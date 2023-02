Startseite PSI Audio stellt aktualisierten A215-M Mastering-Monitor auf der ISE 2023 vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-01 16:18. Yverdon-les-Bains, 31. Januar 2023 - Auf der ISE 2023 präsentiert PSI Audio den neuen, aktualisierten A215-M Mastering-Monitor. Das einzige Standlautsprecher-Modell von PSI Audio verfügt nun über einen eigens entwickelten und von Hand gefertigten Tweeter, der die klangliche Performance optimiert. Handgemachter Präzisions-Hochtöner für den A215-M

Der aktualisierte PSI Audio A215-M nutzt einen neuen Hochtöner, der von Hand in der Schweizer Manufaktur des Herstellers gefertigt wird und die Woofer in D"Appolito-Anordnung optimal ergänzt. Gemäß dem Motto: "Wenn du es nicht findest, mach es selbst" haben die Entwickler ihren eigenen Hochtontreiber geschaffen, der ihren Ansprüchen perfekt entspricht. Das Ergebnis ist die nächste Evolutionsstufe des A215-M mit mehr Klarheit, mehr Transparenz und einer weiter gesteigerten Klangbalance. Die außergewöhnliche Vollbereichs-Darstellung des Lautsprechers bleibt dabei erhalten. Das neue Modell ist schlicht der beste A215-M, den PSI Audio je gebaut hat. A215-M: der Mastering-Standlautsprecher

Der A215-M hat als einziger Standlautsprecher einen besonderen Platz im Portfolio von PSI Audio. Wie von der Marke zu erwarten, handelt es sich nicht um einen "normalen" Standlautsprecher: Das schlanke Design macht sich in Wohnzimmern ebenso gut wie in professionellen Studios, während seine Zehn-Grad-Neigung Reflexionen von der Rückwand vermeidet. Mit weitreichendem Frequenzumfang, üppigen Leistungsreserven und einfach beeindruckender Klangtreue passt der A215-M perfekt zu Mastering-Anwendungen sowie in jedes kritische Hörumfeld - bis hin zu heimischen Hörräumen anspruchsvoller Sound-Fans. Der A215-M ist absolut einzigartig und doch eindeutig ein PSI Audio Lautsprecher mit all der Präzision und Natürlichkeit, die damit einhergehen. Analoge Klangtreue durch firmeneigene Technologien

Wie alle PSI Audio Monitorlautsprecher liefert auch der A215-M eine beeindruckend akkurate Klangreproduktion. Um die akustische Leistung zu erreichen, für die der Hersteller auf der ganzen Welt geschätzt wird, nutzt PSI Audio eine Reihe von eigenen Technologien in den vollständig analogen und DSP-freien Schaltungen. Compensated Phase Response (CPR) stimmt die verschiedenen Treiber in Zeit und Phase aufeinander ab. Adaptive Output Impedance (AOI) überwacht die Membranbewegungen und korrigiert sie, um feinere Details und knackigere Transienten darzustellen. Effiziente Class G/H Endstufen treiben die Systeme kraftvoll an, ohne das Audiosignal zu verfärben. Die gesamte Schaltung des A215-M ist darauf ausgelegt, die Wahrheit offenzulegen: unverfälschten, originalgetreuen Sound. Schweizer Qualität

Um das Maximum aus einem guten Lautsprecher-Design herauszuholen, muss auch die Fertigung höchsten Ansprüchen genügen. Bei PSI Audio wird das sichergestellt, indem jeder Lautsprecher in der eigenen Werkstatt entwickelt, von Hand gebaut und kalibriert wird. Erfahrene Spezialisten zeichnen für jeden Schritt des Zusammenbaus verantwortlich, vom Löten der elektronischen Bauteile bis zur finalen Messung im schalltoten Raum. PSI Audio Produkte sind für den langjährigen Einsatz konzipiert - professionelle Werkzeuge und Partner bei der Erstellung von Medieninhalten. ISE 2023 und Verfügbarkeit

PSI Audio stellt den aktualisierten A215-M vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 auf der Integrated Systems Europe ISE 2023 in Barcelona an Stand 2J500 vor. Der A215-M ist ab sofort verfügbar. Der Preis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Unternehmen PSI Audio

Seit 45 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur - und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com Firmenkontakt

Relec SA

Roger Roschnik

Rue des Petits-Champs 11a+b

1400 Yverdon-les-Bains

0911/310 910 -0

info@psiaudio.com

www.psiaudio.com Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310 910 -0

0911/310 910 -99

psi-audio@rtfm-pr.de

http://pressecenter.rtfm-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten