Startseite RTI präsentiert sicheres Konnektivitäts-Framework vom Sensor bis zur Cloud Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-02-06 17:49. RTI auf der embedded world: H4-443 Real-Time Innovations (RTI), das größte Software-Framework-Unternehmen für autonome Systeme, zeigt auf der Embedded World 2023 (14.-16. März in Nürnberg) am Stand 4-443 seine Kommunikationstechnologie für Embedded-Systeme und Anwendungsfälle für seine führende datenzentrische Connext® Konnektivitätssoftware in den Bereichen Industrieautomation, Robotik, Medizin und Automotive. RTI Connext basiert auf dem OMG® Data Distribution Service (DDSTM)-Standard und beschleunigt die Entwicklung, den Einsatz und das Management von hochautonomen Systemen vom Sensor bis zur Cloud. Es ist ein sicheres Konnektivitäts-Framework, das die komplexe Datenverteilung in Echtzeit über Plattformen und Systeme hinweg verwaltet. Auf Stand 4-443 zeigt RTI drei Präsentationen als Beispiele für die Datenkommunikation:

1. Echtzeit-Konnektivität vom Sensor zur Cloud zum Unternehmen. Diese Demo schlägt eine Brücke von der physischen zur digitalen Welt und zeigt, wie Daten in Echtzeit mit den DDS Publish/Subscribe-Funktionen erfasst und übertragen werden. Eine PixyCam 2, die auf einem RaspberryPi läuft, erfasst Datenattribute von Daten in Bewegung, die über den RTI Connext-Datenbus vom Sensor über die Cloud an die Host-Anwendung übertragen werden.

2. Dateninteroperabilität in einem System mit mehreren Anbietern. Diese Vorführung zeigt ein integriertes Kommunikationsframework, das mit den von einem Herzpulssensor erfassten Daten beginnt und diese in Echtzeit durch das gesamte Krankenhaussystem verfolgt, während es die sofortige Integration mit Cloud-, WAN- und Transportprotokollen demonstriert.

3. Befähigung des Software-definierten Fahrzeugs mit einem datenzentrierten Framework. Diese Demovorstellung von Connext Drive zeigt, wie sich interoperable Kommunikationsfunktionen von der zonalen Architektur bis hin zu Hochleistungsrechnern für Teleoperationen einsetzen lassen. Zusätzlich zu den praktischen Vorführungen sprechen RTI-Experten aus Technik und Industrie in den folgenden Themenblöcken auf der EW Konferenz:

14. März - 13:45 Uhr - 14:15 Uhr MEZ

RTI-Sprecher: Mark Carrier, leitender Ingenieur für industrielle Automatisierungsarchitektur, RTI

"Reimaging von Bestandssystemen mit modernen Technologien" 16. März - 16:00 - 16:30 Uhr MEZ

RTI-Sprecher: Pedro Lopez, Leiter der Abteilung Automotive, RTI

"Der Übergang zum Software-definierten Fahrzeug: Wiederverwendbare Architekturen, Standardisierung und Zusammenarbeit in der Lieferkette" Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI"s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.800 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur. Firmenkontakt

