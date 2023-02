Startseite Mache Tiere glücklich - Sei TIERisch! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 18:03. Der Tierschutzverein TIERisch! e.V., mit Sitz in Rostock, engagiert sich für Tiere in Not. Als gemeinnütziger Non-Profit-Verein widmet sich TIERisch! e.V. ausgesetzten, verletzten, misshandelten und behinderten Hunden und Katzen. Dabei konzentriert sich der Verein sowohl auf den Tierschutz im Inland als auch im umliegenden Ausland. "Mit Spendenaktionen und der Suche nach Paten möchten wir den Tieren ein angenehmeres Leben ermöglichen, vor allem denjenigen, die kaum eine Chance auf ein eigenes Zuhause haben.", sagt die 1. Vorstandvorsitzende Liane Glawe. Als geprüfte Organisation arbeitet der Tierschutzverein mit einigen regionalen und ausländischen Tierheimen zusammen. "Unsere Kooperationspartner suchen wir mit Bedacht aus, denn im Tierschutz gibt es viele schwarze Schafe", so Liane Glawe. "Deshalb sind wir auch regelmäßig vor Ort - zur Kontrolle, aber auch, um tatkräftig zu unterstützen und anzupacken", führt Frau Glawe fort. Eine weitere Kernaufgabe des Vereins ist es, ein Für-immer-Zuhause für Hunde und Katzen zu finden. Als geprüfte Organisation bietet der Tierschutzverein eine intensive Hilfestellung bei der richtigen Auswahl des Vierbeiners. "Auch nach der Adoption eines Hundes, werden die Familien von uns betreut - wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, sagt Vermittlungsleiterin Nadine Goeke. Ein ganz besonderer Service Im Vordergrund der Arbeit des Tierschutzvereins TIERisch! e.V. stehen immer die Tiere selbst. Aber auch die neuen Hundeeltern werden intensiv betreut. So bietet der Tierschutzverein TIERisch! e.V. ein spezielles Online-Coaching an. Das Coaching mit dem Titel "Hündisch völlig korrekt" wird mittlerweile auch von anderen Tierschutzvereinen an ihre Adoptanten weiterempfohlen. "Mittlerweile hat sich das ganz schön rumgesprochen und wir werden deutschlandweit empfohlen und sind gut gebucht, obwohl wir noch bislang keinerlei Werbung gemacht haben!", so Liane Glawe. Auf der Webseite des Vereins finden Sie Informationen zum Vermittlungsablauf und Informationen zu verschiedenen Spendenaktionen. Darunter z.B. auch das "Fundtierprogramm". Hier können Fundtiere z.B. gegen Spende getauft werden. Natürlich ist es möglich, sich auf Instagram und Facebook mit dem Tierschutzverein zu vernetzen. Die Social-Media-Kanäle heißen jeden Tierfreund und Unterstützer tierisch Willkommen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TIERisch! e.V.

