Startseite Westcon 360°: Cloud Security auf einen Blick Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-02-02 11:19. Neues Cloud-Security-Projekt unterstützt Channelpartner bei der Absicherung innovativer, hybrider Infrastrukturen Paderborn, 31. Januar 2023 - Westcon-Comstor (https://www.westconcomstor.com/de/de.html), einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren, unterstützt den Channel beim erfolgreichen Einstieg in den Wachstumsmarkt für Cloud Security: Im Rahmen des neuen Projekts "Westcon 360°" informiert der VAD seine Partner über konkrete Use Cases der Endkunden und steht ihnen bei der Vermarktung und Bereitstellung der Lösungen zur Seite. "Über alle Branchen hinweg wird einhellig der Ruf nach mehr und stärkerer Cloud Security laut. Doch schon bei der Frage, ob damit eher Lösungen für die Cloud oder Lösungen aus der Cloud gemeint sind, ist es mit der Einstimmigkeit vorbei", erklärt Joern Kraus, Manager Presales bei Westcon. "Mit Westcon 360° gehen wir das Thema deshalb ganzheitlich an: Im Rahmen des Projekts haben wir die Cloud-Security-Lösungen unserer Herstellerpartner nach konkreten Use Cases und Zielgruppen strukturiert. So tun sich Channelpartner leicht, passgenaue Komplettlösungen für ihre Kunden zusammenzustellen - und das Potenzial ihrer Projekte voll auszuschöpfen." Wertvolle Starthilfe in einen wichtigen Wachstumsmarkt

Ziel des Projekts "Westcon 360°" ist es, den umfangreichen Themenkomplex "Cloud Security" für Channelpartner und deren Endkunden in konkrete Anwendungsfälle zu untergliedern und damit begreifbar zu machen. Zu diesem Zweck hat das Westcon-Team die verschiedenen Use Cases in einem umfangreichen Playbook zusammengetragen und hierarchisch kategorisiert. Das Playbook unterscheidet auf der obersten Ebene zwischen: - Security-Lösungen für IaaS und PaaS:

Dieser Abschnitt fokussiert auf Anwendungsfälle, die zum Schutz von IaaS- und PaaS-Strukturen dienen - etwa Lösungen in den Bereichen Infrastruktur-Security, Cloud Native Application Protection (CNAP), Cloud Workload Protection, Vulnerability Management und Multi-/Distributed Cloud Security.

- Security-Lösungen für SaaS:

Diese Kategorie - die heute für nahezu alle Reseller relevant ist - beschreibt zwei Anwendungsfälle, bei denen der Schutz von SaaS-Diensten im Vordergrund steht: Lösungen zum Schutz von SaaS-Applikationen im Allgemeinen und Lösungen zum Schutz von Microsoft/Office 365.

- Security-Lösungen aus der Cloud:

Dieses Kapitel konzentriert sich ganz auf Use Cases, bei denen die Security-Funktionalitäten von in der Cloud gehosteten Systemen erbracht werden - meist in Implementierungen der Hersteller oder der großen Hyperscaler. "Mit Westcon 360 geben wir unseren Channelpartnern ausgehend von konkreten Use Cases einen umfassenden Überblick über die im Cloud-Security-Umfeld verfügbaren Lösungen und Technologien", fasst Rebecca Bachsleitner, Solution Lifecycle Manager bei Westcon, das Projekt zusammen. "Anschließend unterstützen wir sie als VAD mit einem breiten Portfolio von Professional Services beim Onboarding der Lösungen sowie bei der Planung und Umsetzung ihrer Projekte - und leisten so wertvolle Starthilfe in diesen attraktiven Wachstumsmarkt." Resellern, die mehr über das Thema erfahren möchten oder am Playbook interessiert sind, steht das Westcon 360°-Team jederzeit unter 360.de@westcon.com zur Verfügung. Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business. Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabell Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176

isabel.navarra@westcon.com

https://www.westconcomstor.com Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131 / 812 81-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

