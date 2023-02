Startseite Messbare Erfolge digitaler Strategien - Unternehmen für Multi-Case-Study gesucht Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 12:59. Ziel ist es, anhand von zehn Industrieunternehmen das Vorgehen und die Auswirkungen einer digitalen Transformation zu untersuchen. Digital-Experte Stephan Bauriedel sucht im Rahmen seiner Doktorarbeit zu betriebswirtschaftlichen Erfolgen digitaler Strategien in der Industrie Unternehmen für eine Multi-Case-Study. Die mittelständischen Unternehmen oder Konzerne sollten die digitale Transformation bereits abgeschlossen haben und ihre Erfolge präsentieren wollen. Die Teilnehmer der Studie erhalten belastbare Erkenntnisse und einen neuen Blickwinkel auf mögliche Potenziale. Die Multi-Case-Study untersucht die drei wichtigsten Fragen rund um die Digitalisierung der Geschäftsmodelle: Woher kam der Impuls für die Digitalisierung? Welches Vorgehen wurde verfolgt? Was waren die betriebswirtschaftlichen Erfolge? Anhand eines Fragebogens werden der initiale Impuls, die Instrumente und die Wirkung der Digitalisierung gemessen. Hierfür ist es notwendig, die betriebswirtschaftlichen Kenngrößen vor und nach dem Projekt zu erheben. Ihre Vorteile auf einen Blick: * Vermessung der digitalen Transformation

* Evaluierung Ihrer Potenziale

* Offenes Feedback-Gespräch

Die Studie bietet die Möglichkeit, die digitale Transformation objektiv und aus einem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel bewerten zu lassen. Daraus ergeben sich Impulse für die teilnehmenden Unternehmen, weitere Potenziale zu nutzen. Darüber hinaus bewertet Stephan Bauriedel die digitale Strategie, gibt Feedback und steht als externer Sparringspartner zur Verfügung. Stephan Bauriedel ist Digital-Experte und begleitet Unternehmen zielgerichtet bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Strategien. Sein wissenschaftlich geprüftes Vorgehensmodell - Digital Action - ist interdisziplinär. Es führt Strategie, Organisation und Technologien zu einem digitalen Geschäftsmodell zusammen. Weitere Informationen und Anmeldeformular: www.digital-action.de

Digital Action - Ihr Wegweiser zur digitalen Transformation

