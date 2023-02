Startseite Live-Ahnenaufstellung im Klosterdorf Windberg Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-02-02 11:19. Befreiung von den ererbten Lasten der Vorfahren Im Klosterdorf Windberg in Niederbayern findet jeden 2. Samstag im Monat ein besonderes Tagesseminar statt: die "Live-Ahnenaufstellung". Durch die Aufstellung befreien sich die Teilnehmer von den ererbten Lasten ihrer Vorfahren und erfahren so mehr Leichtigkeit, Ruhe und inneren Frieden. Die Aussöhnung mit der Herkunft ist dabei von großer Bedeutung. Es gibt die Möglichkeit, aktiv als Aufsteller:in oder passiv als Beiwohner:in teilzunehmen. In jedem Fall bringt diese Aufstellung die Verbindung mit den Ahnen und das enorme Potenzial, das in dieser Verbindung steckt, ins Bewusstsein der Teilnehmer. Die Plätze sind begrenzt auf 5 und daher empfehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung. Hier klicken für weitere Informationen auf der Website

https://www.biankaseidl.de/live-ahnenaufstellung-2 Die Seminarleiterin und Autorin Bianka Maria Seidl ist Expertin für Ahnenarbeit. Sie sagt: "Der moderne Mensch hat seine Wurzeln aus den Augen verloren und sich auf diese Weise um ein enormes Potenzial gebracht, das in der Verbindung mit den Vorfahren steckt." Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig die Verbindung mit den Ahnen wieder ins Bewusstsein zu bringen, ererbten Lasten aufzuspüren, zu lösen und dann auf das gute Erbe seiner Vorfahren zurückgreifen zu können. Über ihre Arbeit und umfangreichen Erfahrungen mit Klienten hat sie ein Buch geschrieben, das im November 2021 im Mankau-Verlag erschienen ist. "Schamanische Ahnenarbeit - So versöhnen wir uns mit unseren Vorfahren, erfahren ihren Beistand und empfangen ihre wegweisenden Gaben" Eine kostenlose Leseprobe zum Downloaden gibt es unter

https://www.biankaseidl.de/schamanische-ahnenarbeit-buch/ Die Informationen zur Live-Ahnenaufstellung gibt es unter

https://www.biankaseidl.de/live-ahnenaufstellung-2 Spirituelle Mentorin mit schamanischen Wurzeln, Chitektin, Expertin für Ahnenarbeit, Berufung und Erfüllung, Autorin des Buches Schamanische Ahnenarbeit Seit über 30 Jahren als selbstständige Chitektin im Bereich der energetischen Architektur sowie langjährig als Dozentin an der IHK, HWK und der TÜV-Akademie Süddeutschland tätig. Seit 2012 führt sie eine eigene Beratungspraxis im Klosterdorf Windberg, wo sie diverse Mentoring-Programme online und offline sowie eine Ausbildung in der Schamanischen Ahnenarbeit anbietet. Zudem hilft sie selbständigen FRAUEN 40+ ihre Wurzeln zu klären und zu stärken, ihr spirituelles Potenzial im Beruf zu leben oder damit ihre Selbständigkeit erfolgreich und erfüllt zu leben - für ein authentisches, freies und selbstbestimmtes Leben undMenschsein. Kontakt

Spirituelles Mentoring Bianka Maria Seidl

Bianka Maria Seidl

Pfarrplatz 4

94336 Windberg

09422 4032488

info@biankaseidl.de

