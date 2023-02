Startseite Neue Webseite für das Städtische Krankenhaus Pirmasens Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-02-02 11:10. Internet-Relaunch vereint Krankenhaus-Standorte Pirmasens und Rodalben jetzt auch digital - ars publicandi entwickelt responsiven und barrierearmen Webauftritt im modernen Look & Feel > Internet-Relaunch vereint Krankenhaus-Standorte Pirmasens und Rodalben jetzt auch digital - ars publicandi entwickelt responsiven und barrierearmen Webauftritt im modernen Look & Feel > Klickbare Piktogramme zum intuitiven Schnelleinstieg in die Kliniken ergänzen die verschlankte Navigationsstruktur - Neue Direkteinstiege für Karriere und Einweiser erleichtern den Zugang zu spezifischen Themen Rodalben und Pirmasens, 2. Februar 2023. Die Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH hat ihren Internetauftritt erneuert: Mit einem Klick auf https://kh-pirmasens.de eröffnet sich den Besuchern jetzt eine moderne Webwelt mit betont schlanker Navigationsstruktur. Auf der Startseite ermöglicht eine Navigationsbox mit Piktogrammen dabei das intuitive Auffinden der gesuchten Klinik. Für einen schnelleren Zugang zu den gewünschten Informationen sorgen außerdem Direkteinstiege zu Spezialthemen wie Karriere und Einweiser. Die auf dem Content-Management-System (CMS) Typo3 aufsetzende neue Webseite wurde im responsiven Webdesign für die Darstellung auf Desktop-PC, Tablet und Smartphone optimiert. Zuständig sowohl für das Projektmanagement als auch die Steuerung der Technologiepartner war die ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH. Darüber hinaus hat die im west­pfälzischen Rodalben ansässige Marketingagentur für PR & Kommunikation alle Texte recherchiert und verfasst; auch bei der künftigen Webseitenpflege unterstützt ars publicandi das Städtische Krankenhaus Pirmasens. "Mit klarer Ansprache und in modernem Design wächst nun auch digital zusammen, was wir in der Realität seit mehreren Monaten leben", so Martin Forster, Geschäftsführer der Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH. Nach den Fusion der beiden Krankenhäuser zum 1. Januar 2022 waren nämlich die Inhalte des Krankenhauses Rodalben übergangsweise noch im Internetaufritt des Städtischen Krankenhaus Pirmasens nachgepflegt worden - nunmehr vereint die neue Webpräsenz beide Standorte in mehrere Struktur. "Als neues digitales Abbild unserer Einrichtung wird die Webplattform zukünftig der Dreh- und Angelpunkt unseres Außenauftritts sein. Dafür bringt sie inhaltlich wie technologisch die besten Voraussetzungen mit." "Die besondere Herausforderung lag darin, die komplexen Strukturen der neuen Webseite mit ihrer Fülle an vielschichtigen Informationen dahinter sozu­sagen unter der Haube verschwinden zu lassen. Das Ziel war, sie möglichst einfach bedienbar und zugleich übersichtlich zu gestalten", betont Andreas Becker, Agenturchef bei ars publicandi. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH

email : movermann@ars-pr.de ars publicandi wurde als Marketingagentur für PR & Kommunikation im Jahr 1997 im westpfälzischen Pirmasens gegründet und ist seit 1999 im benachbarten Rodalben ansässig. Das inhabergeführte und unabhängige Unternehmen beschäftigt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt darüber hinaus über ein langjährig etabliertes Netzwerk an festen Freien sowie Partneragenturen. Zum Angebot der Corporate Communications gehören neben strategischer Pressearbeit und Content-Marketing insbesondere Themenmagazine, Mailings und Newsletter. Der zweite Kernbereich Corporate Media enthält Leistungen rund um Werbung, Mediaplanung, Broschüren und Flyer, Corporate Design und Geschäftsausstattung. Zum Portfolio von ars publicandi zählen außerdem Web-Services wie Aufbau, Hosting und Pflege von CMS-Lösungen, Erstellen und Überarbeiten von Webseiten, Web-Pflege, Native Advertising und Suchmaschinenoptimierung (SEO). ars publicandi wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Marke eingetragen, Inhaber und damit Nutznießer sämtlicher Markenrechte ist die ars publicandi GmbH. Weitere Informationen inklusive Referenzen bietet die Webseite der Agentur unter https://ars-pr.de. Pressekontakt: ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH

