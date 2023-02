Startseite Stadtjubiläum 750 Jahre Dinslaken im Jahr 2023 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 17:51. Buchprojekt für Jung und Alt - Einsendeschluss 30. April 2023 Eine Stadt im Wandel der Jahrhunderte. So lautet der Titel eines Buches, das Papierfresserchens MTM-Verlag in Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum 750 Jahre Dinslaken im Jahr 2023 plant. Das Buch soll über Altersgrenzen hinweg die Leser*Innen verbinden. Kinder und Jugendliche, gerne aber auch erwachsene Autor*Innen, sollen die Möglichkeit haben, sich aktiv mit der Geschichte ihrer Stadt auseinanderzusetzen. Woran denken sie, wenn sie vom "alten Dinslaken" hören? Welche Geschichten, Sagen, Erzählungen oder Erinnerungen von und über Dinslaken sind ihnen durch Eltern und Großeltern, durch Schule oder Kindergarten bekannt? Was wünschen sie sich für die Zukunft? Das Buch kann als Verbindung der Generationen gesehen werden - Geschichten und Geschichte für Menschen von heute und morgen. Daran mitschreiben können alle Interessierten, das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche ebenso wie Senior*Innen und alle Menschen, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Die interessantesten Beiträge werden ausgewählt und in einem Buch veröffentlicht, das im Frühsommer 2023 im Buchhandel erscheinen wird. Einsendeschluss für alle Text- und Bildbeiträge ist der 30. April 2023. Ausführliche Informationen zu diesem Projekt gibt es unter www.papierfresserchen.de/750-jahre-dinslaken Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu. Pressekontakt: CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten