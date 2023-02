Startseite Golden Rim Resources Ltd.: Mit "Shortfall"-Platzierung wird 8,3-Millionen-Dollar-Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-02-02 16:23. 2. Februar 2023 / IRW-Press / - Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR, Golden Rim oder Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass von bestehenden und neuen qualifizierten Anlegern und institutionellen Investoren verbindliche Zusagen in Höhe von rund 2,2 Millionen AUD für die Platzierung der im Rahmen des Bezugsangebots nicht beanspruchten Aktien (Shortfall-Platzierung) abgegeben wurden. Die Ausgabe der 74.021.585 vollständig einbezahlten neuen Stammaktien, die im Rahmen der Shortfall-Platzierung emittiert werden (Shortfall-Platzierungsaktien), erfolgt zum Preis von 0,03 Dollar pro Aktie. Zusammen mit dem Bezugsangebot, das rund 3,66 Mio. AUD einbrachte, und der jüngsten Platzierung, über die rund 2,44 Mio. AUD generiert wurden, konnte das Unternehmen Mittel in Höhe von 8,3 Mio. AUD (vor Kosten) beschaffen. Damit werden Explorationsbohrungen und Arbeitsprogramme im Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Kada im Osten von Guinea, finanziert und das allgemeine Betriebskapital aufgestockt. Die Shortfall-Platzierung wurde gemeinsam von den Firmen Argonaut Securities Pty Ltd. und Canaccord Genuity (Australia) Limited geleitet. Die Shortfall-Platzierung wird am Donnerstag, den 9. Februar 2023 abgewickelt. Die Shortfall-Platzierungsaktien werden zugeteilt und voraussichtlich ab Freitag, den 10. Februar 2023 an der australischen Börse ASX gehandelt. Die Shortfall-Platzierungsaktien werden den bestehenden, in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt. CEO Tim Strong erklärt: Wir sind mehr als zufrieden, eine so erfolgreiche Kapitalerhöhung abschließen zu können. Die enorme Nachfrage von Anlegerseite zeugt von der Qualität des Projekts Kada, das ausreichend Potenzial hat, um sich als nächste große Goldentdeckung von Guinea bzw. Westafrika zu profilieren. Mit den beschafften Mitteln sind wir in der Lage, die bestehenden Goldressourcen im Prospektionsgebiet Massan im Umfang von 930.000 Unzen ASX-Mitteilung: Erste Mineralressourcenschätzung zu Kada (930.000 Unzen Gold) vom 3. März 2022 (vermutete Mineralressourcen: 25,5 Mio. Tonnen mit einem Goldgehalt von 1,1 g/t). Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die Mineralressourcenschätzung zu Kada auswirken könnten, und dass die wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, nach wie vor Gültigkeit haben und sich nicht wesentlich geändert haben.

weiter auszubauen, die potenziellen Ressourcen im Prospektionsgebiet Bereko zu definieren und erste Explorationsaktivitäten in weiteren Zielzonen im frühen Ausbaustadium einzuleiten. Die RC-Bohrungen in den Prospektionsgebieten Massan und Bereko schreiten zügig voran und in Kürze werden unsere ersten Probenanalyseergebnisse vorliegen. Ein zweites Bohrgerät für Diamantbohrungen wird voraussichtlich in den kommenden Wochen den Betrieb aufnehmen. Das Team und ich blicken mit großen Erwartungen auf das vor uns liegende Jahr, das alles verändern wird. Diese Pressemeldung wurde vom Chief Executive Officer zur Veröffentlichung freigegeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Golden Rim Resources Ltd Tim Strong

Chief Executive Officer

+61 3 8677 0829

tim@goldenrim.com.au In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Golden Rim Resources Ltd.

Kathryn Davies

Collins Square Tower Five, 727 Collins Street

VIC 3008 Melbourne, Australia

Australien email : info@goldenrim.com.au Pressekontakt: Golden Rim Resources Ltd.

Kathryn Davies

Collins Square Tower Five, 727 Collins Street

VIC 3008 Melbourne, Australia email : info@goldenrim.com.au Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten