Startseite Hausverkauf: Wie habe ich mehr Erfolg als andere? Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-02-02 14:02. Warum jetzt der Einsatz eines professionellen Maklers unerlässlich ist! Der Immobilienmarkt hat sich gewandelt. Aufgrund gestiegener Zinsen ist eine breite Käuferschicht weggebrochen und die Anzahl an verfügbaren Immobilien nimmt weiterhin zu. Eigentümer, die ihre Immobilie in der aktuellen Situation verkaufen möchten, finden immer schwerer einen Käufer. Thore Hoffmann, Geschäftsführer bei Frank Hoffmann Immobilien, rät: "Nutzen Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie den Wettbewerbsvorteil, den erfahrene Makler bieten. Fundierte Marktkenntnis, ein bestehendes Interessenten-Netzwerk und sehr gute Kundenbeziehungen sind nur einige gute Gründe, die für eine Beauftragung sprechen. Der Verkäufer erhält eine marktgerechte Einschätzung seiner Immobilie und hat den zusätzlichen Nutzen einer optisch perfekten Präsentation! Durch das stark gestiegene Angebot ist Auffallen zum Erfolgsfaktor geworden." Aktuelle Immobilienangebote bei Frank Hoffmann Immobilien. (https://frankhoffmann-immobilien.de/immobilien/) Lehnen Sie sich entspannt zurück und überlassen Sie den Verkauf einem Profi. Gern beraten wir Sie in einem unverbindlichen Gespräch. Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen Termin. (https://frankhoffmann-immobilien.de/kontakt/) Das mittelständische Familienunternehmen wird erfolgreich geleitet von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann. Hier erleben Kunden ein vertrauensvolles Miteinander. Familiäre Werte wie Zuverlässigkeit, Verantwortung und Ehrlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Eine hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen bestätigen die gebotene Qualität. Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab. Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620

presse@frankhoffmann-immobilien.de

