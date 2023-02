LithiumBank wird nach erfolgreicher Akquisitionskampagne die Lithium-Sole-Projekte Boardwalk und Park Place entwickeln

Calgary, Alberta. 2. Februar 2023 - LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) (LithiumBank oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmens-Update bereitzustellen und wichtige Meilensteine für 2023 zusammenzufassen.

Im Jahr 2022 schloss LithiumBank seine dreijährige Akquisitions- und Explorationskampagne erfolgreich ab, die sich auf folgendes konzentrierte:

i. Lagerstätten, die kommerziell nutzbare Lithium-Sole-Konzentrationen in Alberta und Saskatchewan enthalten;

ii. Geologische Formationen, die eine groß angelegte Soleförderung und anschließende Reinjektionen unterstützen können;

iii. Verfügbarkeit von umfassenden historischen Daten;

iv. Bestehende frühere Förderbohrungen und lokale Infrastruktur;

v. Nähe zu Arbeitskräften; und

vi. Unterstützende lokale Beziehungen und Partnerschaften;

Dies führte zum Erwerb von drei separaten Entwicklungsbezirken, die Teil eines Portfolios von Claims mit einer Gesamtfläche von über 4 Millionen Acres sind (siehe Abbildung 1):

- Boardwalk: 572.237 Acres, die 100 % des Riffkomplexes Leduc, 270 Kilometer westlich von Edmonton, abdecken.

- Park Place: 1.571.364 Acres, die ca. 95 % des Riffkomplexes Leduc, 50 Kilometer südlich von Boardwalk, abdecken.

- Saskatchewan: 336.595 Acres in drei sehr aussichtsreichen Konzessionsgebieten im Süden von Saskatchewan.

LithiumBank hat inzwischen Kanadas erste angedeutete Mineralressource für Lithiumsole im unternehmenseigenen Lithium-Sole-Projekt Boardwalk (das Projekt Boardwalk oder Boardwalk) ermittelt und in Bohrungen bis zu 82,0 mg/L Lithium aus Leduc-Sole im unternehmenseigenen Projekt Park Place (das Projekt Park Place oder Park Place) analysiert.

LithiumBank konzentriert sich jetzt auf die Entwicklung der Projekte Boardwalk und Park Place, indem sie deren Mineralressourcen weiter quantifiziert und Finanzmodelle fertigstellt, die in die kommenden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen (Preliminary Economic Assessments) einfließen werden.

Aufstrebender nordamerikanischer Lithiumentwickler - Strategie für 2023

LithiumBanks erfolgreiche Explorationsprogramme und geologische Bewertungen haben Boardwalk und Park Place als Vorzeigeprojekte in Bezirksgröße identifiziert, die über Schlüsselelemente verfügen, die für eine potenzielle kommerzielle Entwicklung erforderlich sind. Nach Ansicht des Unternehmens weisen beide Projekte eine ideale Kombination aus Lithium-Ressourcenpotenzial und Solechemie auf, die mit den bestehenden Fördertechnologien kompatibel sind. Darüber hinaus verfügen beide Gebiete über eine gute Lage mit asphaltierten Schnellstraßen, genehmigten Bohrplattformen, Strom- und Erdgasleitungen im gesamten Gebiet, qualifizierten Arbeitskräften und Hunderten von früheren und aktuellen Förderbohrungen.

Im Laufe des Jahres 2023 beabsichtigt das Unternehmen, das Risiko für diese Vorzeige-Assets weiter zu verringern, indem es zur Ermittlung optimaler Produktionsparameter eine Pilotanlage zur Soleaufbereitung in Betrieb nimmt. Darüber hinaus plant LithiumBank, sowohl bei Boardwalk als auch bei Park Place die Durchführung einer detaillierten hydrogeologischen Modellierung und Soleprobenentnahme, um die Klassifizierung der Lithiumressourcen in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet zu erweitern und hochzustufen.

Das Unternehmen arbeitet mit einer Reihe erfahrener Anbieter der Direct Lithium Extraction-(DLE, direkte Lithiumextraktion)-Technologie zusammen, um die Gewinnung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Projektkosten zu reduzieren. Diese Arbeiten und die anschließende Beprobung der Lagerstätten werden voraussichtlich in eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt Boardwalk einfließen, die laut Unternehmen im ersten Quartal 2023 fertiggestellt wird, sowie in eine NI 43-101-konforme Ressourcenbewertung der Kategorie vermutet für Park Place. LithiumBank hat auch Berater beauftragt, die bereits erfolgreich Industrieprojekte in Alberta genehmigt und staatliche Finanzierungen erhalten haben.

LithiumBanks laufender Übergang von einem Lithium-Ressourcenexplorer zu einem Entwickler ist ein entscheidender Moment für unser junges Unternehmen, das erst drei Jahre alt ist, sagte Rob Shewchuk, LithiumBanks CEO und Direktor. Ich bin stolz auf den Erfolg meines Teams beim Erwerb eines mehr als 4 Millionen Acre umfassenden Portfolios an aussichtsreichen Lithium-Sole-Assets und bei der Evaluierung ihres Potenzials. Wir werden in Kürze eine weitere Ressourcenschätzung bei Park Place abschließen und warten auf den Erhalt einer PEA für Boardwalk. Die Umstellung auf ein Entwicklungsunternehmen mit kurzfristigem Lithiumproduktionspotenzial auf mehreren bezirksgroßen Projekten unterstreicht unsere Ansicht, dass Alberta ein entscheidendes Zentrum der nordamerikanischen Lithiumlieferkette ist. Für unser gesamtes Lithium-Sole-Portfolio freuen wir uns auf ein an positiven Impulsen reiches Jahr 2023.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69135/LBNK_020223_DEPRcom.00...

Abbildung 1: LithiumBanks Projekte in Westkanada.

LithiumBanks Erschließungs-Assets

Das Unternehmen ist stolz darauf, auf einem erfolgreichen Jahr 2022 aufbauen zu können, in dem LithiumBank im April an der Börse notiert wurde (TSX.V, OTCQB & Frankfurt), den Lithiumsole-Besitz auf über 4 Millionen Acres vergrößert und Kanadas erste Lithiumsole-Mineralressource in der Kategorie angedeutet bei Boardwalk bekannt gegeben hat. Neben einer Zusammenfassung der bisher durchgeführten Arbeiten im Folgenden wird das Unternehmen in den kommenden Wochen seine Zielsetzungen für das Jahr 2023 näher erläutern.

Boardwalk

Das Projekt Boardwalk befindet sich im westlichen Zentrum von Alberta, etwa 85 km östlich der Stadt Grande Prairie und 270 km nordwestlich der Stadt Edmonton (siehe Abbildung 2). Das Projekt besteht aus 30 zusammenhängenden Konzessionen für metallische Minerale und Industrieminerale in Alberta, die eine Fläche von 572.237 Acres umfassen. Boardwalk wird zu 100 % von staatlichen Mineralrechten abgedeckt, und es gibt derzeit keine aktiven Öl- und Gasproduzenten in der Leduc-Formation. Zu den wichtigsten Punkten für Boardwalk im Jahr 2022 zählen:

- Abgeschlossene hydrogeologische Studien des Boardwalk-Reservoirs, die zeigten, dass die Produktionszone innerhalb der Leduc-Formation in der Lage ist, über einen Zeitraum von 20 Jahren eine beständige, großvolumige Soleproduktion zu liefern. Besonders bemerkenswert ist, dass bei Boardwalk die Produktionszone nur 10 % des Volumens der Leduc-Formation ausmacht.

- Die Ergebnisse der von Conductive Energy Inc. durchgeführten DLE-Tests deuten darauf hin, dass das Verfahren für die Gewinnung von Lithiumchlorid (LiCl) aus der Boardwalk-Sole äußerst effektiv und skalierbar ist.

- Zu den Highlights dieser Tests zählen:

o Lithiumchlorid-(LiCl)-Gewinnungsrate von 93 %, die in weniger als 60 Minuten Extraktionsprozess erreicht wurde;

o Hochreine Lithiumkonzentrate wurden zwischen 2.500 - 4.000 mg/L erreicht; und

o DLE erhöhte die Lithiumkonzentration der Proben um das 35- bis 60-fache gegenüber dem Gehalt im Ausgangsmaterial.

- LithiumBank meldete die ersten angedeuteten Mineralressourcen eines Soleprojekts in Kanada im Umfang von 393.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) bei einem Gehalt von 71,6 mg/L und vermutete Mineralressourcen von 5.808.000 Tonnen LCE bei einem Gehalt von 68,0 mg/L Lithium enthält. Siehe NI 43-101 Technical Report - Updated Indicated and Inferred Resource Estimates for LithiumBank Resources Corp.s Boardwalk Lithium-Brine Project in West Central Alberta, Canada (NI 43-101-konformer technischer Bericht - aktualisierte Schätzung der Ressourcen in den Kategorien angedeutet und vermutet für das Lithium-Sole-Projekt Boardwalk der LithiumBank Resources Corp. im westlichen Zentrum von Alberta, Kanada). Von D. Roy Eccles P. Geol., Jim Touw P. Geol., Egon Linton P. Eng. mit Stichtag 20. Dezember 2022. Der Bericht ist unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens verfügbar.

- Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung unter der Leitung von Hatch ist in vollem Gange und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69135/LBNK_020223_DEPRcom.00...

Abbildung 2: Lithium-Sole-Projekt Boardwalk

Park Place

Das Projekt Park Place befindet sich im westlichen Zentrum von Alberta, etwa 180 km westlich der Stadt Edmonton (siehe Abbildung 3). Park Place besteht aus 83 zusammenhängenden Konzessionen für metallische Minerale und Industrieminerale in Alberta, die eine Fläche von 1.571.364 Acres umfassen. Zu den wichtigsten Punkten für Park Place im Jahr 2022 zählen:

- LithiumBank hat eine hydrogeologische Studie eingeleitet, bei der bereits vorhandene Daten verwendet werden, um die Porosität, Durchlässigkeit, Transmissivität und das geschätzte Volumen der lithiumhaltigen Sole zu bestimmen. Diese Schätzungen sollen zur Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung verwendet werden;

- Konsolidierung der Mineralrechte (nur staatliche Mineralrechte im Projektgebiet), die über 95 % des Leduc-Karbonatriffkomplexes abdecken; und

- Im Januar 2023 gab das Unternehmen die Analyseergebnisse von drei Proben bekannt, die aus einem 72 Meter mächtigen Abschnitt am Dach der Leduc-Formation entnommen wurden (Abbildung 3) und die Gehalte zwischen 71,2 und 82,0 mg/L Lithium mit einem Gesamtdurchschnitt von 77,2 mg/L Lithium lieferten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69135/LBNK_020223_DEPRcom.00...

Abbildung 3: Lithium-Sole-Projekt Park Place.

Saskatchewan

LithiumBank ist der zweitgrößte Landbesitzer in Saskatchewan mit 336.595 Acres an Mineralkonzessionen in drei separaten Konzessionsgebieten (siehe Abbildung 4). Jedes der unten aufgeführten Konzessionsgebiete zielt auf die Duperow-Formation ab, die ein stratigrafisches Äquivalent zur Leduc-Formation in Alberta ist. Verstärkte Aktivitäten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens liefern weiterhin vielversprechende Lithiumgehalte in Soleproben aus der Duperow-Formation.

- Kindersley - 111.483 Acres im westlichen Zentrum von Saskatchewan, nahe der Grenze zu Alberta, bestehend aus 16 Claims, die bei einer Versteigerung der Regierung von Saskatchewan erworben wurden.

o Im November 2022 schloss das Unternehmen eine hydrogeologische Studie ab, aus der hervorgeht:

§ Die Duperow-Formation im Gebiet des Projekts Kindersley beherbergt ein Solevolumen von 3,89 km3 bei einer Porositätsobergrenze von 6 %. Die in der Nähe des Konzessionsgebietes gemeldeten Lithiumgehalte liegen zwischen 70 und 78 mg/L Lithium.

§ Die Duperow-Formation ist ein nicht begrenzter Grundwasserleiter, der im Gebiet der Mineralkonzessionen des Unternehmens eine Mächtigkeit von bis zu 300 Metern aufweist.

§ Mehrere Zonen mit potenzieller Lithium-Sole-Produktion innerhalb der Duperow-Formation summieren sich bei einer Porositätsobergrenze von 6 % auf einen bis zu ca. 90 m mächtigen Bereich, der für die Soleförderung geeignet ist.

