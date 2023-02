Canagold bestätigt oberflächennahes, hochgradiges Gold einschließlich 53,8 gpt Au über 2,78 m und 18,0 gpt Au über 5,64 m in Erz

Vancouver, B.C., Kanada - 6. Februar 2023 / IRW-Press / - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (Canagold oder das Unternehmen) berichtet über seine hochgradigen Goldanalyseergebnisse für 21 Bohrlöcher aus dem kürzlich abgeschlossenen, 9.000 Meter umfassenden Bohrprogramm, das das hochgradige und oberflächennahe Goldpotenzial des Erzgangsystems Y auf New Polaris bestätigte.

Höhepunkte der goldmineralisierten Abschnitte und wahre Mächtigkeiten (m)

- 53,8 gpt Au über 2,78 m [2,03 m] ab 63,92 m im Bohrloch P22Y10 im Erzgang Y20

- 18,0 gpt Au über 5,64 m ab 120,08 m im Bohrloch P22Y15W1 in einem zuvor unmodellierten Erzgang

- 9,64 gpt Au über 7,14 m [5,66 m] ab 47,81 m im Bohrloch P22Y09 im Erzgang Y20

- 12,5 gpt Au über 4,70 m [2,16 m] ab 213,05 m im Bohrloch P22Y06 im Erzgang Y20

- 11,0 gpt Au über 4,56 m [2,84 m] ab 85,85 m im Bohrloch P22Y12 im Erzgang Y19

Die Ergebnisse der Infill-Bohrlöcher der Erzgangsystems Y bestätigen das hochgradige Goldpotenzial der Erzgänge Y19 und Y20, insbesondere oberflächennah und über eine Streichlänge von 300 m sowie nach Norden und Süden hin offen. Gehalte und Mächtigkeiten variieren von sehr hochgradigen Abschnitten, wie zum Beispiel 53,8 gpt Au über eine wahre Mächtigkeit von 2,03 m ab 63,92 m in Bohrloch P22Y10, bis zu erheblichen wahren Mächtigkeiten von 5,66 m mit 9,64 gpt Au in Bohrloch P22Y09 für den Erzgang Y20. Beide passen gut zu den Ressourcenparametern des Minenplans, der im Rahmen der 2019 erstellten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung aufgestellt wurde*.

Abschnitte von 18,0 gpt Au über 5,64 m im Bohrloch bei 120,08 m im Bohrloch P2215W1 und 19,5 gpt Au über 0,3 m im Bohrloch ab 148,20 m im Bohrloch P22Y07A in zuvor unmodellierten Erzgängen sind ein Hinweis auf die en-échelon-Anordnung des Erzgangsystems Y. Das letzte Bohrloch P22Y25 wurde so konzipiert, dass es Y19 in einer Tiefe von 400 m unter der Oberfläche durchschneidet, was 50 m tiefer ist als jedes zuvor niedergebrachte Bohrloch, und es ergab einen vielversprechenden Abschnitt von 7,54 gpt Au über 4,15 m. Das Vorkommen von parallelen Y-Erzgängen mit hochgradigem Gold, das nun durch tiefergehende Bohrungen genauer bestimmt wird, zeigt, dass der Erzgang Y19 bis zu Tiefen weiterverläuft, die zeigen, dass das System das Potenzial hat, die Ressource um weitere Goldunzen zu erweitern.

Unsere hochgradigen Bohrergebnisse zeigen das erhebliche Potenzial für weitere Goldunzen aus einer neuen Zone, die sowohl völlig eigenständig als auch näher an der Oberfläche im Erzgang C-West Main ist, sagte Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. Das ist eine mehr als willkommene und bereichernde Entwicklung für alle von uns auf New Polaris, da die Y-Erzgänge ursprünglich nicht Teil des Minenplans waren, der im Rahmen der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2019 erstellt wurde. Das ist ein weiterer Beleg für die Unterstützung, die wir von all unseren Projektbeteiligten erhalten haben, darunter Aktionäre des Unternehmens, Sun Valley Investments, unser größter Aktionär, die lokale Gemeinde und die First Nation Taku River Tlingit.

Das Bohrprogramm wurde Ende November 2022 fertiggestellt, und es wurden insgesamt 8.940 Meter in 28 Diamantkernbohrlöchern niedergebracht. Eins der Bohrlöcher wurde dazu konzipiert, geotechnische Daten zu Untertage-Erschließungszwecken im Rahmen der Machbarkeitsstudie zu sammeln, und zwei weitere Bohrlöcher testeten eine Kalksteineinheit, die genau südlich der Lagerstätte New Polaris zu Tage tritt und möglicherweise zur Erzverarbeitung genutzt werden kann. Drei weitere Bohrlöcher zielten auf das Erzgangsystem C ab, um die Bohrabstände auf wichtigen Standorten zu verbessern. Insgesamt 25 Bohrlöcher wurden auf dem oberflächennahen, hochgradigen Erzgangsystem Y niedergebracht.

