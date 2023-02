Kenia Rundreise mit Masai Mara Safari erleben

Urlaub in Kenia lässt sich vielseitig gestalten: Zum einen hat Kenia absolute Traumstrände zu bieten, zum anderen findet man im Landesinneren zahlreiche Nationalparks, die Ziel abenteuerreicher Keniasafaris sein können. So eine Chance sollte man sich nicht entgehen lassen, schließlich gehören Kenias Nationalparks zu den schönsten der Welt. In ganz unterschiedlich geformte Landschaften ist eine artenreiche Pflanzenwelt eingebettet, die wiederum den verschiedensten Tierarten Heimat bietet. Mit einer besonders hohen Raubtierdichte lockt beispielsweise Kenias Masai Mara. Doch wer Kenias ganze Bandbreite an Nationalparks kennenlernen möchte, dem sei empfohlen, eine Masai Mara Safari mit Safaris durch weitere Naturreservate zu verbinden. Eine solche Kenia Safari Rundreise durch mehrere Reservate muss natürlich gut organisiert sein. Als Safarispezialisten bieten die Mitarbeiter von kenia-safari.de genau diesen Service für Keniareisende. Das Team setzt dabei stets auf Safaritouren in komfortablen Jeeps und wählt für die Übernachtungen nur Lodges aus, die den Ansprüchen an eine gelungene Kenia-Safari gerecht werden.

Kenia Safari mit Masai Mara: Safari in Kenia als Rundreise durch drei Parks

So wird von den Keniaexperten etwa die Masai Mara Safari „5 Tage und 4 Nächte Wildes Afrika Safari Rundreise“ empfohlen. Diese Masai Mara Safari beginnt mit der Fahrt vom Hotel in den Tsavo West Nationalpark. Im dichten Grün des Tsavo West finden die Tiere viele Rückzugsmöglichkeiten, doch der geschulte Guide, der die Safariteilnehmer auf dieser Masai Mara Safari begleitet, zeigt ihnen auch die versteckten Bewohner. Zu den im Tsavo West lebenden Tieren zählen beispielsweise Giraffen, Zebras und Elefanten sowie Krokodile, Löwen und Geparden. Übernachtet wird bei dieser Masai Mara Safari im Tsavo West in dem gut ausgestatteten Severin Safari Camp. Selbst über einen Pool verfügt das Safaricamp, trotz seiner Lage inmitten des Tsavo West Nationalparks. Außerdem erhalten die Safariteilnehmer im Camp leckere Mahlzeiten sowie eine komfortable Unterkunft für die Nacht. Am nächsten Tag geht es auf der Masai Mara Safari dann weiter in den Amboseli Nationalpark. Neben dem spektakulären Blick auf den Kilimanjaro zieht dieser Park dank der riesigen hier grasenden Elefantenherden die Safarigäste in seinen Bann. Auch hier haben die Kenia-Safari-Profis mit der Ol Tukai Lodge für die Teilnehmer der Masai Mara Safari eine hervorragende Unterkunft organisiert.

Masai Mara Safari in Kenia ist eine Rundreise mit vielen Höhepunkten

Da die Masai Mara weit im Landesinneren Kenias gelegen ist, wird für die fünftägige Masai Mara Safari ein Flugzeug geordert, das die Safariteilnehmer direkt in die Masai Mara fliegt. Das hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen spart man so Zeit bei der Anreise, zum anderen bietet sich den Safarigästen aber auch die Gelegenheit, die schier endlosen Savannen der Masai Mara aus der Vogelperspektive anzuschauen. In den Weiten der Masai Mara grasen Millionen Huftiere, die in großen Herden auf der Suche nach grünem Weideland sind. Und so erklärt sich auch die enorme Raubtierdichte der Masai Mara, denn die Raubkatzen wittern hier reiche Beute. Drei Tage lang können die Teilnehmer der Masai Mara Safari nun auf Wildbeobachtungsfahrten gehen. Die Chancen stehen dabei gut, Afrikas legendäre Big Five zu sichten. Als dritte Lodge dient bei dieser Masai Mara Safari das Oloshaiki Camp, ein charmantes Camp am Talek River. Schmackhafte Mahlzeiten, entspannte Pausen zwischen den Pirschfahrten und erholsame Nächte warten hier auf die Safariteilnehmer dieser Masai Mara Safari.

