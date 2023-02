Urlaub im Frühjahr 2023 in der Pension Alter Wirt am Chiemsee

Bernau am Chiemsee liegt inmitten des herrlichen bayerischen Voralpenlandes in unmittelbarer Nähe zur deutsch-österreichischen Grenze fast am Ufer des Chiemsee. Die gesunde Natur des Chiemsee bietet für jeden Platz. Gerade nach den anstrengenden Corona Jahren finden Sie hier Ruhe und Erholung. Für Erholungsurlauber ist das Chiemgau mit den vielen unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, Ausflugshighlights und Sehenswürdigkeiten ein äußerst beliebtes Urlaubsziel, gerade auch im Frühjahr. Die milden Temperaturen und das angenehmen Klima im Frühjahr sind optimal für sportliche Ausflüge beispielsweise mit dem Fahrrad. Der Chiemsee Radweg eignet sich mit 59 km perfekt für einen Tagesausflug rund um den Chiemsee. Das beeindruckende Bergpanorama rund um den Chiemsee mit den Alpen und den idyllischen Orten und Sehenswürdigkeiten lässt Urlauberherzen zu Beginn der warmen Jahreszeit höher schlagen.

Unsere familiengeführte Pension Alter Wirt liegt in Bernau am Chiemsee inmitten des herrlichen bayerischen Voralpenlandes. Wir verwöhnen unsere Gäste während Ihres Aufenthalts in der Pension Alter Wirt in Bernau kulinarisch mit regionalen Köstlichkeiten und sind bei allen Anliegen und Fragen rund um Ihren Aufenthalt jederzeit gerne für Sie da. Die ungezwungene, familiäre Atmosphäre lässt Sie die Sorgen des Alltags schnell vergessen und eintauchen in eine traumhafte Landschaft direkt am Chiemsee. Genießen Sie bereits im Frühjahr ausgiebige sonnige Tage in unserem hauseigenen Biergarten.

Wir werden unser Möglichstes tun, um Ihnen einen unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen und würden uns freuen, Sie nach dieser schwierigen Zeit bei uns in Bernau am Chiemsee begrüßen zu dürfen.

Frühlingsangebote Pension Alter Wirt Bernau

Im Frühling bietet die Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee diverse Frühlingsangebote inkl. Übernachtungen mit Frühstück, Getränken, Obst zur Begrüßung oder auch Halbpension an. Auch an Ostern werden wir diverse Angebote für unsere Gäste zusammenstellen. Alle Angebote inkl. Last Minute Angebote finden Sie auf unsrer Homepage.

Zimmerausstattung Pension Alter Wirt Bernau

Unsere Hotelzimmer am Chiemsee sind einfach zum Wohlfühlen. Stilecht mit handbemalten, bayerischen Bauernmöbeln eingerichtet, finden Sie in unseren gemütlichen Hotelzimmern das passende Ambiente für schöne & gemütliche Stunden.

Zu Ausstattung der Hotelzimmer gehören neben Dusche/ WC, TV, Safe, Radio selbstverständlich auch Telefon und WLAN.

Unsere Gäste können außerdem die tollen Wellness- und Beautyangebote im Hotel Bonnschlössl (nur wenige Meter vom Alten Wirt entfernt) gegen Gebühr nutzen.

Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung

Neben wunderschönen Radstrecken (z.B. rund um den Chiemsee) haben Sie außerdem die Möglichkeit für ausgedehnte Wander-, Berg- oder Klettertouren. Hierzu bieten sich der Hochfelln, der Rauschberg, die Kampenwand oder auch der Watzmann in unmittelbarer Nähe an, aber auch der Kehlstein und der Wendelstein im Berchtesgadener Land. Sie werden den atemberaubenden Ausblick nicht so schnell vergessen. Sportangebote wie Golfen, Tennis, Reiten und Segeln runden die Freizeitangebote ab.??

Zahlreiche Strand- und Beach-Bar laden zum gemütlichen Sundowner am Ufer des Chiemsee ein.?

Bernau verfügt über eine eigene Autobahnauffahrt zur A8, sodass sich auch Tagestouren z.B. nach Salzburg oder München (jeweils rund 50 Kilometer) anbieten. Die Fahrzeit beträgt jeweils unter einer Stunde.

Lage Hotel Alter Wirt

Entdecken Sie vom Gasthof Alter-Wirt aus den wunderschönen Chiemgau. In nur wenigen Minuten erreichen Sie den Chiemsee mit der bezaubernden Fraueninsel oder die Herreninsel mit dem Königschloss von König Ludwig dem II.