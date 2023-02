Startseite Moolito baut auf Insekten Hundefutter gegen Allergien Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-02-01 13:32. Mit Insekten Hundefutter werden nicht nur der CO2 Abdruck des Hundes reduziert, sondern auch die Ernährung verbessert. Im Gespräch mit Agnes Berreth, Mitgründerin von Moolito über die Entscheidung Produkte für den Hund auf Insektenbasis zu entwickeln. Viele Hundebesitzer entscheiden sich für Insekten-Hundefutter wegen der zahlreichen Vorteile Die Insekten-Hundefutterprodukte von MOOLITO sind ein neuer und innovativer Ansatz, um Hunde mit dem zu versorgen, was sie wirklich brauchen. Mitgründerin Agnes Berreth hat zusammen mit ihren Partnern das erste auf Insekten basierende Hundefutter entwickelt, das den Bedürfnissen von Hundebesitzern gerecht wird. Das Moolito Team hat viel Zeit damit verbracht, die Nährstoffe in Insekten zu analysieren und herauszufinden, welche davon den Hunden am meisten Nutzen bringen. Sie haben eine Reihe von Fütterungsexperimenten mit verschiedenen Arten von Insekten durchgeführt, um die richtige Mischung für ihre Produkte zu finden. Dies bedeutet, dass Hundebesitzer beim Kauf von Insektenfutter von MO0LITO sicher sein können, dass ihr Haustier alle notwendigen Nährstoffe enthält. Einige dieser Vorteile sind, dass es hypoallergen ist, die Nährstoffe gut aufnehmbar sind und es eine gute Alternative zu herkömmlichem Hundefutter ist. Zudem ist es wichtig zu erwähnen, dass sich die Verwendung von Insekten als Futtermittel ökologisch lohnt. Wegen der Beschaffung nachhaltiger und naturbelassener Ressourcen ist Agnes Berreth überzeugt: "Insekten haben einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu anderen Tierarten. Dadurch können wir helfen, den Planeten zu schützen. Der Einsatz von Insektensnacks als Teil einer gesundheitsbewussten Ernährung für unsere Haustiere bietet viele Vorteile. Erstens ist es eine hervorragende Quelle für Proteine und Fette sowie für Vitamin B12 und Zink. Zweitens ist es relativ preiswert im Vergleich zu anderen Futtersorten auf dem Markt. Kurz gesagt ist MOOLITOs Insektenhundefutter eine leckere und nahrhafte Alternative zu herkömmlichem Trockenfutter oder Nassfutter. Viele Hundebesitzer entscheiden sich jetzt für diese nachhaltige Option, da sie wissen, dass ihr Haustier ein hochwertiges Produkt bekommt, ohne Abstriche bei der Gesundheit machen zu müssen." Insekten-Hundefutter als umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Futter Hunde sind ein wichtiger Bestandteil unserer Familien, aber die Ernährung unserer geliebten Haustiere hat eine ernsthafte Auswirkung auf die Umwelt. Eine Studie des World Wildlife Fund (WWF) ergab, dass Hundefutter einen sehr großen CO2-Fußabdruck hat, der im Vergleich zu anderen Haustieren und Tierprodukten noch größer ist. Zum Beispiel tragen Hunde mit ihrem Futter fast das Dreifache an CO2 bei als Katzen. Glücklicherweise gibt es jedoch viele Wege, um den CO2-Fußabdruck von Hunden zu senken. Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, insektenbasiertes Hundefutter zu verwenden. Dieses Futter ist nicht nur hochwertig und gesund für Ihren Hund, sondern es hat auch einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck als herkömmliches Hundefutter. Da Insekten ein sehr effizienter Proteinquelle sind, benötigen sie viel weniger Landfläche und Wasser zum Anbau im Vergleich zu anderen Tierproteinquellen wie Rinderfleisch oder Geflügel. Infolgedessen erzeugen Insekten weniger Treibhausgasemissionen und verbrauchen weniger Energie beim Anbau und Transport als herkömmliche Tierproteinquellen. Darüber hinaus ist Insektenfutter reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die für eine gesunde Ernährung Ihres Hundes unerlässlich sind. Es enthält auch hochwertiges Protein, wodurch es als gute Alternative zum Fleisch für Vegetarier geeignet ist. All dies bedeutet, dass Sie Ihrem Haustier eine gesunde Ernährung bieten können, ohne den Planeten oder Ihr Portemonnaie zu belasten. Insektenfutter bietet somit sowohl für uns als Besitzer von Haustieren als auch für unsere Umwelt Vorteile: Wir können unseren geliebten Vierbeinern helfen, sich rundum gesund zu ernähren und gleichzeitig die Umwelt schützen und den CO2-Fußabdruck reduzieren. Mit Insektenfutter haben Sie also die Möglichkeit, Ihrem Hund etwas Gutes zu tun - ohne irgendjemand oder irgendetwas anderen schlecht zu machen! Ziele von Moolito MO0LITO hat sich zum Ziel gesetzt, ein umweltfreundliches und nachhaltiges Insekten-Hundefutter anzubieten. Die Erfahrungen der Gründerin mit ihren eigenen Hunden halfen dabei, das Produkt zu entwickeln - und es ist unglaublich lecker! MO0LITO nutzt insektenbasierte Proteine als Hauptbestandteil des Futters. Insekten sind eine viel nachhaltigere Quelle als andere tierische Proteine wie Rind oder Geflügel. Dies macht die Verwendung von Insekten als Ersatz für tierisches Futter umweltfreundlicher - so kann jeder Hundehalter seinen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen. Außerdem ist Insekten-Hundefutter von MO0LITO reich an Nährstoffen. Durch die Kombination verschiedener Insektenarten wird eine ausgewogene Ernährung für Ihren Hund gewährleistet. Es enthält alle notwendigen Vitamine und Mineralien, die Ihr Hund braucht, um gesund zu bleiben. Mit dem Futter können Sie dem Fell Ihres Hundes helfen glänzender und seidiger zu werden und seine Verdauung regulieren. MO0LITO bietet in Zukunft weitere Produkte auf Insektenbasis an, die es Ihnen ermöglichen, den Verdauungstrakt Ihres Lieblings zu unterstützen. Agnes Berreth weiß, wie wichtig es ist, dass unsere Haustiere mit natürlichen Nahrungsmitteln ernährt werden. Darüber hinaus ist Insekten-Hundefutter auch sehr schmackhaft und lecker, was bedeutet, dass Ihr Hund es mit Sicherheit lieben wird! V.i.S.d.P.: Maximilian Bausch

