Medaro Mining entdeckt Lithiumpegmatite auf dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South in der Region James Bay in Quebec

2. Februar 2023 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA)(OTC:MEDAF)(FWB:1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Boden- und Gesteinsproben bekannt zu geben, die im Rahmen der Explorationsarbeiten im Jahr 2022 auf dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South (CYR oder das Konzessionsgebiet) in der Region James Bay im Norden von Quebec entnommen wurden. Die Ergebnisse lieferten höher als erwartete Lithiumwerte in mehreren Pegmatiten, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet erprobt wurden. Diese Pegmatitzonen korrelieren mit Lithiumanomalien, die in Bodenproben ermittelt wurden, und werden durch Schürfgrabungen und Bohrungen weiter erkundet. In den Boden- und Gesteinsproben wurden auch anomale Werte anderer seltener Metalle wie Beryllium, Cäsium, Niob und Tantal ermittelt.

Beschreibung des Programms

Das Arbeitsprogramm im Sommer 2022 beinhaltete Boden- und Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen mit dem Ziel, eine Gruppe von Pegmatiten zu ermitteln, die Potenzial für eine Lithiummineralisierung haben. Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms wurden insgesamt 600 Bodenproben und 18 Gesteinsproben entnommen sowie magnetische und geophysikalische VLF-Bodenmessungen über 42,58 Profilkilometer absolviert. Die Ergebnisse der Gesteins- und Bodenprobenahmen werden in dieser Pressemeldung bekannt gegeben; über die geophysikalischen Bodenmessungen wird separat berichtet werden.

Wichtigste Analyseergebnisse

Gesteinsproben

- Die Analyse der Gesteinsproben lieferte Lithiumwerte im Bereich von weniger als 15 Teilen pro Million (ppm) bis 1.480 ppm (Abbildung 1), wobei fünf der erprobten Pegmatite höhere Lithiumwerte aufwiesen und eine genauere Untersuchung durch Schürfgrabungen und Bohrungen erfordern.

- Die Berylliumwerte (Be) liegen im Bereich von 6 ppm bis über 5.000 ppm (oberhalb der Nachweisgrenze des Labors), wobei sechs Proben über 5.000 ppm aufweisen.

- Die Werte für Cäsium (Cs) liegen im Bereich von 6 ppm bis 1.770 ppm, für Rubidium (Rb) zwischen 3,2 ppm und 285 ppm.

Bodenproben

- Die Lithiumwerte liegen im Bereich von weniger als 15 ppm bis 73 ppm (Abbildung 2). Eine Gruppe von Anomalien in der Mitte des Konzessionsgebiets wird als hochwertiges Ziel für Schürfgrabungen und Explorationsbohrungen gewertet.

- Die Cäsiumwerte liegen im Bereich von 0,3 ppm bis 26,6 ppm.

- Die Werte für Niob liegen zwischen weniger als 2,4 ppm und 24,3 ppm, für Tantal zwischen 0,3 ppm und 21,2 ppm.

- Die Rubidiumwerte liegen im Bereich von 3,1 ppm bis 127 ppm.

- Mehrere Proben mit höheren Cäsium-, Niob-, Tantal- und Rubidiumwerten stimmen mit Lithiumanomalien überein.

Alle Gesteins- und Bodenproben wurden unter Anwendung von Best Practices in Beuteln verpackt und gekennzeichnet und an die Einrichtung von Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenaufbereitung und -analyse unter Verwendung des Laborcodes Ultratrace 7 geliefert.

Abbildung 1: Ergebnisse der Gesteinsproben 2021 und 2022.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69120/Medaro_020223_DEPRCOM....

Abbildung 2: Lithiumergebnisse der Bodenproben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69120/Medaro_020223_DEPRCOM....

Das Unternehmen geht davon aus, dass es auf der Grundlage der neuen Informationen, die durch das Boden- und Gesteinsprobenprogramm auf dem Konzessionsgebiet gewonnen wurden, mit der nächsten Phase seiner Explorationsarbeiten fortfahren wird. Diese vorläufigen Explorationsarbeiten werden an der Oberfläche bei CYR eingeleitet, um neue Pegmatite auf dem gesamten Konzessionsgebiet zu ermitteln, sodass Ziele für ein potenzielles, zukünftiges Diamantbohrprogramm festgelegt werden können. CYR ist eines von vier Konzessionsgebieten in Quebec, die zum Portfolio von Medaro gehören und alle in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Dies wird Kosteneinsparungen bei der Durchführung mehrerer Bohrprogramme ermöglichen, da das Lager, die Kernanlage und andere Gerätschaften gemeinschaftlich genutzt werden können. Das Unternehmen wird nach der vollständigen Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse der geophysikalischen Bodenmessungen darüber informieren, ob ein künftiges Bohrprogramm machbar ist und wann dieses stattfinden soll.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, erklärt: Wir freuen uns über die vielversprechenden Ergebnisse unserer Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet CYR South. James Bay ist eine höffige Region für die Entdeckung hochgradiger Lithiumvorkommen, in der es vor Kurzem mehrere neue Entdeckungen gab. Das Unternehmen plant die Durchführung von Schürfgrabungen und Diamantbohrprogrammen auf den identifizierten Zielen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Michael R. Mulberry

President und Director

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay (Ontario), die Lithiumkonzessionsgebiete Darlin, Rapide, Lac La Motte und CYR South in Quebec und das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen in die Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat einbindet.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zu Medaro verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen über die Explorationsergebnisse bei CYR und die Pläne des Unternehmens für künftige Explorationsprogramme einschließlich deren Zeitpunkt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

