protokolle implementiert, die Standard-Probenahmeverfahren, die Verwendung von zertifizierten Standardmaterialien, Leerproben und Feldduplikaten sowie die laufende Überwachung der Dateneingabe, QA/QC-Berichterstattung und Datenvalidierung umfassen. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenentnahme, Sicherheit und Analyse festgestellt.

Qualifizierte Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Daten, die von Matthew C. Wunder, B.Sc. P.Geo., dem Vice President Exploration von Libero Copper, überprüft wurden. Herr Wunder ist ein eingetragener professioneller Geologe und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101.

Über Libero Copper & Gold

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio umfasst das Vorkommen Mocoa in Putumayo (Kolumbien), Esperanza in San Juan (Argentinien), sowie Big Red und Big Bulk im Goldenen Dreieck (BC, Kanada). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

