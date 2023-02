Die beste Fasching / Karneval Kostüme

Haus des Geldes Set

Sind Sie bereit für das perfekte Kostüm? Dann ist das Haus des Geldes Kostümset für Erwachsene Unisex genau das Richtige für Sie. Dieses einzigartige Set besteht aus einer Salvador-Dali-Maske, einer aufblasbaren Pistole und einem roten Jumpsuit - so wird die Halloween-Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis! Mit diesem kompletten Kostümset können Sie einen der berühmtesten spanischen surrealistischen Maler aller Zeiten verkörpern und eine tolle Zeit haben. Fans des Künstlers oder einfach nur diejenigen, die ein unvergessliches Halloween-Erlebnis suchen, werden mit diesem Haus des Geldes Set sicher viel Spaß haben.

Dieses Kostümset für House of Money ist das perfekte Zubehör für jedes Karnevals- oder Halloween-Outfit. Es enthält eine strapazierfähige, hochwertige Hartplastikmaske mit verstellbarem Kordelzug, einen knallroten Baumwolloverall mit zwei Taschen und eine aufblasbare Maschinenpistole, die den Look vervollständigt. Dieses Set ist unisex und daher für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Der Overall passt für Größen von 160 cm bis 190 cm. Verkleiden Sie sich diese Saison als Salvador Dalis ikonische Figur Mr. Money und ziehen Sie alle Blicke auf sich!

Produktmerkmale:

- Inklusive einer Maske aus robustem Hartplastik mit Kordelzug

- Jumpsuit aus hochwertigem Baumwollstoff

- Aufblasbarer Maschinengewehr-Pistole

- Unisex-Größe für Erwachsene (160 cm bis 190 cm)

- Perfektes Kostümset für Karneval & Halloween

Komplettes Kostümset mit Maske, Pistole und Jumpsuit

Dieses Komplett-Kostümset enthält alles, was Sie brauchen, um sich an Halloween oder zur Karnevalszeit in Salvador Dali zu verwandeln. Das House of Money Komplettkostüm besteht aus einer Maske, einer Pistole und einem Jumpsuit, die dem Werk des berühmten surrealistischen Malers Salvador Dali nachempfunden sind. Die Maske ist detailgetreu gestaltet und stellt Salvador Dali in seiner ikonischsten Form dar - ein wahrer Augenschmaus! Der rote Jumpsuit wurde mit Blick auf den Tragekomfort entworfen - rechne mit vielen Komplimenten, wenn du diesen bequemen Anzug bei deinen kostümierten Veranstaltungen anziehst. Und schließlich, was wäre eine Hommage an das 20. Jahrhundert ohne eine aufblasbare Pistole? Mit dieser raffinierten Spielzeugwaffe aus unserem Haus des Geldes können Sie mit Leichtigkeit Geldscheine regnen lassen.

Beeindrucken Sie Ihre Freunde als Salvador Dali

Ziehen Sie unser Haus des Geldes Unisex-Kostümset an und verwandeln Sie sich in keinen Geringeren als den bahnbrechenden spanischen Maler Salvador Dalí! Die Partygäste werden in die Zeit der klassischen Magritte- und Prado-Werke zurückversetzt - komplett mit Masken, Pistolen und roten Overalls, die von Tusche-Wandbildern aus längst vergangenen Tagen inspiriert sind. Sie müssen kein Fan des Künstlers oder gar ein Kunstkenner sein, um sich als er zu verkleiden! Bringen Sie Ihre Freunde zum Schmunzeln, genau wie seine ikonischen Gemälde, wenn sie Sie bei Ihrer nächsten Veranstaltung in Ihrem ganz persönlichen Salvador Dalí-Kostüm sehen.

Wie kann man dieses Kostümset pflegen und waschen?

Bei der Pflege und dem Waschen dieses Kostümsets ist Vorsicht geboten. Jedes Element sollte mit milder Seife oder Reinigungsmittel gewaschen werden, während die Maschine waschen zu vermeiden, da sie Schäden oder Verfärbungen im Laufe der Zeit aufgrund extrem hohe Qualität Material verwendet verursachen können. Fügen Sie einfach lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen milder Seife, mischen sie richtig dann sanft schrubben, bis alle Schmutz gründlich entfernt werden könnte. Lassen Sie es auf Schattenbereich sitzen, aber nicht direktes Sonnenlicht, wie dies zu tun kann Stoff Schrumpfung verursachen dann wieder in seine ursprüngliche Form mit den Fingerspitzen sanfte Massagebewegungen zu beheben, sobald zufriedenstellend vollständig ausgetrocknet.

Kostüm Set - Haus des Geldes für Erwachsene Unisex mit Dali Salvador Maske, aufblasbares Gewehr, roter Overallanzug für Fasching & Halloween jetzt kaufen

(https://www.tk-gruppe.com/collections/kostume-dekoration-fur-fasching-ka...)

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe Timo Klingler

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

info@tk-gruppe.com

https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

info@tk-gruppe.com

https://www.tk-gruppe.com/