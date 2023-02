Holiday Inn Lübeck war Gastgeber für die 25. German Open Nord

Pfeilschnell zum Jubiläum

Spielfreude und wahre Begeisterung. Nach langer pandemiebedingter Pause durften endlich wieder die Dartpfeile fliegen. So konnte die German Open Nord zu ihrer 25. Auflage im Holiday Inn Lübeck an den Start gehen. An drei Tagen traten in über 38 Stunden mehr als 2200 Teilnehmende an 62 Automaten in den einzelnen Disziplinen gegeneinander an. Dabei lockte das Turnier, das zu den größten freien Turnieren in Europa zählt, wieder Darter aus dem gesamten Bundesgebiet, Schweden und Dänemark an. Ebenso zahlreich strömten die Zuschauer von nah und fern bei freiem Eintritt zum Turnier und ließen sich von der Welt des Elektronik-Dartspiels faszinieren.

"Vor kurzem erst hat der deutsche Dartsportler Gabriel Clemens sensationell das Halbfinale beim World Darts Championship 2023 erreicht", weiß Direktor Christian Schmidt, dessen Hotel seit Anbeginn vor 25 Jahren durchgehend Gastgeber für das bekannte Turnier war. "Dartsport scheint immer beliebter zu werden und die jüngste Berichterstattung hat sicher auch noch mal dazu beigetragen, dass so viele Interessierte zu uns gekommen sind." Als Partner und Gastgeber der Veranstaltung ließ es sich das Holiday Inn Lübeck nicht nehmen, anlässlich des Jubiläums unter den Besuchern unter anderem zahlreiche Übernachtungsgutscheine verschiedener deutscher 4-Sterne-Hotels zu verlosen. "Das ist so eine beeindruckende Veranstaltung mit internationalem Spielerkreis und treuen Fans, die nicht nur aus Lübeck kommen, sondern auch aus dem Ausland zum Turnier anreisen", erklärt Christian Schmidt. "So ist mir das Event und der Dartsport über die Jahre sehr ans Herz gewachsen."

Bei dem Turnier traten die Teilnehmer in unterschiedlichsten Disziplinen vor das Dartboard. Dabei wurde im so genannten "Doppel-K.O.-System" gespielt. Bei einer Niederlage wechselte der Darter auf die Verliererseite, hatte aber noch die Möglichkeit, sich für das Finale zu qualifizieren. Gespielt wurde im Masters-Out-Modus, wobei von 501 Punkten heruntergespielt wurde. "Allein am ersten Tag kamen zum Teamwettbewerb mehr als 500 Spieler ins Hotel und zur Königsdisziplin Einzel traten 482 Herren und 145 Damen an. Gerade die Größe des Damenfeldes suchte dabei europaweit ihresgleichen", resümiert der Veranstalter Bernd Denker. "In der Rückschau ist es schon der Wahnsinn, dass sich das Turnier über 25 Jahre gehalten hat und nach wie vor so viele Menschen begeistert. Das macht mich doch etwas stolz."

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant "Kochwerk Lübeck" verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten - auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert.

Firmenkontakt

Holiday Inn Lübeck

Christian Schmidt

Travemünder Allee3 3

23568 Lübeck

0451 37060

info@hi-luebeck.de

https://www.holidayinn.com/hotels/de/de/lubeck/lbcge/hoteldetail

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de/