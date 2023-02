Startseite Angelbekleidung: Bei jedem Wetter ein Muss für Angler Pressetext verfasst von pr-partners am Do, 2023-02-02 18:09. Der Jahreswechsel liegt hinter uns. Das neue Jahr hat begonnen und damit viele neue Möglichkeiten, auf Angeltour zu gehen. Damit diese als Erfolg verbucht werden können, kommt es auf das richtige Equipment an. Dazu gehört auch die passende Angelkleidung, um in jeder Wetterlage gut gerüstet zu sein. Hobbyangler sind, wie die Profiangler auch, selbst bei schlechten Witterungsverhältnissen im Einsatz. Dafür benötigen Angler spezielle und funktionale Angelbekleidung, die man auf angel-berger.de im Angel-Onlineshop findet. Angelhosen und Angeljacken, die ganz speziell auf die Bedürfnisse von Anglern zugeschnitten sind, punkten mit ihrer gelungenen Kombination aus Funktion und Tragekomfort. Funktionale Angelkleidung für Hobby- und Profiangler Um beim Angeln optimal gegen Spritzwasser und nasse Witterung geschützt zu sein, gibt es Wathosen. Ein solches Modell ist die Fladen Fishing Wathose, die natürlich wasserdicht ist. Darüber hinaus ist diese Angelhose aus atmungsaktiven Materialien gefertigt und mit Neoprensocken ausgestattet, die auch die Füße schön warm halten. Am Brustende befindet sich eine praktische Kordel, um die Hose oben fest zu verschließen. Und vorteilhaft ist auch, dass es beim Kauf der Wathose ein Reparaturkit dazugibt, für den Fall, dass die Angelhose einmal beschädigt werden wird. Für optimalen Tragekomfort sorgen die verstellbaren Schultergurte und der Taillengürtel. Die integrierten Taschen bieten ausreichend Platz für Angelzubehör. Neben einer wasserdichten Hose brauchen Angler für den Angelsport auch eine funktionale Angeljacke. Die Fladen Fishing Watjacke ist atmungsaktiv und wasserdicht zugleich, die optimale Kombination für den Angler. Dafür sorgt eine Mikrofaser-PVC-Beschichtung. Sehr nützlich sind die vier Brusttaschen und die zwei Einschubtaschen. Unter den Taschenklappen gibt es zwei Spiralschnüre für den Werkzeugaufsatz. Ausgestattet mit einem Gummizug in der Taille, mit einer Kapuze mit Nackenabdeckung und mit Sonnenblende sowie einer Sturm-Manschette schützt die Angeljacke auch bei widrigen Witterungsverhältnissen. Die kleinen Dinge der Angelbekleidung: Neoprenhandschuhe und Angelbrillen Neben der passenden Angelkleidung benötigen Angler auch weiteres Zubehör, wie Neoprenhandschuhe und spezielle Polarisationsbrillen. Die Handschuhe bieten das Plus an Wärme und sind wind- und wasserabweisend. Für eine optimale Griffigkeit sorgen die gummierten Handflächen. Ergänzend zur Ausstattung empfiehlt sich auch eine UV Polarisationsbrille, wie das Modell von Wild Devil Baits. So hat man auch bei Sonneneinstrahlung alles genau im Blick. Zugleich bietet die Brille, deren Gläser aus kratzfestem und schlagfestem Polycarbonat gefertigt sind, eine optimale Sicht ins Wasser. Mehr Informationen zur Bekleidung für Angler gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/angelbekleidung.htm Kurzprofil:

Angelsport Berger ist ein Fachhandel mit mehr als 20 Jahre Erfahrung im Angelsport. Im umfangreichen Sortiment des Online-Shops gibt es Ruten, Köder, Schnüre und weiteres Zubehör von namhaften Herstellern und von der Eigenmarke. Die Produkte kann man nach Zielfischen und weiteren Kriterien auswählen und bestellen. Auch Räucheröfen, Angelstühle, Angeltaschen und weiteres Equipment für Angeltouren sind im Shop erhältlich. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

