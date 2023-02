Startseite Victoria Gold gibt Gold- und Silbergedenkmedaillen für die Goldmine Eagle heraus Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 20:13. Whitehorse, Yukon Territory. 1. Februar 2023 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) (Victoria oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) freut sich, die Herausgabe von 1-Unzen-Gold- und 1-Unzen-Silbermedaillen bekannt zu geben, die auf der Website des Unternehmens unter www.vgcx.com erhältlich sind. Die Gold- und Silbermedaillen wurden geprägt, um an den Weg der Goldmine Eagle von der Entdeckung bis zur Produktion zu erinnern. Die Goldmine Eagle steht an der Spitze des neuen Goldrausches im Yukon, sagt John McConnell, President und CEO von Victoria Gold. Victoria ist begeistert davon, denjenigen, die ein Stück der größten Goldmine in der Geschichte unseres Territoriums besitzen möchten, unsere neu geprägten Gold- und Silbermedaillen anbieten zu können. Die 1-Unzen-Goldmedaillen werden in einem Gedenkpaket angeboten, das Fotos der Mine zeigt und Victorias geschätzte Beziehung zur First Nation Na-Cho Nyak Dun würdigt, in deren traditionellem Territorium sich die Mine befindet. Wir hoffen, dass die Yukoner genauso stolz auf die Möglichkeiten und Vorteile sind, die die Goldmine Eagle den Gemeinden, Unternehmen und Einwohnern des Yukon bietet, wie wir es sind, und dass sie sich daran erfreuen, wie die Gold- und Silbermedaillen sowohl die reiche Vergangenheit unseres Territoriums als auch seine vielversprechende Zukunft repräsentieren, fügt McConnell hinzu. Der Vorrat an Gold- und Silbermedaillen mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % ist begrenzt. Weitere Informationen über Victoria Gold Corp und die Goldmine Eagle sowie über den Erwerb einer Medaille finden Sie unter www.vgcx.com .

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69117/VGCX_2023-02-01_DE.001... Fotoanhang: 1-Unzen-Gold- und 1-Unzen-Silbermedaillen der Victoria Gold Corp., die an den Weg der Goldmine Eagle von der Entdeckung bis zur Produktion erinnern. Über die Liegenschaft Dublin Gulch Die Goldmine Eagle befindet sich auf der Liegenschaft Dublin Gulch, die sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet und etwa 375 km nördlich von Whitehorse und 85 km nordnordöstlich der Ortschaft Mayo im traditionellen Gebiet der First Nation Na-Cho Nyak Dun liegt. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über via Straße erreichbar und an das Stromnetz der Yukon Energy Corp. angeschlossen. Die Mine leistet einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft des Yukons und beschäftigt mehr als 400 Menschen. Viele dieser Mitarbeiter sind Yukoner. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: John McConnell

President & CEO

Victoria Gold Corp

Tel: 604-696-6605

ceo@vgcx.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Victoria Gold Corp.

Lenora Hobbis

80 Richmond St. West, Suite 204

M5H 2A4 Toronto

Kanada email : lhobbis@vitgoldcorp.com Pressekontakt: Victoria Gold Corp.

Lenora Hobbis

80 Richmond St. West, Suite 204

M5H 2A4 Toronto email : lhobbis@vitgoldcorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten