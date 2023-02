Sibutec GmbH unter neuer Leitung

Das Südhessische Metallbearbeitungs-unternehmen Sibutec GmbH wurde in neue Hände übergeben. Am 01. November 2022 hat Mario Stephan die Verantwortung für den Betrieb und seine 11 Mitarbeiter übernommen. Er ist damit Nachfolger von Udo Schwab, dem Gründer und bisherigen Inhaber des Unternehmens.

Die Sibutec GmbH hat ihre Ursprünge in Frankfurt und war anfangs unter dem Namen Fasquelle CNC Fertigung und Service aktiv. Mit dem Umzug nach Bickenbach wurde der Name in Sibutec CNC Fertigung & Service GmbH abgeändert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt im Bereich der CNC-gesteuerten Bearbeitung von Werkstoffen aller Art, wie zum Beispiel Edelstahl, Werkzeugstahl, Messing, Aluminium, Kunststoffen und Titan. Die Produktpalette der Sibutec CNC Fertigung & Service GmbH umfasst sowohl Einzel- und Serienfertigung als auch Vorrichtungen und die Fertigung der Bauteile und Montage zu Baugruppen.

Die Nachfolge des Unternehmens tritt der aus Wehrda stammende Existenzgründer Mario Stephan an. Der Betriebsübernehmer ist ausgebildeter Industriemeister Metall und hat in den vergangenen Jahren umfangreiche berufliche Erfahrung in verantwortlicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen gesammelt. Zuletzt war er in einem mittelständigen Unternehmen als Werkleiter für die Bereiche Produktion, Planung und Logistik und die Führung von 160 Mitarbeitern verantwortlich. Unterstützung erhält Mario Stephan von seiner Ehefrau Iulia Stephan, die als studierte Betriebswirtin und Controllerin ihr betriebswirtschaftliches Know-How in das Unternehmen einbringen wird. Die Eheleute Stephan sind Eltern von zwei Kindern und planen in den kommenden Wochen auch den Umzug von Nordhessen nach Südhessen in die Nähe des Firmenstandorts, um sich intensiv und nachhaltig der Führung und Weiterentwicklung des Unternehmens zu widmen. Die Entscheidung zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit haben die Eheleute Stephan bewusst im Rahmen ihrer mittel- und langfristigen beruflichen Planung getroffen. Mario Stephan beschäftigt sich bereits seit Längerem mit dem Gedanken einer Unternehmensnachfolge und hat in den vergangenen Jahren mehrere Unternehmen zur möglichen Übernahme geprüft. Für eine erfolgreiche Weiterführung der Sibutec GmbH sprechen für ihn der hohe Qualitätsanspruch, der hochwertige Maschinenpark und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern.

Herr Stephan wird das Unternehmen mit allen bisherigen Mitarbeitern, Maschinen und Anlagen übernehmen und auch weiterhin in den bisherigen Geschäftsräumen tätig sein. Damit ist eine reibungslose Weiterführung des Geschäftsbetriebs am Standort in Bickenbach gewährleisten.

Der ehemalige Inhaber Udo Schwab wird sich als Diplomierter Wirtschaftsinformatiker und Six Sigma Blackbelt neu ausrichten. Mit seinen langjährigen Erfahrungen als Geschäftsführer und seinem neuen Unternehmen, der UBUSDA-Consulting GmbH, wird er Unternehmen in Richtung Projektmanagement, Geschäftsprozessanalyse und bei Digitalisierungsthemen beraten und bei der Umsetzung unterstützen. Diese Themen hat er sehr erfolgreich in der Sibutec GmbH eingeführt und konsequent weiterentwickelt. Selbstverständlich wird er auch weiterhin die Sibutec treu bleiben und seinen Nachfolger bei Fragen des laufenden Geschäftsbetriebes auch in Zukunft beratend unterstützen.

Die Übergabe wurde im Rahmen der geplanten Unternehmensnachfolge umgesetzt und durch den Unternehmensberater Jens Olbrich von der exact Beratung GmbH begleitet. Das 1999 gegründete Beratungsunternehmen ist mit 9 Mitarbeitern in Wetzlar ansässig und hat sich auf die Begleitung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen und -verkäufen kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert. Seit 2007 betreibt die exact Beratung das Internetportal www.unternehmensboerse-hessen.de zur Vermittlung von Unternehmensverkäufen in Hessen.

Für die Zukunft wünschen wir Mario Stephan und Herrn Schwab alles Gute und viel Erfolg.

