Startseite k3 mapa schließt Benchmark Projekt bei Automobilhersteller ab Pressetext verfasst von k3 mapa am Fr, 2023-02-03 14:18. Wiesbaden, 3. Februar 2023. Die k3 mapa GmbH hat erfolgreich ein Benchmark Projekt bei einem großen internationalen Automobilhersteller abgeschlossen. Während des Projektes wurden die operativen Kennzahlen mehrerer Werke miteinander verglichen und Schwachstellen aufgezeigt. Im Abschlußgespräch hob der verantwortliche Manager des Kunden seine große Zufriedenheit mit dem Projekt hervor. Kennzahlern werden benutzt um unterschiedliche Situationen zu bewerten. Sie werden bei dem Vergleich von Ländern, Firmen oder unterschiedlichen Gegebenheiten innerhalb einer Firma eingesetzt. Kennzahlen sollen volle Transparenz über einen Zusammenhang herstellen. Sie werden benutzt um Entscheidungen anhand von Zahlen, Daten & Fakten zu treffen und nicht auf Bauchgefühl zu stützen. Investitionsentscheidungen werden oft anhand des Vergleichs und der relativen Stärke von Kennzahlen zwischen unterschiedlichen Werken getroffen. Aber was passiert, wenn die gleichen Kennzahlen in unterschiedlichen Werken unterschiedlich angewendet werden ? Sind dann die Entscheidungen nicht verzerrt oder im schlimmsten Fall sogar ineffizient ? k3 mapa wurde für dieses Projekt ausgewählt. Im Verlaufe des Projektes haben k3 Berater einen Ansatz gewählt, der direkt vor Ort die Anwendung der Kennzahlen analysiert hat um die Konsistenz und die richtige Anwendung der Kennzahlen in den Werken in Deutschland, Polen, Portugal und Spanien zu überprüfen. Die Ergebnisse waren sehr überraschend und haben wichtige Erkenntnisse geliefert. Der verantwortliche Manager des Kunden war sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Projektes. Der k3 Geschäftsführer Thorsten Schuppenhauer fasste sich kurz: “wir sind stolz unserem Kunden geholfen zu haben. Wieder einmal haben wir unser Motto in der Realität bewiesen: ‘guter Preis & gute Leistung ‘”. k3 mapa GmbH ist eine Top-Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 10 Jahre internationale Erfahrung in der Top-Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung bei funktionsübergreifenden Effizienz- und Restrukturierungsprogrammen (business excellence), funktionsspezifischen Themen (functional excellence) und Projekt-, sowie Interimsmanagement (project excellence). Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com Über k3 mapa Komplettes Benutzerprofil betrachten