V.i.S.d.P.: Maximilian Bausch

Digitalisierungsexperte Über den Autor: Maximilian Bausch fährt auf die Automatisierung als Tool der Vereinfachung der Arbeit ab. Die Weiterentwicklung ist seine Passion. Ohne Automatisierung läuft nichts mehr, weder Industrie, Handwerk noch die Dienstleistung. Die Generationen X, Y und Z sind komplett digitalisiert und die Zukunft gestaltet sich neu - Grenzen verschwinden. Maximilian zählt sich zu den jungen Native Digitals mit der Idee, die Automatisierung übergreifend einzusetzen. In seinem Blog bausch-enterprise.de befasst er sich mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Er baut auf die Zukunftswerkstatt, um mit Vorurteilen und Ängsten vor Automatisierung abzubauen. Damit den Weg für Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Unternehmen positiv zu begleiten, indem Kommunikation und Diskussion aufgegriffen werden. Du erreichst uns unter abowi.com. Kontakt: True Petfood GmbH

Firmenbeschreibung: Ein gesunder Hund mit kleinem CO2-Fußabdruck. Moolito hat ein Hundefutter auf Insektenbasis entwickelt, welches dem Hund Vitamin-C Boost gibt, gegen Allergien hilft und als perfekten Fleischersatz baut. Weitere Informationen findest du unter: https://moolito.com/

