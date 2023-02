Startseite Wir bieten Ihnen die kostenfreie Computer Entsorgung für Ihr Unternehmen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-02-02 11:15. Unseren Service sollten vor allem Unternehmen kennen. Denn wir bieten Ihnen die zuverlässige IT und EDV Entsorgung in Aachen und das sogar kostenlos. Es ist für alle Firmen in ganz Deutschland lohnend, sich an unsere IT und EDV Entsorgung in Aachen zu wenden. Denn Unternehmen müssen heute an die Umwelt und an den Datenschutz denken. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, auch wenn man sich von Altgeräten trennen muss. Was genau haben wir zu bieten? Eine ganze Menge. Wir kümmern uns kostenlos um ihre Altgeräte Entsorgung. Dabei denken wir auch an die Datenträger, die von uns zerstört und gelöscht werden. Sie müssen somit nichts weiter tun, als sich an unser Unternehmen zu wenden.

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, nachhaltig zu agieren. Dafür holen wir die Geräte bei unseren Kunden ab und sorgen dann für das Recycling und für die Wiederverwertung. Dafür haben wir mit vielen verschiedenen Partnern Kontakt und verdienen so auch unser Geld. Das ist der Grund, warum unsere kostenlose Computer Entsorgung in Aachen Ihnen kostenfrei die Abholung bieten kann. Um der Umwelt noch mehr Gutes tun zu können, lassen wir auch einmal im Jahr Bäume pflanzen und das auf unsere Kosten. Wir haben entschieden, für jedes 100. Gerät, welches wir bei Firmen abholen können, einen Baum pflanzen zu lassen. Über das Jahr summiert sich dies natürlich. Sie können unseren Service ganz einfach für sich nutzen. Sie müssen uns nur via Kontaktformular oder per Mail kontaktieren. Senden Sie uns am besten Fotos von den abzuholenden Geräten und schon erhalten Sie einen Termin für die Abholung. Leichter kann man sich in der heutigen Zeit nicht nachhaltig von seinem Computer Schrott trennen. Sie erhalten ein Zertifikat für die Datenlöschung und sind so auf der sicheren Seite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

