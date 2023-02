Startseite Killer Sports ist offizieller Businesspartner der Lilien Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-02-02 11:33. Partnerschaft mit dem SV Darmstadt 98 bringt neue Möglichkeiten für beide Seiten Vergangenen Montag konnten wir die offizielle Partnerschaft mit den Lilien des SV Darmstadt verkünden. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Killer Sports jetzt offizieller Businesspartner der Lilien des Sportvereins Darmstadt 1898 e. V. ist. Durch die Kooperation mit dem SV Darmstadt 98 werden wir unsere Angebote noch weiter verbessern und unsere Präsenz in der Region stärken. Wir sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit von Killer Sports und dem SV Darmstadt 89 von großem Nutzen für sowohl beide Seiten als auch besonders für unsere Kunden sein wird. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich durch diese Partnerschaft ergeben werden. Killer Sports ist dein Premium Fitnessstudio im Raum Dieburg. An unseren Standorten in Groß-Zimmern und Ober-Ramstadt bieten wir dir großzügige Trainingsbereiche für das Training an hochmodernen Fitnessgeräten sowie für das Free Weight und Functional Training. Außerdem bieten wir dir bis zu 100 Kurse pro Monat und ein auf deine sportlichen Ziele abgestimmtes Personal Training durch unsere qualifizierten Trainer. Bei Killer Sports verbinden wir Fitness und Wellness mit exklusivem Ambiente - so ist Wohlfühlatmosphäre garantiert: Freu dich auf die atemberaubende Aussicht unseres Outdoor-Kursbereichs und unsere einladende Sauna- und Wellnesslandschaft. Killer Sports hat an 365 Tagen geöffnet und bietet dir flexible Laufzeiten zu Top-Preisen. Kontakt

Killer Sports

Diana Ochmann

Rudolf-Diesel-Straße 4

64846 Groß-Zimmern

06071 9590166

info@killersports.de