Das Erzgangsystem Y verfügt über zwei parallele, steil einfallende, nord-südlich streichende Erzgänge (Erzgänge Y19 und Y20), die direkt nördlich der Hauptressource des Erzgangs C-West Main liegen. Durch Infill-Bohrungen bei den bereits niedergebrachten Bohrungen werden diese die Ressourcenkategorie von vermutet zu angedeutet ändern und in die von Ausenco Engineering durchgeführte Machbarkeitsstudie aufgenommen.

Update zu den technischen Studien

Die Machbarkeitsstudie zu New Polaris und die Vorbereitungen für den Antrag auf Umweltprüfung schreiten voran. Mit dem Umweltprüfungsverfahren von BC soll Ende Februar begonnen werden, und man geht davon aus, dass die Machbarkeitsstudie rund 12 Monate benötigen wird. Die Machbarkeitsstudie wird von Ausenco Engineering durchgeführt, und die Arbeiten für die Umweltprüfung erfolgen durch Ausenco Sustainability.

Benennungen im Management

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Herr Mihai Draguleasa mit sofortiger Wirkung als Chief Financial Officer und Corporate Secretary dem Unternehmen beitritt. Herr Draguleasa ist ein Chartered Professional Accountant (CPA) mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung im Rechnungswesen. Seinen CPA machte er in Vancouver, British Columbia, Kanada, während er für die multinationalen, börsennotierten Steuerberatungsunternehmen Deloitte und Ernst & Young arbeitete. Seine bergbauspezifische Erfahrung im Bereich der Finanzen bei Deloitte und Ernst & Young umfasste Due-Diligence-Prüfungen, Audits und Steuerrückzahlungen für große und mittelgroße Bergbauunternehmen.

Herr Draguleasa ersetzt Herrn Philip Yee, der von seinem CFO- und Corporate-Secretary-Posten beim Unternehmen zurückgetreten ist. Das Board of Directors dankt Herrn Yee für seine Dienste und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Überblick über die Lagerstätte New Polaris

Plankarte der Bohrungen auf Erzgangsystem Y

Längsschnitt durch Erzgang Y19

Längsschnitt durch Erzgang Y20

Querschnitt 1200

Querschnitt 1250

Querschnitt 1300

Querschnitt 1350

Querschnitt 1400

* Die Ressource bei New Polaris ist in einem Bericht der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) enthalten, welcher von Moose Mountain Technical Services im gemäß NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects vorgeschriebenen Format erstellt und am 18. April 2019 auf SEDAR eingereicht wurde.

Tab. 1: Ergebnisse der Bohrkernproben im Detail

Abschnitt Erzgang Bohrlochnr. Von (m) Bis (m) Intervall (m) Wahre Au (g/t)

Mächtigkeit

(m)

