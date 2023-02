Startseite Passives Einkommen für Autoren durch kostenlose Hörbuchproduktion Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-02-02 09:01. Dank sogenanntem Royalty Share können Autorinnen und Autoren ihre Bücher kostenlos als Hörbuch einsprechen lassen. Hörbücher sind für Autorinnen und -Autoren eine attraktive Einnahmequelle. Zahlreiche Hörbuch-Portale und -Apps wie BookBeat, Storytel, Podimo, Nextory, Hugendubel.de, Legimi und Blinkist ziehen Hörerinnen und Hörer an. Als Autor ein passives Einkommen generieren Autorinnen und Autoren können mit Hörbüchern neue Zielgruppen erreichen und noch bekannter werden. Mit einem Buch können mehr Fans erreicht und damit mehr Einkünfte erzielt werden. Wer als Buchautorin oder -autor auf eine Hörbuchproduktion verzichtet, verzichte auch auf mehr Sichtbarkeit und mehr Einkommen. Dabei ist die Hörbuchproduktion für Autorinnen und Autoren einfacher, als viele denken. Denn als professioneller Sprecher mit eigenem Tonstudio bietet Sören Martens die kostenlose Hörbuchproduktion an: https://sprechkunst-martens.de/hoerproben/ "Die Autorin oder der Autor liefert das Buch. Ich spreche das Hörbuch ein und bringe es in die Portale. Also eine faire Arbeitsteilung", erklärt Sören Martens, Inhaber von Sprechkunst Martens. "Auch von den Einkünften profitieren beide jeweils zur Hälfte beim sogenannten Royalty Share." Der Sprecher erledigt neben dem Einsprechen alle technischen und gestalterischen Schritte, bis das Hörbuch in den Portalen zum Kauf bereitsteht. Mit der Autorin und dem Autor stimmt er ab, welche Portale bespielt werden sollen. Die Einkünfte werden fair und transparent geteilt über eine entsprechende Funktion im jeweiligen Hörbuch-Portal. Jede gute Geschichte verdient es, ein Hörbuch zu werden Mit seiner tiefen, warmen Stimme begeistert Hörbuchsprecher Sören Martens Zuhörerinnen und Zuhörer. Hörbuch-Hörer haben meist ihre Lieblingssprecher und suchen gezielt nach deren weiteren Publikationen. So kann auch ein noch vergleichsweise unbekanntes Buch in den Hörbuch-Charts nach oben kommen. "Jede gute Geschichte verdient es, als Hörbuch produziert zu werden", meint Sören Martens, selbst begeisterter Hörbuch-Hörer. "Ich freue mich, wenn Autorinnen und Autoren sich bei mir melden und mit mir gemeinsam ihre Bücher als Hörbuch produzieren lassen." Hörproben und Kontakt: https://sprechkunst-martens.de/kontakt . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sprechkunst Martens

