Startseite Auszeichnung des italienischen Präsidenten für Ehrenamtliche Scientology Geistliche Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2023-02-03 15:04. Die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen Italiens haben während der Pandemie ihren Mut bewiesen und sind weiterhin nach dem Motto aktiv, dass unabhängig von den Umständen "immer etwas getan werden kann". Die Scientology Website würdigt die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen Italiens in einer Fotostory über ihre Arbeit und deren Auswirkungen auf ihre Gemeinden in den letzten Jahren. Während der gesamten Pandemie arbeiteten Ehrenamtliche Geistliche aus Scientology Kirchen und Missionen mit Behörden, gemeinnützigen Organisationen und anderen Glaubensgemeinschaften zusammen, um sich um die Bedürfnisse der am stärksten Betroffenen zu kümmern und ihnen zu helfen, die Krise sicher und gut zu überstehen. Im Rahmen der internationalen "Bleib-gesund-Kampagne" der Scientology Kirche verteilten sie in ihren Gemeinden Tausende von Broschüren, um den Menschen zu helfen, bewährte Präventionsmaßnahmen zu verstehen und anzuwenden. Sie halfen bedürftigen Mitgliedern ihrer Gemeinden, indem sie Beratungsstellen einrichteten, Lebensmittel und Rezepte auslieferten und das Gesundheitspersonal entlasteten, das mit der Betreuung von Menschen in Altenheimen überfordert war. Als Zehntausende von Einwohnern durch das Erdbeben der Stärke 6,4 in der Gespanschaft Sisak-Moslavina, Kroatien, im Dezember 2020 vertrieben wurden, taten sich die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen von Turin und Padua zusammen, um den Opfern der Katastrophe humanitäre Hilfe zu bringen, und setzten ihre Hilfe fort, bis die Gemeinden sich wieder erholt hatten. Dies brachte ihnen den Respekt und die Dankbarkeit der örtlichen Behörden ein. "Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass die Mitglieder der Kirche immer bereit sind, in Notlagen oder Notsituationen einzugreifen", sagt der Bürgermeister von Grantorto, Italien, in einem Video auf der Website. Und der leitende Ehrenamtliche Geistliche der Scientology Kirche von Padua wurde zum Ritter der Italienischen Republik (ein Titel, der vom italienischen Staatspräsidenten verliehen wird) ernannt, in Anerkennung der unermüdlichen Hilfe der vielen Ehrenamtlichen Geistlichen im ganzen Land. Scientology-Kirchen sind in Italien durch zahlreiche behördliche und gerichtliche Entscheidungen als Religion anerkannt. Bereits 1997 hat der Oberste Gerichtshof Italiens die Scientology-Kirche als Religionsgemeinschaft anerkannt. Das Programm der Ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology Kirche ist ein religiöser Sozialdienst, der Mitte der 1970er Jahre von Scientology Gründer L. Ron Hubbard ins Leben gerufen wurde. Es stellt eine der größten unabhängigen Hilfskräfte der Welt dar. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York City rief das kirchliche Oberhaupt von Scientology, David Miscavige, die Scientologen dazu auf, ihre Bemühungen zur Unterstützung ihrer Mitmenschen zu verdoppeln. Er gab eine Richtlinie mit dem Titel "Der Weckruf" heraus, die ein erstaunliches Wachstum des Programms der Ehrenamtlichen Geistlichen auslöste. Im folgenden Jahr gründeten die Freiwilligen Geistlichen Italiens Pro.Civi.Co.S (Die Freiwilligen des Zivilschutzes der Scientology Gemeinde), die in das Register der nationalen Abteilung für Zivilschutz eingetragen wurde. Die Aufgabe eines Ehrenamtlichen Geistlichen ist es, "seinen Mitmenschen auf freiwilliger Basis zu helfen, indem man dem Leben anderer wieder einen Sinn, Wahrheit und spirituelle Werte gibt". Ihr Motto: "Ein Ehrenamtlicher Geistlicher verschließt seine Augen nicht vor dem Leid, dem Übel und der Ungerechtigkeit des Daseins. Stattdessen ist er darin ausgebildet, diese Zustände in Ordnung zu bringen und anderen zu helfen, Erleichterung und persönliche Stärke zu erlangen." Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientology-fakten.de Über Frank Busch Vorname

