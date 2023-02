Startseite Mit PZR beim Zahnarzt Nekzai in Hamburg Wandsbek Karies und Zahnfleischentzündungen vorbeugen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 12:52. Zahnarzt Nekzai in Hamburg Wandsbek empfiehlt zu mindestens zwei professionelle Zahnreinigungen im Jahr Die Patienten der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek schätzen die besondere, fast schon familiäre Atmosphäre und die fachliche Kompetenz, mit der Zahnarzt Nekzai und ein Team sie bereits seit 2005 betreut und zahnmedizinisch versorgt. Viele von ihnen nehmen auch gerne zweimal jährlich das Angebot zur professionellen Zahnreinigung in seiner Wandsbeker Praxis wahr, um ihre eigene tägliche Zahnpflege zu unterstützen. Für Zahnarzt Nekzai ist eine professionelle Zahnreinigung ein wichtiger Schritt zur dauerhaften Gesundheit der Zähne und klärt gerne darüber auf, was genau bei einer professionellen Zahnreinigung passiert und worin ihr wichtiger Beitrag zur Zahngesundheit besteht: • Warum tägliches Zähneputzen allein nicht ausreicht

• Was eine professionelle Zahnreinigung bewirkt

• Wie eine professionelle Zahnreinigung abläuft

• Beratung zur richtigen Zahnpflege WARUM TÄGLICHES ZÄHNEPUTZEN ALLEIN NICHT AUSREICHT Bakterieller Zahnbelag, die sogenannte Plaque, ist verantwortlich für die Entstehung der beiden häufigsten Zahn- und Zahnbetterkrankungen: Karies und Parodontitis. Zahnbelag entsteht, wenn sich nach dem Zähneputzen neue Bakterien im Mund an den Zähnen festsetzen. Diese Mikroorganismen bilden die Grundlage für Plaque und Zahnstein. Bereits nach 24 Stunden hat sich neuer Zahnbelag entwickelt - und bei besonders anfälligen Personen kann die weiche Plaque nach einem weiteren Tag bereits zu Zahnstein verhärtet sein, der dann auch durch Zähneputzen nicht mehr entfernt werden kann. Deshalb ist tägliches Zähneputzen so wichtig, betont Zahnarzt Nekzai. WAS EINE PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG BEWIRKT Zahnstein ist derart verhärtet und sitzt am Zahn so fest, dass er nur in einer Zahnarztpraxis entfernt werden kann. Bei einer professionellen Zahnreinigung werden Plaque und der harte Zahnstein entfernt. Ein angenehmer Nebeneffekt, den viele Patienten in der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg Wandsbek zu schätzen wissen, ist, dass die professionelle Zahnreinigung auch Zahnverfärbungen, die durch Kaffee, schwarzen Tee oder Rauchen entstanden sind. WIE EINE PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG BEIM ZAHNARZT NEKZAI ABLÄUFT In der Zahnarztpraxis Nekzai ist Valentina Miller die Spezialistin für die professionelle Zahnreinigung. Sie entfernt die weichen und harten Beläge oberhalb und unterhalb des Zahnfleisches sorgfältig. Dabei verwendet sie Ultraschall, einer Pulverstrahl-Technik (Air-Flow®-System) und Handinstrumente. Im Nachgang werden die Zähne mehrfach poliert, mit Fluoridgel beschichtet und fluoridiert. Die Zahnoberflächen sind sauber und glatt, Bakterien und neuer Zahnstein können schlechter an ihnen anhaften. BERATUNG ZUR RICHTIGEN ZAHNPFLEGE Neben der professionellen Zahnpflege gehört auch die Beratung zur richtigen täglichen Zahnpflege zu den wichtigen Prophylaxemaßnahmen in der Zahnmedizin. Eine individuelle Beratung beinhaltet dabei nicht nur Tipps, wie die eigene Mundhygiene verbessert werden kann, auch die Aufklärung über eine zahngesunde Ernährungsweise ist Teil des Konzepts. Patienten können aber auch wichtige Zahnreinigungstechniken lernen, um die Nachhaltigkeit der professionellen Zahnreinigung zu fördern. Wichtig für das Team der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg stets, dass die Beratung individuell auf jeden Patienten und seine persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstände Rücksicht nimmt, so dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch für jeden Patienten in seinem täglichen Leben umsetzbar sind. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zahnarztpraxis M. Mattin Nekzai