Unbekannt P22Y05 117,30 118,40 1,10 7,74

1350 Y19 P22Y05 123,00 124,00 1,00 1,86

1350 Y20 P22Y05 206,00 207,52 1,52 Minenarbeiten

1350 Y19 P22Y06 184,65 185,85 1,20 1,73

1400 Y20 P22Y06 213,05 217,75 4,70 2,16 12,5

Einschließlich 214,10 215,00 0,90 19,8

and 215,70 216,80 1,10 35,8

1350 Unbekannt P22Y07A 67,20 70,63 3,43 6,46

Einschließlich 69,98 70,63 0,65 29,0

1350 Y19 P22Y07A 87,25 92,86 6,86 0,48

1325 Y20 P22Y07A 115,83 121,76 5,91 4,65 2,24

1300 Unbekannt P22Y07A 148,20 148,50 0,30 19,5

1250 Y20 P22Y08 40,95 50,00 9,05 0,25

1300 Y19 P22Y09 15,40 16,40 3,00 1,68

1300 Y20 P22Y09 47,81 54,95 7,14 5,66 9,64

1300 Unbekannt P22Y09 77,00 79,30 2,30 8,72

1300 Unbekannt P22Y10 28,70 32,20 3,50 7,44

Einschließlich 31,60 32,20 0,60 18,2

1300 Y20 P22Y10 63,92 66,70 2,78 2,03 53,8

Einschließlich 63,92 64,95 1,03 80,8

Einschließlich 64,95 65,70 0,75 85,5

1300 Y19 P22Y10 86,89 88,11 1,22 6,76

1300 Unbekannt P22Y10 111,58 114,40 2,82 4,88

Einschließlich 111,58 112,40 0,82 14,45

1300 Unbekannt P22Y11 43,09 45,34 2,25 15,6

1300 Y20 P22Y11 52,25 58,04 5,79 3,29 2,60

1300 Y19 P22Y11 75,11 77,12 2,01 1,16 4,74

1250 Unbekannt P22Y12 13,35 14,35 1,00 17,2

1250 Unbekannt P22Y12 32,32 34,28 1,96 10,8

1250 Y20 P22Y12 73,50 75,46 1,96 1,33 1,47

1250 Y19 P22Y12 85,85 90,41 4,56 2,84 11,0

Einschließlich 86,60 87,44 0,84 42,5

1200 Y19 P22Y13 90,65 94,35 3,70 2,74 0,67

1200 Y20 P22Y13 137,40 143,50 6,10 4,53 7,06

Einschließlich 142,62 143,50 0,88 24,5

1200 Unbekannt P22Y14 53,55 58,59 5,04 1,64

1200 Y19 P22Y14 78,45 84,00 5,55 5,08 0,99

1200 Y20 P22Y14 99,62 107,73 8,11 5,22 1,37

1200 Unbekannt P22Y14 113,00 114,65 1,65 3,73

1200 Unbekannt P22Y15W1 120,08 125,72 5,64 18,0

Einschließlich 122,00 122,86 0,86 31,9

Einschließlich 124,77 125,72 0,95 38,7

1200 Unbekannt P22Y16 72,58 74,00 1,42 37,6

1200 Y20 P22Y16 199,25 200,78 1,53 0,88 1,87

1200 Y20 P22Y17 300,63 304,30 3,67 2,26 5,10

1200 Unbekannt P22Y18 280,77 281,68 0,91 12,7

1250 Y19 P22Y19 238,35 240,06 1,71 0,75 3,55

1250 Y20 P22Y19 293,89 298,08 4,19 2,20 1,60

1250 Unbekannt P22Y20 174,51 176,83 2,32 4,17

1300 Unbekannt P22Y21 232,80 238,35 5,55 3,89

1300 Y20 P22Y21 411,12 418,65 7,53 1,85 8,09

1300 Y20 P22Y22 315,90 319,30 3,40 2,03 6,71

Einschließlich 318,45 319,30 0,85 23,0

1300 Unbekannt P22Y23 167,00 169,30 2,30 9,72

1225 Unbekannt P22Y24 88,47 92,00 3,53 9,53

1350 Unbekannt P22Y25 324,10 326,10 2,00 10,81

1350 Y19 P22Y25 452,00 456,15 4,15 2,30 7,54

Tab. 2: Informationen über die Bohrkragen

Abschnitt Bohrlochnr. Mine East (m) Mine North (m) UTM East NAD83 Z8 (m) UTM North NAD83 Z8 Höhe (m) Neigung Azimut (°) Endgültige Tiefe

(m) (°) (m)