- Konzessionsgebiet South - 134.229 Acres im Süden von Saskatchewan entlang der Grenze zu den Vereinigten Staaten, bestehend aus 8 Claims, die bei einer Versteigerung der Regierung von Saskatchewan erworben wurden.

o LithiumBanks Konzessionsgebiet South grenzt direkt an das Projekt Williston Basin von Prairie Lithium an, das von Arizona Lithium für etwa 70,6 Millionen CAD in bar und durch die Ausgabe von Aktien erworben werden soll. Das Konzessionsgebiet South verfügt über dasselbe Reservoir und dieselbe wichtige Infrastruktur, einschließlich Elektrizität, Erdgas, Frischwasser, asphaltierte Schnellstraßen und Eisenbahnlinien.

- Estevan - 90.883 Acres im Südosten von Saskatchewan, bestehend aus 11 Claims, die bei einer Versteigerung der Regierung von Saskatchewan oder von Grundbesitzern erworben wurden.

o Benachbarte Lithiumexplorationsaktivitäten, die an das Konzessionsgebiet Estevan des Unternehmens angrenzen, haben Lithiumgehalte zwischen 77 und 148 mg/L Lithium geliefert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69135/LBNK_020223_DEPRcom.00...

Abbildung 4: LithiumBanks Lithium-Sole-Projekte in Saskatchewan.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kevin Piepgrass (Chief Operations Officer, LithiumBank Resources Corp.) geprüft und genehmigt. Kevin Piepgrass ist Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (APEGBC) und gilt als qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Piepgrass erklärt sich mit der Aufnahme der Daten in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich auf mit Lithium angereicherte Soleprojekte im Westen Kanadas konzentriert, bei denen eine kohlenstoffarme, schnelle DLE-Technologie eingesetzt werden kann. LithiumBank besitzt derzeit über 3,6 Millionen Acres an Mineralansprüchen davon 3,33 Millionen Acres in Alberta und 336.000 Acres in Saskatchewan. LithiumBanks Mineralansprüche sind strategisch über bekannten Lagerstätten positioniert, die eine einzigartige Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten bieten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind. LithiumBank avanciert mehrere Projekte parallel zum Lithium-Soleprojekt Boardwalk.

Kontakt:

Rob Shewchuk

CEO & Director

rob@lithiumbank.ca

(778) 987-9767

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass die geologischen Formationen eine Solegewinnung in großem Maßstab und eine anschließende Reinjektion unterstützen können, dass das Lithium-Ressourcenpotenzial und die Solechemie von Boardwalk und Park Place mit bestehenden Gewinnungstechnologien kompatibel sind, die Absicht des Unternehmens, das Risiko des Projekts Boardwalk und des Projekts Park Place durch die Inbetriebnahme einer Pilotanlage zur Soleverarbeitung weiter zu verringern, die Absicht des Unternehmens, eine detaillierte hydrogeologische Modellierung und Solebemusterung beim Projekt Boardwalk und Park Place durchzuführen, die Absicht des Unternehmens, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt Boardwalk durchzuführen, und den voraussichtlichen Zeitplan dafür, und die Aussage, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Projekt Park Place durchzuführen, und den voraussichtlichen Zeitplan dafür, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Arbeit mit den DLE-Technologieanbietern und die Lagerstättenbeprobung in einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und einer Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu verwenden, dass das Lithium-Ressourcenpotenzial und die Solechemie des Projekts Boardwalk und des Projekts Park Place mit den bestehenden Extraktionstechnologien kompatibel sind und dass die geologischen Formationen eine groß angelegte Soleextraktion und anschließende Reinjektion unterstützen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, sind unter anderem, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 wie erwartet oder überhaupt abzuschließen, oder dass die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 nicht wie vom Management erwartet ausfallen, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die vorläufige wirtschaftliche Bewertung wie erwartet oder überhaupt abzuschließen, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Arbeit mit DLE-Technologieanbietern und Lagerstättenproben in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung oder der Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu verwenden, dass die geologischen Formationen nicht in der Lage sind, eine groß angelegte Soleextraktion und anschließende Reinjektion zu unterstützen, und dass das Lithiumressourcenpotenzial und die Solechemie des Projekts Boardwalk und des Projekts Park Place nicht mit bestehenden Extraktionstechnologien kompatibel sind. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Nutzung solcher Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