1350 P22Y05 1774.5 1365.5 579570.0 6507645.0 21,7 -48 258 225

1400 P22Y06 1724.5 1371.5 579518.5 6507655.0 24,3 -57 289 248

1350 P22Y07A 1724.5 1371.5 579518.5 6507655.0 24,3 -45 235 173

1250 P22Y08 1656.6 1259.1 579454.4 6507536.3 22,9 -70 268 74

1300 P22Y09 1668.3 1307.6 579465.0 6507585.0 28,9 -70 268 101

1300 P22Y10 1615.5 1300.0 579412.4 6507576.3 39,4 -55 088 125,0

1300 P22Y11 1615.5 1300.0 579412.4 6507576.3 39,4 -45 088 101,0

1250 P22Y12 1588.0 1250.3 579385.9 6507526.1 37,9 -45 096 134,0

1200 P22Y13 1725.0 1200.0 579523.9 6507478.6 21,4 -58 270 161,0

1200 P22Y14 1725.0 1200.0 579523.9 6507478.6 21,4 -45 270 137,0

1200 P22Y15W1 1777.2 1195.0 579576.2 6507474.6 21,4 -58 262 302,0

1200 P22Y16 1777.2 1195.0 579576.2 6507474.6 21,4 -48 262 227,0

1200 P22Y17 1825.0 1200.0 579623.9 6507480.6 21,1 -58 265 332,0

1200 P22Y18 1825.0 1200.0 579623.9 6507480.6 21,1 -52 265 302,0

1250 P22Y19 1826.6 1251.0 579624.4 6507531.6 21,9 -58 270 326,0

1250 P22Y20 1826.6 1251.0 579624.4 6507531.6 21,9 -50 270 293,4

1300 P22Y21 1814.0 1290.0 579611.0 6507570.4 22,0 -63 270 425,0

1300 P22Y22 1814.0 1290.0 579611.0 6507570.4 22,0 -58 270 338,0

1300 P22Y23 1814.0 1290.0 579611.0 6507570.4 22,0 -48 270 266,0

1200 P22Y24 1772.2 1195.0 579576.2 6507474.6 21,4 -50 285 201,0

1325 P22Y25 1875.0 1325.0 579671.3 6507606.6 21,4 -62 275 470,0

Übersicht über New Polaris

Das Vorzeigeprojekt von Canagold ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine New Polaris im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia rund 100 Kilometer südlich von Atlin (B.C.) und 60 Kilometer nordöstlich von Juneau (Alaska, USA). Das Konzessionsgebiet besteht aus 61 zusammenhängenden, vom Staat vergebenen Mineralclaims und einem modifizierten Gitterclaim mit 850 Hektar Grundfläche. New Polaris liegt im traditionellen Land der Taku River Tlingit First Nations. Canagold hat sich verpflichtet, Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, die örtliche Wirtschaftsgemeinden in der Umgebung seiner Explorationsprojekte unterstützen.

Die Goldlagerstätte New Polaris ist ein mesothermales goldhaltiges Erzgangsystem aus dem Alttertiär, das in Scherzonen gebettet ist, die andesitische Vulkangesteine aus dem späten Paläozoikum durchschneiden. Die Lagerstätte wurde von 1938 bis 1942 sowie erneut von 1946 bis Anfang 1951 im Tiefbau abgebaut; dabei wurden rund 245.000 Unzen Gold aus 740.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 10,3 g/t Gold produziert. Drei Haupterzgänge (AB, C und Y) wurden bis in eine Tiefe von maximal 150 m abgebaut und wurden durch Bohrungen auf bis zu 1.000 m in Streichrichtung und bis zu 800 m entlang des Einfallwinkels nachgewiesen; sie sind nach wie vor zur Erweiterung offen. Das Gold tritt hauptsächlich in fein versprengtem Arsenopyrit in Quarz-Karbonat-Stockworkgängen und alteriertem Wandgestein auf. Einzelne mineralisierte Zonen erstrecken sich über Längen bis zu 250 m und Mächtigkeiten von bis zu 14 m. Im Schnitt liegt die Mächtigkeit im Bereich von 2 bis 5 m.

Bohrkernproben und Programm zur Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Geologische Aufzeichnungen des Bohrkerns dienen der Identifikation goldmineralisierter Zonen, denen eine einzigartige Probennummer zugewiesen wird und die als für die Zerschneidung mit speziell angefertigten Diamantgesteinssägen vorgesehen markiert werden. Proben halber Bohrkerne werden in beschrifteten Beuteln gesammelt, und die andere Hälfte verbleibt im originalen Kernkasten vor Ort gelagert. Qualitätskontroll (QC)-Proben einschließlich zertifizierter Referenzmaterial-Standard-, Leer-, und Doppelproben werden auf rotierender Basis in die Probenfolge in Intervallen von einer in zehn Proben zur Überwachung der Laborleistung und Qualitätssicherung (QA) der Analyseergebnisse eingebracht. Mehrere Probenbeutel werden gemeinsam in Reisbeuteln mit spezifischen Sicherheitsanhängern und mit Firmennamen und Laborkontaktinformation versehen transportiert, um die Probensicherheit und Kontrollkette zu gewährleisten.

Die Proben werden an das geochemische Labor ALS in Yellowknife, NT, zur Verarbeitung und Analyse übermittelt. Die gesamte Probe wird zu 70 % auf -2 Millimeter zerkleinert und eine Teilprobe von 250 Gramm wird geteilt und zu 85 % auf -75 Mikrometer pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 30 Gramm-Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss. Eine Reihe von 30 anderer Elemente einschließlich Arsen, Antimon, Sulfur und Eisen werden durch Königswasseraufschluss und anschließender gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES) analysiert. ALS Canada Ltd. ist vom Standards Council of Canada akkreditiert und ein nach ISO/IEC 9001:2015 und 17025:2017 zertifiziertes Analyselabor in Nordamerika.

Qualifizierter Sachverständiger

Garry Biles, P.Eng., President und COO von Canagold Resources Ltd., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person), der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. Das Unternehmen hat ein Team aus technischen Experten an der Hand, mit dem es signifikante Werte für alle Aktionäre von Canagold freisetzen kann.

